4 loại “rau tắm hóa chất” ngoài chợ, người bán không ăn nhưng nhiều người vẫn tranh mua vì… quá ngon mắt

Nhiều tiểu thương thừa nhận, để rau củ trông bắt mắt và bán được giá hơn, họ có thể dùng các biện pháp “làm đẹp” như chất tẩy trắng, chất bảo quản, chất kích thích tăng trưởng… Những loại rau này nhìn thì hoàn hảo, nhưng giá trị dinh dưỡng có thể giảm, thậm chí còn mang nguy cơ tồn dư hóa chất. Đáng nói, không ít người bán lại ưu tiên ăn những loại “xấu xí” hơn cho gia đình.

Dưới đây là 4 loại rau thường bị “tắm hóa chất” mà người mua nên đặc biệt cảnh giác.

Măng tây nước (củ niễng) trắng bất thường

Củ niễng tự nhiên thường có màu trắng ngà pha chút vàng hoặc xanh nhạt, bề mặt có thể có đốm nhỏ. Tuy nhiên, ngoài chợ dễ thấy loại trắng tinh, sáng bóng bất thường. Đây có thể là sản phẩm đã được ngâm chất tẩy để cải thiện màu sắc.

Việc tẩy trắng không chỉ làm mất đi hương vị tự nhiên mà còn có nguy cơ để lại dư lượng hóa chất. Khi mua, nên chọn loại màu tự nhiên, không quá đều màu, có mùi thơm nhẹ. Tránh loại trắng sáng “không tì vết” hoặc có cảm giác trơn nhớt khi cầm.

Giá đỗ trắng tinh, không rễ

Giá đỗ truyền thống thường có rễ dài, màu hơi ngà vàng và kích thước không đồng đều. Ngược lại, loại giá đỗ trắng tinh, mập đều, gần như không có rễ thường được nghi ngờ đã dùng chất ức chế mọc rễ và chất tẩy trắng.

Theo một số chuyên gia, việc sử dụng hóa chất trong quá trình ủ giá nếu không kiểm soát có thể gây ảnh hưởng đến gan, thận khi tích lũy lâu dài. Vì vậy, nên chọn giá đỗ có rễ, màu tự nhiên, có mùi đặc trưng của đậu.

Tỏi tây (hoặc hành tỏi non) bán quanh năm

Một số loại rau theo mùa như tỏi tây, hành non… nếu xuất hiện quanh năm với hình thức tươi xanh bất thường, rất có thể đã được bảo quản lạnh kết hợp hóa chất.

Rau bảo quản lâu thường mất đi độ giòn, mùi vị kém đậm và giá trị dinh dưỡng giảm. Nếu có điều kiện, nên ưu tiên mua rau đúng mùa, vì đây là thời điểm ít sử dụng hóa chất nhất và chất lượng cũng tốt hơn.

Củ sen trắng sạch “không tì vết”

Củ sen tự nhiên thường có lớp bùn đất, màu hơi ngà hoặc vàng nhẹ, bên trong có thể có ít cặn. Tuy nhiên, nhiều loại ngoài chợ lại trắng sáng hoàn hảo, không dính bẩn. Đây có thể là dấu hiệu đã được ngâm dung dịch như axit citric hoặc sulfite để chống thâm.

Dù một số chất được phép dùng trong thực phẩm, nhưng nếu lạm dụng hoặc dùng sai loại, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe là có thật, đặc biệt với người có bệnh hô hấp hoặc dị ứng.

Chuyên gia khuyến cáo: đừng “mê đẹp” khi chọn rau

Theo kinh nghiệm của nhiều người bán lâu năm, rau củ tự nhiên hiếm khi hoàn hảo. Những dấu hiệu như màu sắc không đồng đều, có vết đốm nhẹ, còn dính đất… lại là dấu hiệu đáng tin hơn.

Để giảm rủi ro, người tiêu dùng nên:

Chọn rau theo mùa, hạn chế mua hàng trái vụ giá rẻ bất thường Quan sát kỹ màu sắc, mùi và bề mặt trước khi mua Ngâm rửa kỹ, có thể gọt vỏ hoặc chần qua nước sôi trước khi chế biến Ưu tiên mua ở nơi uy tín, có nguồn gốc rõ ràng

Thực phẩm càng “long lanh” chưa chắc đã càng an toàn. Trong nhiều trường hợp, chính vẻ ngoài bắt mắt lại là thứ cần cảnh giác. Giữ thói quen chọn lựa tỉnh táo và ưu tiên tự nhiên vẫn là cách đơn giản nhất để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.