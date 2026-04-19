Chuyên gia dự báo: Từ nay đến trước Tết 2027, 3 tuổi này dễ chốt mua nhà, tài chính dần ổn định hơn

Tuổi Thìn: Có cơ hội tăng thu nhập, dễ đạt mức tài chính đủ điều kiện mua nhà

Người tuổi Thìn thường được nhắc đến với đặc điểm kiên trì và không ngại thay đổi để cải thiện thu nhập. Từ nay đến cuối năm 2026, nhiều khả năng dòng tiền của tuổi Thìn có dấu hiệu ổn định hơn nhờ thay đổi công việc, tăng lương hoặc có thêm nguồn thu phụ.

Trong thực tế, rất nhiều người quyết định mua nhà khi nhận thấy thu nhập đã bước sang giai đoạn dễ dự đoán hơn, không còn quá bấp bênh như trước.

Một số dấu hiệu tích cực có thể xuất hiện:

- Có khoản tiết kiệm đạt mức 20–30% giá trị căn nhà

- Tự tin hơn trong việc lập kế hoạch trả góp

- Có thêm lựa chọn về khu vực hoặc loại hình nhà ở

Với người tuổi Thìn, quyết định mua nhà thường đến sau một giai đoạn chuẩn bị khá dài, vì vậy khi cơ hội xuất hiện, khả năng chốt khá nhanh.

Tuổi Dần: Dễ tìm được căn phù hợp nhờ quyết đoán đúng thời điểm

Tuổi Dần thường có xu hướng đưa ra quyết định khá nhanh khi đã xác định rõ mục tiêu. Từ nay đến trước Tết 2027, nhiều người tuổi Dần có thể gặp cơ hội mua nhà nhờ mức giá hợp lý hoặc tìm được căn phù hợp nhu cầu thực tế.

Thị trường cuối năm thường xuất hiện các căn cần bán nhanh do chủ nhà thay đổi kế hoạch tài chính. Nếu đã chuẩn bị sẵn khoản tích lũy ban đầu, người tuổi Dần có thể tận dụng tốt thời điểm này.

Một số ưu tiên thực tế thường thấy:

- Chọn căn có thể ở ngay thay vì chờ tăng giá

- Ưu tiên vị trí thuận tiện đi làm

- Không quá chạy theo xu hướng "căn góc – view đẹp" nếu vượt ngân sách

Nhờ sự rõ ràng trong mục tiêu, người tuổi Dần thường tránh được việc trì hoãn quá lâu.

Tuổi Tuất: Có thể mua nhà nhờ tích lũy đều đặn trong nhiều năm

Điểm mạnh của người tuổi Tuất là tính kỷ luật trong chi tiêu. Không ít người đã chuẩn bị quỹ mua nhà từ khá sớm bằng cách chia tiền theo từng mục tiêu cụ thể.

Từ nay đến trước Tết 2027, khả năng hoàn thành khoản tích lũy ban đầu của tuổi Tuất khá rõ rệt, đặc biệt với những người đã duy trì thói quen tiết kiệm đều mỗi tháng.

Một số phương pháp thường được áp dụng:

- chia thu nhập thành 3 phần: chi tiêu – tích lũy – dự phòng

- tăng tỷ lệ tiết kiệm khi thu nhập

- tăng hạn chế các khoản chi lớn không cần thiết trong 6–12 tháng trước khi mua nhà

Nhờ sự chuẩn bị ổn định, người tuổi Tuất thường mua nhà với tâm lý khá vững vàng.

3 nguyên tắc giúp quyết định mua nhà ít áp lực tài chính hơn

Dù thuộc con giáp nào, việc mua nhà cũng nên gắn với nguyên tắc an toàn tài chính:

1. Khoản trả góp nên dưới 40% thu nhập hàng tháng

Điều này giúp tránh áp lực chi tiêu kéo dài.

2. Luôn giữ quỹ dự phòng ít nhất 6 tháng chi phí sinh hoạt

Đây là lớp bảo vệ quan trọng khi có biến động thu nhập.

3. Không cần mua căn hoàn hảo ngay từ đầu

Nhiều gia đình bắt đầu từ căn vừa túi tiền, sau đó nâng cấp sau vài năm.

Góc nhìn thực tế

Không phải ai cũng cần mua nhà trước Tết 2027. Tuy nhiên, nếu đã chuẩn bị tài chính trong vài năm qua, giai đoạn từ nay đến cuối năm có thể là thời điểm phù hợp để theo dõi thị trường và cân nhắc lựa chọn.

Việc mua nhà, xét cho cùng, không chỉ là quyết định tài sản mà còn là bước chuyển quan trọng trong kế hoạch tài chính dài hạn.

Thông tin mang tính chất tham khảo