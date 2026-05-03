Độc đáo: cô gái khởi nghiệp từ loài côn trùng “ai cũng ghét, thấy là đập” gây sốt mạng xã hội

Theo báo The Thaiger của Thái Lan, một cô gái gần đây chia sẻ trên tài khoản TikTok @leesaeslip về hành trình kinh doanh độc đáo của mình. Cô cho biết chỉ nhờ “đập muỗi” mà đã thu về khoảng 10.000 baht (8 triệu VNĐ).

Ban đầu, việc giữ lại xác muỗi chỉ xuất phát từ tò mò. Tuy nhiên, một lần nảy ra ý tưởng, cô đã thử đặt những con muỗi vào móc khóa trong suốt kết hợp nền phát sáng. Không ngờ sản phẩm “tình cờ” này lại thu hút sự chú ý của bạn bè, người thân, từ đó dần được phát triển thành mặt hàng thủ công chính thức.

Sau khi ra mắt, móc khóa muỗi nhanh chóng thu hút đông đảo khách hàng, đặc biệt là du khách nước ngoài. Nhiều người còn xem đây là món quà lưu niệm mang đậm dấu ấn “ Thái Lan”.

Khi đơn hàng tăng vọt, cô bắt đầu dùng bẫy muỗi để thu gom nguyên liệu nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu. Thậm chí, cô còn đăng tin tìm “nhà cung cấp muỗi”, thu mua với giá 1 - 2 baht (800 - 1600VNĐ) mỗi con, kèm thêm 500 baht (400 nghìn VNĐ) tiền công cho việc thu thập và bảo quản.

Một số hình ảnh về sản phẩm móc khoá độc đáo từ … muỗi được chính chủ đăng tải. (Ảnh: @leesaeslip)

Không dừng lại ở đó, cô còn chia sẻ cách giữ nguyên vẹn xác muỗi, tránh bị kiến phá hoại. Những video hướng dẫn này sau khi lan truyền đã thu hút sự chú ý của một đơn vị kinh doanh bẫy muỗi. Đơn vị này không chỉ cung cấp miễn phí muỗi chết mà còn đặt mua ngược lại sản phẩm móc khóa của cô.

Câu chuyện “móc khóa muỗi” nhanh chóng gây bão mạng xã hội Thái Lan, với hơn 4 triệu lượt xem, 360.000 lượt thích và hàng nghìn bình luận. Nhiều người không khỏi trầm trồ trước ý tưởng sáng tạo “không ai ngờ tới”.

Trước sự nổi tiếng bất ngờ, cô gái cũng gửi lời nhắn tới cộng đồng: hãy mạnh dạn thử nghiệm những ý tưởng mới. Bởi biết đâu, chính sự sáng tạo và dám làm sẽ mở ra con đường thành công cho mỗi người.