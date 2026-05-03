Không phải thuốc bổ, 2 loại củ ngoài chợ này mới là "trợ thủ" cho não, ai cũng từng ăn

Cà rốt giàu chất chống oxy hóa bảo vệ thần kinh, bổ não

Loai củ tốt cho sức khỏe đặc biệt là não nhắc đến ở đây là cà rốt.Củ cà rốt rất giàu caroten, khi ăn vào sẽ được cơ thể chuyển hóa dễ dàng thành vitamin A ở ruột và gan. Ngoài ra, cà rốt cũng chứa nhiều các loại vitamin B, C, D, E, acid folic, kali…

Các chất chống oxy hóa quan trọng trong cà rốt như: beta carotene, alpha carotene, phenolic acid, glutathione... đã được chứng minh là có khả năng hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, ung thư, tái tạo làn da và chức năng não.

Ngoài ra, cà rốt chứa còn chứa luteolin, một flavonoid có đặc tính chống viêm và bảo vệ thần kinh. Luteolin đã cho thấy tiềm năng trong việc làm giảm tình trạng suy giảm trí nhớ liên quan đến tuổi tác và bảo vệ các tế bào não khỏi bị tổn thương.

Trong quá trình lão hóa bình thường, các tế bào miễn dịch trong não có xu hướng sản xuất nhiều phân tử gây viêm hơn, góp phần gây ra các vấn đề về trí nhớ. Các nhà nghiên cứu cho biết luteolin ngăn chặn việc giải phóng các phân tử gây viêm này trong não.

Theo các nhà nghiên cứu từ Đại học Illinois, cà rốt có hàm lượng cao hợp chất luteolin có thể làm giảm tình trạng suy giảm trí nhớ liên quan đến tuổi tác và tình trạng viêm trong não. Nghiên cứu này được tiến hành trên chuột, trong nghiên cứu, những con chuột được bổ sung 20 miligam luteolin vào chế độ ăn hàng ngày đã giảm tình trạng viêm trong não. Các nhà nghiên cứu cho biết hợp chất này cũng giúp khôi phục trí nhớ của những con chuột trẻ hơn.

Đặc biệt trong y học cổ truyền, cà rốt được coi là một vị thuốc với các đặc tính: Vị ngọt, bình; công dụng bổ tỳ, hỗ trợ tiêu hóa; nhuận tràng nhẹ; tăng cường sức khỏe, cải thiện suy nhược; hỗ trợ sáng mắt… Một số tài liệu Đông y còn dùng cà rốt trong các món ăn – bài thuốc hỗ trợ trẻ suy dinh dưỡng, kém ăn; người mệt mỏi, tiêu hóa kém…

Theo dữ liệu dinh dưỡng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một cốc (240 ml) nước ép cà rốt 100% cung cấp:

Khoảng 94 kcal

22 g carbohydrate

9 g đường tự nhiên (không có đường bổ sung)

2 g protein

2 g chất xơ

689 mg kali

20 mg vitamin C

2.256 mcg vitamin A...

Ngoài ra, nước ép cà rốt còn chứa lutein và zeaxanthin – các chất chống oxy hóa quan trọng cho mắt. Do được ép ở dạng lỏng, các vi chất dinh dưỡng trở nên dễ hấp thu hơn. Tuy nhiên, quá trình này cũng làm giảm lượng chất xơ so với ăn nguyên củ.

Khoai lang giúp cải thiện trí nhớ và suy giảm nhận thức

Ăn khoai lang thường xuyên rất tốt cho sức khỏe bởi loại củ này chứa hàm lượng dinh dưỡng phong phú.



Khoai lang thực sự là một món quà từ thiên nhiên giàu dinh dưỡng, đặc biệt là beta-carotene, vitamin C và chất xơ.

Khoai lang là nguồn carbohydrate phức hợp bổ dưỡng và có nhiều chất xơ hơn carbohydrate đơn giản. Vì thế nó giúp chúng ta no lâu hơn và cân bằng lượng đường trong máu, giúp tăng cường chức năng não.

Các loại khoai lang màu cam, màu tím rất giàu chất chống oxy hóa như carotenoid và anthocyanin giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do. Chất chống oxy hóa có trong khoai lang có thể giúp giảm viêm, giảm căng thẳng oxy hóa và cải thiện sự giao tiếp của các tế bào não.

Một số nghiên cứu trên động vật đã tìm thấy mối liên hệ giữa khoai lang tím và cải thiện trí nhớ cũng như chức năng nhận thức nhưng cần nhiều nghiên cứu hơn để xác nhận tác dụng tương tự ở người.

Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, màu khoai lang tím, một anthocyanin tự nhiên, có hoạt tính chống oxy hóa mạnh trong ống nghiệm và trong cơ thể sống. Nghiên cứu đã tìm hiểu xem khoai lang tím có tác dụng bảo vệ thần kinh đối với não chuột lão hóa do D-galactose gây ra hay không. Dữ liệu cho thấy khoai lang tím làm giảm suy giảm nhận thức một phần thông qua việc tăng cường khả năng chống oxy hóa và chống viêm.

Các nghiên cứu khác cho thấy chế độ ăn giàu beta-carotene trong thời gian dài giúp duy trì chức năng nhận thức, đặc biệt khi kết hợp với các chất chống oxy hóa khác như vitamin E và C.

Ngoài ra, sự kết hợp của vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa trong khoai lang giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Kết hợp khoai lang vào chế độ ăn uống của bạn có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Để gặt hái lợi ích sức khỏe tốt nhất, nên ăn khoai lang luộc, nướng hoặc hấp. Các cách chế biến này giúp bảo toàn được nhiều chất dinh dưỡng trong khoai.

Trúc Chi (t/h)