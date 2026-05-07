Người phụ nữ bị suy hô hấp sau khi ăn sầu riêng cùng đồ uống này: Bác sĩ cảnh báo nguy hiểm, tuyệt đối không kết hợp

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, một phụ nữ tại tỉnh Phúc Kiến trong lúc tụ tập cùng bạn bè đã ăn hai miếng sầu riêng lớn, sau đó uống khoảng 200ml rượu trắng. Không lâu sau, vùng cổ và mặt của người này bất ngờ đỏ bừng, tiếp đó toàn thân nổi mề đay diện rộng.

Khi được đưa đến bệnh viện, tình trạng đã trở nên nghiêm trọng: bệnh nhân xuất hiện cảm giác tức ngực, khó thở, ý thức mơ hồ. Đáng chú ý, độ bão hòa oxy trong máu có thời điểm giảm xuống chỉ còn 78%. Sau khi thăm khám, bác sĩ xác định người này bị suy hô hấp do phản ứng kiểu disulfiram, một dạng phản ứng nguy hiểm thường gặp khi uống rượu trong thời gian dùng một số loại thuốc.

Vì sao ăn sầu riêng thì không nên uống rượu?

Các bác sĩ giải thích, sầu riêng chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh có khả năng ức chế enzyme aldehyde dehydrogenase trong gan. Đây là enzyme có vai trò chuyển hóa acetaldehyde, một chất độc sinh ra khi cơ thể phân giải rượu.

Khi enzyme này bị ức chế, acetaldehyde không được chuyển hóa kịp thời, dẫn đến tích tụ trong cơ thể, gây ra hàng loạt phản ứng nguy hiểm như:

Rối loạn nhịp tim

Suy hô hấp, suy tuần hoàn

Thậm chí đe dọa tính mạng

Các chuyên gia nhấn mạnh, cơ chế này tương tự phản ứng xảy ra khi uống rượu trong lúc dùng kháng sinh nhóm cephalosporin, vốn đã được cảnh báo rộng rãi.

Để tránh rủi ro, người dân cần lưu ý:

Không sử dụng rượu bia trong vòng 24 giờ trước và sau khi ăn sầu riêng.

Tránh cả các sản phẩm có chứa cồn như rượu nấu ăn hoặc một số loại dung dịch thảo dược.

Với người có cơ địa dị ứng hoặc chức năng gan kém, nên kéo dài thời gian cách nhau ít nhất 3 ngày.

Những đối tượng cần thận trọng khi ăn sầu riêng

Bên cạnh việc không dùng chung với rượu, một số nhóm người cũng nên hạn chế hoặc cẩn trọng khi ăn sầu riêng:

Người mắc tiểu đường: Sầu riêng có chỉ số đường huyết (GI) khoảng 49, dễ gây biến động đường máu

Người bệnh thận: Hàm lượng kali cao có thể làm trầm trọng tình trạng tăng kali máu

Người có cơ địa dị ứng: Nên thử với lượng nhỏ khi ăn lần đầu để theo dõi phản ứng như nổi mẩn, ngứa

Lời khuyên từ chuyên gia dinh dưỡng

Theo các chuyên gia, sầu riêng là loại trái cây giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin C, các vitamin nhóm B, chất xơ và chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, việc tiêu thụ cần hợp lý:

Chỉ nên ăn 1 - 2 múi/lần.

Không ăn khi đang đói hoặc ngay sau bữa ăn quá no.

Tránh kết hợp với các thực phẩm “nóng” hoặc nhiều năng lượng như đồ chiên rán, đặc biệt là đồ uống có cồn.

Uống đủ nước giúp cơ thể cân bằng và hỗ trợ quá trình chuyển hóa.

Ưu tiên ăn vào ban ngày giúp cơ thể có thời gian tiêu hao năng lượng, tránh tích tụ calo.

Nếu có dấu hiệu như nổi mẩn, ngứa, khó chịu, cần ngừng ăn và theo dõi thêm.

Sầu riêng là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng an toàn. Việc kết hợp tùy tiện, đặc biệt với rượu bia, có thể gây ra những phản ứng nguy hiểm cho sức khỏe. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, không chỉ riêng trường hợp này, việc hạn chế sử dụng rượu bia trong mọi hoàn cảnh là điều cần thiết để bảo vệ gan, tim mạch và hệ thần kinh. Do đó, mỗi người cần thận trọng trong thói quen ăn uống hàng ngày, tránh chủ quan với những cảnh báo đã được y khoa ghi nhận.