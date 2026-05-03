GVCN 17 năm phát hiện nghịch lý: Những đứa trẻ ích kỷ khi lớn lên, lúc nhỏ thường sở hữu 2 "ưu điểm" mà cha mẹ luôn tự hào

Trong suốt gần hai thập kỷ làm công tác chủ nhiệm, tôi nhận thấy một nghịch lý đáng buồn. Những học sinh từng được coi là "con nhà người ta" với những phẩm chất hoàn hảo, khi trưởng thành lại trở nên lạnh lùng và xa cách với chính gia đình mình. Đằng sau cái gọi là "ưu điểm" mà cha mẹ hằng tự hào, đôi khi lại là mầm mống của một lối sống thực dụng và ích kỷ.

1. Sự "hiểu chuyện" đến mức triệt tiêu cảm xúc

Ưu điểm đầu tiên mà nhiều phụ huynh lầm tưởng là sự ngoan ngoãn chính là tính cách cực kỳ độc lập và không bao giờ đòi hỏi. Nhiều cha mẹ tự hào vì con mình chưa bao giờ mè nheo mua đồ chơi, không đòi hỏi quần áo mới và luôn biết tiết kiệm cho gia đình.

Tuy nhiên, dưới góc độ tâm lý, sự "hiểu chuyện" quá sớm này thường bắt nguồn từ việc trẻ cảm nhận được rằng tình yêu thương của cha mẹ là có điều kiện. Trẻ hiểu rằng chỉ khi mình không gây rắc rối, không làm phiền và luôn tỏ ra mạnh mẽ thì mới được công nhận. Đây chính là trạng thái "ngoan đến mức không thấy tiếng" - một cơ chế phòng vệ khi hệ thống cảm xúc của trẻ đã bị đóng băng để làm hài lòng người lớn.

Trẻ hiểu chuyện quá mức chưa chắc đã là dấu hiệu tốt (Ảnh minh họa)

Khi một đứa trẻ phải học cách kìm nén mọi nhu cầu cá nhân, chúng cũng đồng thời hình thành hội chứng "Người làm hài lòng" (People Pleaser). Lâu dần, trẻ xây dựng tư duy rằng mối quan hệ giữa người với người không dựa trên sự thấu cảm, mà dựa trên sự trao đổi lợi ích. Khi lớn lên, những đứa trẻ này có thể rất thành đạt nhưng lại thiếu đi sự trắc ẩn, vì với chúng, cảm xúc là thứ "vô giá trị" và không đem lại lợi ích thực tế.

2. Tư duy "đối ứng", chỉ làm những việc có lợi cho mục tiêu

Ưu điểm thứ hai thường bị hiểu lầm là sự tập trung tuyệt đối vào thành tích và mục tiêu. Đây là những đứa trẻ có thể học ngày học đêm, không quan tâm đến bất cứ việc gì xung quanh, miễn là đạt được kết quả cao. Cha mẹ thường khen ngợi đây là sự kiên trì và có chí tiến thủ.

Thực tế, khi trẻ bị cuốn vào vòng xoáy của "chi phí" và "lợi nhuận" trong việc học, ví dụ: học để đổi lấy quà, học để không bị phạt... Chúng sẽ bắt đầu nhìn nhận mọi mối quan hệ dưới lăng kính kinh tế học. Trẻ sẽ tự hỏi: "Việc quan tâm đến người khác có giúp mình tăng điểm không?" hay "Giúp đỡ bạn bè có làm mình tốn thời gian không?".

Nếu cha mẹ vô tình cổ xúy lối sống này bằng cách chỉ khen ngợi kết quả cuối cùng mà bỏ qua sự phát triển về trí tuệ cảm xúc, trẻ sẽ dần trở nên vô tình. Đối với chúng, ngay cả cha mẹ cũng có thể trở thành một "khoản đầu tư". Theo lý thuyết tâm lý học hành vi, một khi khoản đầu tư đó không còn khả năng sinh lời hoặc trở thành gánh nặng (chi phí chìm), trẻ sẽ dễ dàng từ bỏ mà không có sự cắn rứt về lương tâm.

Cha mẹ cần quan tâm phát triển cả trí tuệ cảm xúc của con cái (Ảnh minh họa)

Cha mẹ nên làm gì?

Để không vô tình tạo ra những "cỗ máy thành đạt" lạnh lẽo, các bậc phụ huynh cần thay đổi phương thức tương tác ngay từ khi trẻ còn nhỏ thông qua các bước cụ thể sau đây:

Thứ nhất là phục hồi quyền được "sai" và quyền được "đòi hỏi" của trẻ. Cha mẹ cần chủ động tạo không gian để trẻ bộc lộ những nhu cầu cá nhân, thậm chí là những yêu cầu có vẻ vô lý. Một đứa trẻ dám mè nheo, dám phản biện và bày tỏ mong muốn của mình mới là đứa trẻ có tâm lý phát triển bình thường. Điều này cho thấy trẻ hoàn toàn tin tưởng rằng tình yêu của cha mẹ đủ lớn để bao dung cho cả những lúc chúng không hoàn hảo, thay vì phải gồng mình đóng vai một đứa trẻ ngoan để được yêu thương.

Thứ hai là thực hiện việc tách biệt giá trị con người khỏi thành tích học tập. Thay vì chỉ tập trung khen ngợi điểm số hay kết quả cuối cùng, phụ huynh nên dành sự công nhận cho nỗ lực và quá trình trải nghiệm của con. Khi giá trị bản thân không bị trói buộc vào những con số, trẻ sẽ không nhìn nhận cuộc sống như một ván bài kinh tế. Điều này giúp trẻ cảm thấy mình luôn có giá trị ngay cả khi gặp thất bại, từ đó xây dựng được lòng tự trọng vững chắc thay vì tư duy thực dụng chỉ nhắm vào lợi ích.

Thứ ba là chú trọng xây dựng EQ thay vì chỉ tập trung vào IQ. Thay vì chỉ hỏi những câu khô khan như "Con được bao nhiêu điểm?", cha mẹ hãy bắt đầu bằng câu hỏi "Con cảm thấy thế nào?" để khuyến khích trẻ bộc bạch tâm tư. Khi trẻ được phép nói ra sự ấm ức, buồn bã hay tức giận mà không sợ bị phán xét, sợi dây liên kết cảm xúc giữa cha mẹ và con cái mới thực sự bền chặt. Đây là nền tảng quan trọng nhất để ngăn chặn việc trẻ trở thành những cá nhân thành đạt nhưng sở hữu một trái tim lạnh lẽo.

Sự giáo dục thành công không nằm ở việc tạo ra một cá nhân "ngoan ngoãn" theo kiểu phục tùng tuyệt đối, mà là nuôi dưỡng một con người biết yêu thương. Đừng để những tiêu chuẩn khắt khe về thành tích vô tình cắt đứt sợi dây liên kết cảm xúc duy nhất trong gia đình, để rồi khi nhìn lại, thứ chúng ta nhận được chỉ là một sự thành công lạnh lẽo.

Theo Sohu