Nằm liệt giường suốt 3 tháng, ông cụ 68 tuổi cay đắng nhận ra chỗ dựa thật sự lúc về già không phải vợ con mà là người này

Ở tuổi 68, ông Trương ở Trung Quốc từng cho rằng mình là người có cuộc sống viên mãn: vợ hiền, con cái đủ đầy, tuổi già bình yên không thiếu thốn điều gì. Thế nhưng, một cú ngã bất ngờ đã khiến ông nhận ra một sự thật cay đắng: khi biến cố xảy ra, không phải ai mang danh “người thân” cũng luôn ở bên cạnh.

Theo lời kể của ông Trương, biến cố xảy ra vào một buổi sáng khi ông đang xuống nhà đổ rác. Lúc đó, ông vô tình giẫm phải vỏ chuối bị ai đó bỏ lại trên nền đất nên bị mất thăng bằng rồi ngã mạnh xuống đường. Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy ông bị gãy xương cẳng chân, buộc phải nằm điều trị và hạn chế đi lại ít nhất 3 tháng.

Trớ trêu thay, đúng vào lúc ông cần người bên cạnh nhất, vợ ông lại phải lên đường tới nhà con gái ở xa để trông cháu. Dù có chút do dự, bà vẫn quyết định lên đường và chỉ kịp chuẩn bị cho ông Trương một tủ đông đầy bánh sủi cảo.

Người con trai đang làm việc tại Thâm Quyến của ông Trương cũng không thể trở về. Sau khi nghe tin ông gặp nạn, anh chỉ chuyển khoản 2.000 NDT cho cha rồi giải thích rằng công việc quá bận, dự án không thể bỏ dở. Từ đó về sau, ông gần như không còn nhận được thêm cuộc gọi hỏi han hay lời động viên nào từ con trai.

Trong lúc bế tắc nhất, người xuất hiện bên cạnh ông lại là ông Chu – người bạn thân từ thuở nhỏ. Hai người từng cùng nhau trải qua những năm tháng khó khăn thời thanh niên, sau đó lại làm chung trong một nhà máy cơ khí suốt nhiều thập kỷ. Tính ra, tình bạn giữa họ đã kéo dài gần 60 năm.

Screenshot 2026-05-07 211913

Nghe tin bạn gặp nạn, sáng sớm hôm đó ông Chu đã tự tay hầm một nồi canh xương mang tới tận nhà. Từ đó trở đi, gần như ngày nào ông cũng xuất hiện đều đặn bên cạnh ông Trương. Buổi sáng, ông đi chợ mua thức ăn, dọn rác giúp bạn. Buổi trưa, ông nấu cơm nóng mang sang. Đến lịch ông Trương tái khám, ông Chu lại đạp chiếc xe ba bánh cũ chở bạn tới bệnh viện.

Sự tận tình ấy khiến nhiều người xung quanh không khỏi xúc động. Theo ông Trương, có những việc ngay cả anh em ruột chưa chắc làm được, nhưng người bạn già này lại âm thầm gánh vác suốt nhiều tháng mà không một lời than phiền.

Một đêm nọ, ông Trương bất ngờ sốt cao, cơ thể mệt lả, ý thức bắt đầu mơ hồ. Ông gọi điện cho con trai nhưng không liên lạc được. Trong cơn hoảng loạn, ông đánh liều gọi cho ông Chu.

“Chưa đầy 10 phút sau, ông ấy đã có mặt”, ông Trương kể.

Dù tuổi đã cao, ông Chu vẫn cõng bạn xuống cầu thang, đưa tới bệnh viện cấp cứu giữa đêm khuya. Tại bệnh viện, ông tất bật làm thủ tục, lấy thuốc, túc trực chăm sóc suốt cả đêm. Thậm chí, hôm sau ông quên luôn cả việc dự họp phụ huynh cho cháu nội.

Không chỉ tình bạn lâu năm, điều khiến ông Trương cảm thấy an tâm trong quãng thời gian khó khăn còn là khoản lương hưu và số tiền tiết kiệm ông tự giữ cho mình. Ban ngày, ông thuê hộ lý chăm sóc để giảm bớt gánh nặng cho người bạn già. Nhờ vẫn còn khoản tiền riêng, ông có thể chủ động chi trả mà không cần ngửa tay xin con cái hay vay mượn người khác.

“Tôi từng nghĩ nếu trước đây dồn hết tiền cho con trai mua nhà thì giờ chắc bản thân chẳng còn đường lui”, ông nói.

Theo ông, nhiều người lớn tuổi thường có tâm lý hy sinh tất cả cho con cái, coi đó là chỗ dựa lớn nhất lúc về già. Thế nhưng thực tế cho thấy, con cái rồi sẽ có gia đình riêng, công việc riêng, khó có thể lúc nào cũng túc trực bên cha mẹ. Ngay cả vợ chồng đầu ấp tay gối cũng có những lúc bất lực trước hoàn cảnh.

Sau biến cố, ông Trương cho rằng thứ đáng quý nhất ở tuổi xế chiều không chỉ là tiền bạc, mà còn là những người bạn tri kỷ có thể sẵn sàng xuất hiện khi cần. Đồng thời, người già cũng nên giữ cho mình một khoản tài chính độc lập để có thể chủ động trước những rủi ro bất ngờ của cuộc sống.

Câu chuyện của ông sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Không ít người thừa nhận, khi tuổi tác ngày càng lớn, họ mới dần hiểu rằng sự ổn định về tài chính và những mối quan hệ chân thành đôi khi còn đáng tin cậy hơn cả những kỳ vọng đặt vào con cái.

(Theo Sohu)