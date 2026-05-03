4 loại rau nên trồng trong tháng 5: Chỉ 20 ngày là được thu hoạch

Dưới đây là 4 loại rau có thể cho thu hoạch chỉ sau 20–35 ngày, rất phù hợp với nhu cầu trồng rau sạch tại nhà hoặc sản xuất quy mô nhỏ.

Rau muống: Dễ trồng, thu nhanh, ăn quanh mùa

Rau muống là lựa chọn hàng đầu trong tháng 5 bởi khả năng thích nghi cực tốt với thời tiết nóng ẩm. Cây sinh trưởng nhanh, tỷ lệ nảy mầm cao và gần như không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp. Người trồng chỉ cần gieo hạt trực tiếp xuống đất, phủ một lớp đất mỏng và duy trì độ ẩm ổn định.

Sau khoảng 20–25 ngày, rau muống đã có thể thu hoạch lứa đầu. Điểm đặc biệt là cây có khả năng tái sinh mạnh: sau khi cắt, phần gốc tiếp tục đâm chồi, cho thu nhiều lứa liên tiếp. Tuy nhiên, kinh nghiệm thực tế cho thấy nên thu hoạch sớm để rau non, giòn, tránh để quá già sẽ bị xơ, giảm chất lượng món ăn.

Rau dền: Chịu nhiệt tốt, ít sâu bệnh

Rau dền, đặc biệt là dền đỏ và dền cơm, phát triển rất mạnh trong điều kiện nắng nóng của tháng 5. Đây là loại rau "dễ tính", phù hợp với cả người mới bắt đầu trồng.

Thời gian sinh trưởng của rau dền ngắn, chỉ khoảng 25–30 ngày là có thể thu hoạch. Hạt giống được gieo rải đều trên luống đất tơi xốp, sau đó tưới giữ ẩm thường xuyên. Khi cây mọc dày, cần tỉa bớt để đảm bảo không gian cho cây phát triển.

Ưu điểm lớn của rau dền là ít sâu bệnh, gần như không cần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nếu chăm sóc đúng cách. Đây là lựa chọn an toàn cho các gia đình muốn tự trồng rau sạch.

Rau mồng tơi: Trồng một lần, thu hoạch dài ngày

Mồng tơi là loại rau đặc trưng của mùa hè, càng nắng nóng càng phát triển mạnh. Khác với các loại rau ăn lá thông thường, mồng tơi là cây leo nên cần làm giàn để tăng năng suất và giữ cho cây phát triển ổn định.

Sau khoảng 30–35 ngày, người trồng có thể bắt đầu thu hoạch bằng cách hái ngọn non. Nếu chăm sóc tốt, cây sẽ liên tục ra chồi mới, cho thu hoạch kéo dài trong nhiều tuần.

Một lưu ý quan trọng là mồng tơi rất ưa nước, vì vậy cần tưới đều mỗi ngày để giữ độ mềm của lá. Nếu thiếu nước, cây sẽ kém phát triển, lá nhỏ và nhanh già.

Xà lách chịu nhiệt: "Trái mùa" nhưng vẫn hiệu quả

Nhiều người cho rằng xà lách chỉ phù hợp với thời tiết mát mẻ, nhưng hiện nay đã có các giống chịu nhiệt cho phép trồng trong tháng 5. Dù vậy, đây vẫn là loại rau cần chăm sóc kỹ hơn so với rau muống hay rau dền.

Thời gian thu hoạch khoảng 30–35 ngày. Để cây phát triển tốt, cần chuẩn bị đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. Đồng thời, nên sử dụng lưới che nắng để giảm nhiệt độ, đặc biệt trong những ngày nắng gắt.

Nếu kiểm soát tốt điều kiện trồng, xà lách vẫn cho lá xanh, giòn và ít vị đắng, đáp ứng nhu cầu rau ăn sống trong mùa hè.

Lưu ý kỹ thuật khi trồng rau tháng 5

Dù lựa chọn loại rau nào, người trồng cũng cần chú ý một số nguyên tắc quan trọng.

- Thứ nhất, hệ thống thoát nước phải đảm bảo, tránh tình trạng úng rễ sau những cơn mưa lớn.

- Thứ hai, nên sử dụng lưới che nắng từ 30–50% để giảm sốc nhiệt cho cây.

- Thứ ba, ưu tiên bón phân hữu cơ hoai mục để giúp cây phát triển nhanh, đồng thời đảm bảo an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, việc theo dõi sâu bệnh thường xuyên và xử lý bằng các biện pháp sinh học sẽ giúp hạn chế rủi ro, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nóng ẩm dễ phát sinh dịch hại.

Chỉ cần nắm vững kỹ thuật cơ bản, người trồng hoàn toàn có thể thu hoạch nhanh, quay vòng liên tục và đảm bảo nguồn rau xanh sạch cho gia đình.