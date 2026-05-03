Không cần sửa bếp: 8 thói quen nhỏ giúp căn bếp luôn sạch và tiết kiệm thời gian

Theo Thu Thanh | 03-05-2026 - 18:07 PM | Sống

Không phải cứ mua thêm tủ hay sắm đồ đắt tiền thì căn bếp mới gọn gàng. Đôi khi, chỉ cần thay đổi vài thói quen nhỏ, mọi thứ đã khác đi rõ rệt. Một người phụ nữ 56 tuổi đã chia sẻ 8 kinh nghiệm bếp núc đơn giản nhưng hiệu quả đến mức nhiều người bất ngờ: bếp sạch hơn, nấu ăn nhanh hơn, và chi tiêu cũng tiết chế hơn.

1. Lau thiết bị nhỏ ngay sau khi sử dụng

Các thiết bị như lò vi sóng, máy xay sinh tố hay nồi hấp điện giúp việc nấu ăn nhanh hơn, nhưng nếu để bẩn lâu ngày sẽ rất khó vệ sinh.

Thói quen của người dì là xử lý ngay sau khi dùng:

- Lau lò vi sóng khi còn hơi ấm để vết bẩn không bám chặt

- Đổ nước vào máy xay và xay 10 giây để tự làm sạch

- Lau bếp và máy hút mùi sau mỗi lần nấu

Chỉ mất vài phút nhưng giúp tránh tích tụ dầu mỡ, giảm nhu cầu dùng chất tẩy rửa mạnh.

2. Giữ túi ni lông có chọn lọc

Nhiều gia đình có thói quen tích trữ túi ni lông vì nghĩ "sau này sẽ dùng". Nhưng càng giữ nhiều càng chật bếp.

Nguyên tắc rất đơn giản:

- Chỉ giữ túi chắc, kích thước lớn

- Giới hạn số lượng trong 1 túi đựng cố định

- Khi đầy thì bỏ bớt

Cách này giúp tránh tình trạng tích trữ vô thức, đồng thời giữ không gian bếp gọn gàng.

3. Dùng giỏ đựng gia vị thay vì đặt rải rác

Gia vị thường là nguyên nhân khiến mặt bếp trông lộn xộn.

Giải pháp được chia sẻ là đặt toàn bộ gia vị vào một giỏ nhỏ:

- Khi nấu chỉ cần lấy cả giỏ ra

- Dùng xong cất lại vào tủ

- Tránh dầu mỡ bám lên lọ gia vị

Chỉ một thay đổi nhỏ nhưng giúp mặt bếp luôn thông thoáng.

4. Rửa bát ngay sau khi ăn

Nhiều người có thói quen để bát đĩa dồn lại vì ngại rửa ngay.

Tuy nhiên, khi thức ăn còn ướt, việc làm sạch nhanh và nhẹ nhàng hơn nhiều.

Thói quen này giúp:

- tránh mùi hôi

- không tạo cảm giác bừa bộn

- tiết kiệm thời gian dọn dẹp sau đó

5. Làm sạch nồi ngay sau khi nấu

Dụng cụ nấu ăn nếu để lâu rất dễ ố vàng hoặc bám cặn cứng đầu.

Một mẹo đơn giản:

- rửa nồi ngay sau khi dùng

- nếu bị ố vàng: đun nước + giấm trắng theo tỷ lệ 2:1

- thêm chút muối và nước rửa chén

Chỉ cần xử lý sớm, nồi có thể giữ được vẻ sáng như mới trong nhiều năm.

6. Bố trí khu vực riêng cho rau củ

Rau củ thường chiếm diện tích lớn nhưng lại ít được bố trí chỗ phù hợp.

Giải pháp tiết kiệm chi phí:

- dùng xe đẩy nhỏ để chứa rau

- phân loại theo nhóm

- tận dụng chậu nhỏ để giữ hành lá hoặc rau thơm tươi lâu hơn

Nhờ đó, mặt bàn bếp luôn thoáng và dễ vệ sinh.

7. Vệ sinh sâu định kỳ

Ngoài dọn dẹp hàng ngày, căn bếp vẫn cần được làm sạch kỹ theo định kỳ.

Một số mẹo đơn giản:

- ngâm lưới lọc máy hút mùi với baking soda và nước nóng

- dùng dung dịch baking soda + nước rửa chén để làm sạch bếp

- đun nước nóng để hơi nước làm mềm vết bẩn trên tường

Những cách này vừa tiết kiệm vừa hạn chế hóa chất mạnh.

8. Quyết đoán bỏ bớt đồ không cần thiết

Một trong những nguyên nhân khiến bếp bừa bộn là giữ quá nhiều thứ "có thể sẽ dùng sau".

Nguyên tắc được chia sẻ rất rõ ràng:

- gia vị hết hạn thì bỏ

- dụng cụ trùng lặp thì loại bớt

- đồ lâu không dùng thì cân nhắc thanh lý

Nhà bếp không phải kho chứa đồ. Khi giảm bớt vật dụng, không gian tự nhiên trở nên dễ chịu hơn.

Theo Thu Thanh

Từ đam mê làm phim đến tấm vé nghiên cứu vũ trụ tại Đại học Cambridge

Công an cảnh báo khẩn tới tất cả những ai giao dịch mua bán bất động sản

Đừng mua 6 loại quần áo này dù giá rẻ đến đâu: Càng ham rẻ càng tốn tiền

17:46 , 03/05/2026

17:46 , 03/05/2026
Mận đang vào mùa, 5 nhóm người nên hạn chế ăn vì không tốt cho sức khỏe

17:34 , 03/05/2026

GVCN 17 năm phát hiện nghịch lý: Những đứa trẻ ích kỷ khi lớn lên, lúc nhỏ thường sở hữu 2 "ưu điểm" mà cha mẹ luôn tự hào

17:10 , 03/05/2026

17:10 , 03/05/2026
Công cụ giúp người dùng xem vị trí nhà mình 320 triệu năm trước

