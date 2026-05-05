Ở viện dưỡng lão 1 năm, cụ ông 70 tuổi vỡ lẽ: Không phải con cái, đây mới là 2 điểm tựa của người già những năm cuối đời

*Bài viết dưới đây là chia sẻ về buổi họp lớp của tác giả Lý Cương, 70 tuổi, đăng tải trên nền tảng Sohu (Trung Quốc).

Trước khi nghỉ hưu, cũng như nhiều người cao tuổi khác, tôi luôn tin rằng tuổi già sẽ có con cháu bên cạnh chăm sóc. Quan niệm này ăn sâu trong suy nghĩ, khiến tôi cho rằng chỉ cần con cái hiếu thảo, những năm tháng cuối đời sẽ trôi qua êm ấm, đủ đầy.

Tuy nhiên, vì không muốn trở thành gánh nặng cho con cái vốn bận rộn nên không lâu sau khi nghỉ hưu, tôi đã chủ động vào viện dưỡng lão sinh sống. Với quyết định này, tôi vẫn giữ được sự chủ động cho bản thân, còn con cái chỉ cần thỉnh thoảng đến thăm nom khi có thời gian là đủ.

Thế nhưng, sau 1 năm sống trong môi trường này, chứng kiến nhiều câu chuyện buồn vui đan xen của những người cùng cảnh ngộ, tôi dần nhận ra một thực tế không dễ chấp nhận: điểm tựa vững chắc nhất của tuổi già chưa bao giờ là con cái. Dù con có hiếu thảo đến đâu, chúng vẫn có gia đình và áp lực riêng. Đến những thời điểm then chốt, người già chỉ có thể trông cậy vào chính mình.

Trải nghiệm thực tế đã khiến tôi hiểu rõ hơn một điều mà nhiều người từng nhắc đến: hạnh phúc tuổi xế chiều không phải là thứ được ban phát, mà là kết quả của sự chuẩn bị từ trước. Trong đó, 2 yếu tố quan trọng nhất chính là sức khỏe và tài chính – những “tấm thẻ đảm bảo” cho một tuổi già chủ động và có phẩm giá.

Trước hết, sức khỏe là nền tảng cốt lõi của mọi thứ. Tại viện dưỡng lão, tôi đã gặp không ít người có con cái rất hiếu thảo, thường xuyên lui tới thăm nom, mang theo đủ thứ quà cáp. Nhưng khi sức khỏe suy kiệt, phải nằm liệt giường, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người khác, thì dù có được chăm sóc chu đáo đến đâu, họ vẫn phải chịu đựng sự đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Khi đó, sự hiện diện của con cái cũng không thể bù đắp được cảm giác bất lực và mệt mỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Những ngày đầu vào viện, tôi vẫn còn khỏe mạnh, có thể tự ăn uống, đi lại, trò chuyện và tham gia các hoạt động cùng mọi người. Cuộc sống tuy giản dị nhưng khá thoải mái. Tuy nhiên, một lần bị ngã đã khiến chân tôi yếu đi, phải nhờ đến sự hỗ trợ của nhân viên chăm sóc. Con cái dù thương bạn đến đâu cũng không thể ở bên bạn 24/24. Phần lớn thời gian, tôi vẫn phải tự đối diện với những bất tiện của bản thân. Chính từ thời điểm đó, tôi mới thực sự thấm thía giá trị của một cơ thể khỏe mạnh. '

Bên cạnh sức khỏe, tài chính độc lập cũng là yếu tố quyết định chất lượng cuộc sống tuổi già. Không ít người dành cả đời tích cóp rồi dồn hết cho con cái, với niềm tin rằng sau này sẽ được phụng dưỡng. Nhưng thực tế tại viện dưỡng lão cho thấy, những người không có tích lũy riêng thường sống trong tâm thế phụ thuộc, thậm chí mất đi sự chủ động trong những nhu cầu nhỏ nhất.

Tôi từng chứng kiến một cụ bà có con cái khá hiếu thảo, nhưng vì không có khoản tiết kiệm riêng, mỗi khi cần mua sắm vật dụng cá nhân đều phải xin tiền con. Lâu dần, dù không ai nói ra, chính bà cũng cảm thấy ái ngại và tự ti. Khi cần chăm sóc tốt hơn, bà muốn thuê người phục vụ riêng nhưng không đủ khả năng chi trả và đành chấp nhận những điều kiện chưa thật sự phù hợp.

Ngược lại, bản thân tôi sau khi nghỉ hưu vẫn giữ được một khoản tích lũy nhất định. Nhờ đó, tôi có thể lựa chọn phòng ở thoải mái hơn, chủ động chi tiêu cho những nhu cầu cá nhân, thậm chí thuê thêm người chăm sóc khi cần thiết. Quan trọng hơn, tôi không phải phụ thuộc vào con cái hay e dè trong từng quyết định nhỏ. Tài chính không phải là tất cả, nhưng ở tuổi già, nó mang lại sự chủ động, giúp con người có quyền lựa chọn cuộc sống của mình.

Sau 1 năm trải nghiệm cuộc sống ở viện dưỡng lão, tôi nhận ra rằng con cái hiếu thảo là điều đáng quý, nhưng không thể trở thành chỗ dựa duy nhất của tuổi già. Sự đồng hành của con cháu mang lại niềm an ủi, nhưng không thể thay thế vai trò của sức khỏe và sự độc lập tài chính.

Tuổi già muốn an ổn và có chất lượng, trước hết phải dựa vào chính mình. Một cơ thể khỏe mạnh giúp người cao tuổi duy trì khả năng tự chăm sóc, không trở thành gánh nặng cho người khác. Còn một nền tảng tài chính vững vàng sẽ giúp họ sống có lựa chọn và chủ động hơn. Đây mới chính là những điểm tựa thực sự cho chặng đường cuối đời của mỗi người. Khi mỗi người có thể tự đứng vững bằng chính sức khỏe và tích lũy của mình, tuổi già sẽ trở nên nhẹ nhàng, chủ động và đáng sống hơn.

(Theo Sohu)