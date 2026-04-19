Người phụ nữ ảnh hưởng hô hấp sau 6 tháng giặt quần áo theo cách này

Gần đây, cô Trương, một phụ nữ 30 tuổi đến từ Bắc Kinh (Trung Quốc), đột nhiên gặp khó khăn trong việc thở khi đang đi du lịch ở Quảng Đông. Ban đầu, cô nghĩ đó là hen suyễn do dị ứng. Cô bị lên cơn hen suyễn và đã mua thuốc hen suyễn ngay trong đêm, nhưng các triệu chứng không thuyên giảm hoàn toàn. Cô đã gián đoạn chuyến đi và bắt chuyến bay sớm nhất trở về Bắc Kinh vào ngày hôm sau để điều trị. Sau khi đến khám ở một vài bệnh viện, cuối cùng cô ấy được chẩn đoán mắc bệnh do sử dụng hỗn hợp gồm bột giặt, chất khử trùng và muối nổ trong 6 tháng giặt quần áo dẫn đến ngộ độc hóa chất và bỏng khí quản.

Được biết, các triệu chứng mà cô Trương gặp phải bao gồm khô mũi, khó thở thường xuyên và mất ngủ suốt sáu tháng qua, thường xuyên phải ngồi trên ghế sofa mà không ngủ được. Cô đã đi khám nhiều bác sĩ và thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau nhưng kết quả không khả quan. Ban đầu, một số bác sĩ nghi ngờ cô bị hen suyễn, nhưng cô cảm thấy các triệu chứng của mình không phù hợp. Sau đó, một bệnh viện khác chẩn đoán cô bị bệnh tai mũi họng, và kết quả khám cho thấy cô bị phì đại cuốn mũi. Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị bằng y học cổ truyền và châm cứu, các triệu chứng của cô vẫn không cải thiện.

Đầu tháng 4, cô và chồng đã đi du lịch. Khi đang ở tại một nhà nghỉ, cô đột nhiên cảm thấy khó thở do mùi nồng nặc của vật liệu sửa chữa mới trong phòng. Nghi ngờ có thể do dư lượng formaldehyde, cô lập tức đổi khách sạn. Tối hôm đó, bà tìm kiếm thông tin trên mạng và đoán có thể là hen suyễn dị ứng, nên đã mua thuốc hen suyễn ngay trong đêm. Tuy nhiên, các triệu chứng không thuyên giảm hoàn toàn, vì vậy cô quyết định trở về Bắc Kinh vào sáng hôm sau để điều trị.

Kết quả xét nghiệm chức năng phổi cho thấy cô bị mẫn cảm đường hô hấp trên. Để xác định chất gây dị ứng và ngăn ngừa tái phát trong tương lai, cô đã đến chuyên khoa. Sau khi khám kỹ lưỡng, bác sĩ cho biết nguyên nhân có thể là do ngộ độc hóa chất từ việc sử dụng các sản phẩm tẩy rửa quá đậm đặc, dẫn đến bỏng đường hô hấp và gây ra tình trạng quá mẫn đường hô hấp trên.

Cô Trương nhớ lại rằng trong sáu tháng qua, cô thường xuyên trộn bột giặt, dung dịch khử trùng và "muối nổ" khi giặt quần áo, sử dụng với số lượng lớn và đôi khi còn thêm cả hạt làm thơm không khí. Chiều ngày trở về Bắc Kinh, cô vừa dùng những sản phẩm này để giặt vỏ bọc ghế sofa, và tối hôm đó, tình trạng khó thở của cô trở nên trầm trọng hơn đáng kể.

Sau khi xuất viện, cô đã làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, uống thuốc và ngừng giặt quần áo theo cách trước kia, và các triệu chứng của cô đã cải thiện đáng kể. Cô cũng cho biết chồng cô bị đau họng dai dẳng gần hai tháng, không thuyên giảm sau khi điều trị bằng y học cổ truyền, cô nghi ngờ phương pháp giặt giũ này cũng có liên quan đến vấn đề đó.

Giáo sư Xiang Yonggang thuộc Khoa Hóa học, Đại học Nông nghiệp Hoa Trung (Trung Quốc) phân tích rằng việc sử dụng đồng thời chất tẩy rửa quần áo và chất khử trùng là phổ biến trong cuộc sống hàng ngày, nhìn chung không gây ra vấn đề đáng kể khi sử dụng theo hướng dẫn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu đó là các loại chất tẩy rửa có chứa clo, việc sử dụng đồng thời với chất tẩy rửa quần áo có thể tạo ra các chất gây kích ứng như khí clo hoặc cloramin. Chất khử trùng được sử dụng trong trường hợp này có phenol là thành phần chính và thường không tạo ra các khí như vậy.

Mặc dù vậy, khi sử dụng chất khử trùng đồng thời với chất tẩy rửa quần áo và acetone, quá trình tạo bọt, khuấy trộn và hình thành bong bóng trong quá trình giặt làm tăng sự tiếp xúc giữa chất lỏng và không khí, khiến một số thành phần dễ bay hơi dễ dàng bay vào không khí và làm tăng nguy cơ hít phải. Trong điều kiện thông gió kém, với lượng sử dụng lớn và tiếp xúc lặp đi lặp lại kéo dài, một số người nhạy cảm có thể bị kích ứng đường hô hấp, ho hoặc tăng phản ứng quá mức của đường thở; nếu đã có sự nhạy cảm hoặc tổn thương đường thở, việc tiếp tục tiếp xúc với các chất gây kích ứng như formaldehyde có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng.

Các chuyên gia khuyên rằng nhìn chung sản phẩm an toàn khi sử dụng theo hướng dẫn, nhưng nên tránh sử dụng quá mức, đặc biệt là trong môi trường kín hoặc trong điều kiện nhiệt độ cao hoặc rung động mạnh. Cần duy trì thông gió tốt để giảm nguy cơ hít phải các chất độc hại không cần thiết.