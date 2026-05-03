Đừng mua 6 loại quần áo này dù giá rẻ đến đâu: Càng ham rẻ càng tốn tiền

1. Áo khoác lông vũ có hàm lượng lông thấp: Nhìn dày nhưng không giữ ấm

Nhiều người chọn áo khoác lông vũ chỉ vì thấy dày và giá rẻ, nhưng yếu tố quan trọng nhất lại nằm ở tỷ lệ lông vũ thật . Những chiếc áo có hàm lượng lông thấp thường bị trộn nhiều bông hoặc sợi tổng hợp, khiến khả năng giữ ấm kém.

Một chiếc áo lông vũ chất lượng thường có tỷ lệ lông từ 80–90% trở lên . Ngược lại, sản phẩm giá quá rẻ thường chỉ có dưới 50%, mặc vào dễ bị lạnh dù nhìn khá dày.

Về lâu dài, mua 1 chiếc áo tốt dùng 3–4 năm vẫn rẻ hơn việc mua nhiều chiếc giá thấp nhưng phải thay liên tục.

2. Áo len mohair giá rẻ: Dễ xù lông, khó mặc lâu

Mohair thật được làm từ lông dê Angora, có độ mềm mịn và giữ nhiệt tốt. Tuy nhiên, sản phẩm giá quá thấp thường chỉ là sợi tổng hợp acrylic, dễ xù lông, rụng sợi và biến dạng sau vài lần giặt.

Không ít người mua áo len giá rẻ chỉ mặc 1–2 lần rồi bỏ vì:

- bám xơ khắp quần áo

- nhanh bai dão

- dễ tích điện

- mất form sau khi giặt

Nếu ngân sách hạn chế, nên chọn cotton pha hoặc len thường chất lượng ổn định hơn.

3. Quần áo "độc lạ" giá rẻ trong livestream: Rủi ro về vệ sinh

Nhiều buổi livestream bán các sản phẩm "độc nhất" với mức giá rất thấp. Tuy nhiên, một số mặt hàng thực chất là quần áo đã qua sử dụng, được làm mới sơ sài trước khi bán lại.

Nguy cơ lớn nhất là:

- không đảm bảo vệ sinh

- khó kiểm chứng nguồn gốc

- dễ có mùi hoặc ố vàng sau khi giặt

Những món đồ tưởng rẻ nhưng nếu không dùng được lâu sẽ trở thành chi phí lãng phí.

4. Đồ nỉ lót lông giá rẻ: Có thể gây kích ứng da

Các sản phẩm nỉ giá thấp thường sử dụng sợi tổng hợp kém chất lượng. Một số loại có thể có mùi hóa chất mạnh, gây khó chịu khi mặc lâu.

Đặc biệt với quần áo mặc sát da, chất liệu kém có thể gây: ngứa, bí bách khó chịu khi vận động

Vì vậy, nên ưu tiên chất liệu rõ nguồn gốc, mềm và ít mùi.

5. Đồ giữ nhiệt "giả công nghệ": Không thoải mái như quảng cáo

Các loại đồ giữ nhiệt được quảng cáo quá mức nhưng giá quá thấp thường sử dụng polyester hoặc sợi hóa học đơn giản.

Nhược điểm thường gặp:

- dễ tích điện

- bí da

- hút bụi

- không giữ ấm tốt

Thực tế, cotton dày hoặc cotton pha chất lượng ổn định thường dễ mặc và bền hơn.

6. Quần áo có phân loại an toàn thấp nhưng mặc sát da

Ít người chú ý rằng quần áo cũng có phân loại an toàn:

loại A: phù hợp cho trẻ em

loại B: có thể mặc trực tiếp lên da

loại C: chỉ nên mặc ngoài

Một số sản phẩm giá rẻ dùng chất liệu loại C nhưng vẫn được bán như đồ mặc trong, dễ gây kích ứng da nếu dùng lâu.

Mua ít nhưng dùng lâu: Cách tiết kiệm tiền bền vững

Khi nhìn lại tủ đồ, nhiều người nhận ra mình từng chi khá nhiều tiền cho các món "giá rẻ nhưng nhanh bỏ". Điều này tạo ra cảm giác tiết kiệm trước mắt nhưng thực tế lại tốn kém hơn.

Một nguyên tắc đơn giản:

- ưu tiên chất lượng

- hạn chế mua theo cảm xúc

- cân nhắc tần suất sử dụng

Một chiếc áo mặc được nhiều năm sẽ có chi phí trung bình thấp hơn nhiều so với các món đồ chỉ mặc vài lần.

Trong bối cảnh mua sắm online ngày càng dễ dàng, việc giữ tỉnh táo trước những lời quảng cáo "giảm giá sâu" chính là cách giúp ngân sách cá nhân ổn định hơn.