Loài vật từng bị tuyên bố tuyệt chủng bất ngờ "sống lại" sau 30 năm: Khoảng 100 cá thể đã trở về

Loài vật từng bị tuyên bố tuyệt chủng bất ngờ "sống lại" sau 30 năm

Trong một tin tức khoa học, loài chuột túi sọc phương Đông (Eastern Barred Bandicoot), loài vật bản địa của Úc, đã trở lại sau 30 năm bị tuyên bố tuyệt chủng ngoài tự nhiên. Các nhà khoa học và các tổ chức bảo tồn quốc tế đã cùng nhau thực hiện một dự án phục hồi loài này, đưa khoảng 100 cá thể về với thiên nhiên, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong công tác bảo tồn các loài động vật nguy cấp.

Loài chuột túi sọc phương Đông từng bị xếp vào danh sách tuyệt chủng ngoài tự nhiên vào năm 1991, sau khi số lượng của chúng giảm mạnh trong những năm 1980. Nguyên nhân chủ yếu là mất môi trường sống do đô thị hóa, sự xâm lấn của các loài động vật ăn thịt như cáo đỏ và mèo hoang, cùng với sự cạnh tranh khốc liệt từ các loài khác như thỏ.

Trước đó, vào cuối thập niên 1980, chỉ còn khoảng 60 cá thể chuột túi sọc phương Đông sống sót trong khu vực bãi rác ở bang Victoria. Tuy nhiên, do tình trạng giao phối cận huyết và suy giảm di truyền, các nỗ lực tái thả trước đây đều thất bại.

Bước ngoặt đến từ một dự án mang tính đột phá có tên gọi "Dự án Cứu rỗi Gen", với sự tham gia của nhiều tổ chức bảo tồn và nghiên cứu. Các nhà khoa học đã áp dụng phương pháp lai tạo gen giữa hai quần thể chuột túi bị cô lập lâu năm tại Úc và Tasmania, giúp gia tăng tính đa dạng di truyền và cải thiện sức khỏe của loài.

Tái thả và hy vọng cho tương lai

Với sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ Right Now Climate Fund của Amazon (2,5 triệu AUD), các tổ chức như Cesar Australia và Odonata Foundation đã thực hiện thành công đợt tái thả đầu tiên, đưa khoảng 100 cá thể chuột túi sọc phương Đông vào môi trường tự nhiên tại Phillip Island và một số khu vực khác. Đây là một bước đi quan trọng trong kế hoạch phục hồi quần thể của loài này tại ít nhất 5 khu vực khác nhau ở Úc, với mục tiêu duy trì khoảng 500 cá thể mỗi khu vực.

Các chuyên gia cho biết, loài chuột túi sọc phương Đông không chỉ có ý nghĩa trong công tác bảo tồn mà còn đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Chúng có tập tính đào hang, giúp cải thiện cấu trúc đất, tăng khả năng chống chịu lũ lụt và hạn hán đều những yếu tố quan trọng trong việc phục hồi hệ sinh thái đồng cỏ.

Một tương lai sáng sủa

Đây là một bước tiến quan trọng, không chỉ đối với loài chuột túi sọc phương Đông, mà còn đối với công tác bảo tồn động vật hoang dã trên toàn cầu. Thành công này mở ra cơ hội mới cho việc áp dụng công nghệ lai tạo gen trong các chiến lược bảo tồn, giúp cứu nhiều loài động vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với khủng hoảng đa dạng sinh học, sự phục hồi của loài chuột túi sọc phương Đông mang lại một tín hiệu tích cực và thắp lên hy vọng cho tương lai của nhiều loài động vật khác trên Trái Đất.