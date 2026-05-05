Ăn dưa hấu nửa đêm, cả gia đình 4 người tử vong: Chuyên gia cảnh báo những sai lầm nguy hiểm

Một vụ ngộ độc thực phẩm kinh hoàng vừa xảy ra tại Mumbai, Ấn Độ khiến cả gia đình 4 người tử vong chỉ sau vài giờ ăn dưa hấu. Sự việc đã dấy lên làn sóng lo ngại về an toàn thực phẩm, đồng thời thúc đẩy các chuyên gia y tế đưa ra những cảnh báo quan trọng cho người tiêu dùng.

Một gia đình bốn người Ấn Độ lần lượt tử vong sau khi ăn dưa hấu

Theo thông tin từ truyền thông quốc tế, vụ việc xảy ra vào tối ngày 25/4. Gia đình gồm người cha 40 tuổi, người mẹ 35 tuổi cùng hai cô con gái 16 và 13 tuổi đã dùng bữa tối với món cơm Biryani - một món ăn truyền thống phổ biến của Ấn Độ - cùng nhiều người thân vào lúc 22h30.

Sau khi bữa tiệc kết thúc và mọi người ra về, gia đình trở về nhà. Đến khoảng 1 giờ sáng, vì các con còn đói, cả nhà cùng nhau ăn dưa hấu. Không ai ngờ rằng đây sẽ là bữa ăn cuối cùng của họ.

Từ 5h30 đến 6h sáng, cả 4 người bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nôn mửa và tiêu chảy dữ dội. Ban đầu họ được bác sĩ gia đình sơ cứu, nhưng tình trạng nhanh chóng xấu đi và phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Bé gái 13 tuổi qua đời lúc 10h15 sáng. Người cha ra đi vào 22h30 tối hôm đó. Người mẹ và cô con gái 16 tuổi cũng lần lượt không qua khỏi trong quá trình điều trị.

Cảnh sát đã thu giữ phần dưa hấu còn lại tại hiện trường, niêm phong và gửi đi xét nghiệm, đồng thời phối hợp với pháp y và cơ quan quản lý an toàn thực phẩm để điều tra nguyên nhân.

6 nguyên nhân chính gây ngộ độc thực phẩm

Bác sĩ Yan Zonghai, Trưởng khoa Độc chất học, Bệnh viện Trường Canh Lâm Khẩu (Trung Quốc), nhận định đây là trường hợp rất hiếm gặp: Cả gia đình đều không phải người cao tuổi hay trẻ nhỏ, nhưng tất cả đều tử vong trong thời gian ngắn. Ông phân tích ngộ độc thực phẩm có thể xuất phát từ 6 nguyên nhân chính:

1. Nhiễm vi sinh vật và vi khuẩn: Dưa hấu hoặc các thực phẩm khác có thể bị nhiễm nhiều loại vi khuẩn như vi khuẩn tả ( Vibrio cholerae ), khuẩn tụ cầu vàng ( Staphylococcus aureus ), E. coli , salmonella (thường có trong trứng và thịt), hay vi khuẩn Bacillus cereus (phổ biến trong thực phẩm chứa tinh bột)...

2. Nhiễm virus: Đây thường là nguyên nhân của các vụ ngộ độc tập thể quy mô lớn. Điển hình là norovirus, có khả năng lây lan cực kỳ nhanh và có thể ảnh hưởng đến hàng trăm người cùng lúc.

3. Nhiễm ký sinh trùng: Các loại ký sinh trùng đều có thể gây ngộ độc, tuy nhiên triệu chứng thường xuất hiện từ từ, không bùng phát đột ngột. Do đó, những vụ ngộ độc tập thể với triệu chứng nhanh thường do vi khuẩn hoặc virus gây ra.

4. Protein lây nhiễm (Prion): Đây là tác nhân gây ra bệnh Creutzfeldt-Jakob mới, liên quan đến bệnh bò điên. Tuy nhiên, do vụ việc này liên quan đến dưa hấu chứ không phải thịt bò, nên nguyên nhân này có thể loại trừ.

5. Độc tố tự nhiên: Một số thực phẩm chứa độc tố tự nhiên như nấm độc, cá nóc, sò hến độc hoặc nấm mốc. Nhưng dưa hấu không thuộc nhóm này.

6. Ô nhiễm hóa chất: Đây là hướng điều tra quan trọng, bao gồm thuốc trừ sâu, kim loại nặng hoặc các hóa chất bất hợp pháp được sử dụng trong quá trình trồng và bảo quản.

Chuyên gia khuyến cáo: 3 nguyên tắc vàng khi dùng dưa hấu

Bác sĩ Nhan Tông Hải và chuyên gia an toàn thực phẩm Đàm Đôn Từ đã đưa ra những lời khuyên thiết thực để phòng tránh ngộ độc khi ăn dưa hấu:

1. Rửa sạch trước khi cắt: Vỏ dưa hấu có thể bám dư lượng thuốc trừ sâu hoặc vi khuẩn từ môi trường. Trước khi cắt, nhất định phải rửa kỹ bằng nước sạch. Khi cắt, nếu vỏ còn nước thì nước có thể nhiễm vào phần thịt quả, gây ô nhiễm chéo.

2. Bảo quản đúng cách sau khi cắt: Theo y học, "vùng nhiệt độ nguy hiểm" cho vi sinh vật phát triển là từ 7°C đến 60°C, tức là nhiệt độ phòng bình thường hoàn toàn nằm trong vùng này. Dưa hấu để ngoài cả ngày rất dễ bị vi khuẩn tấn công. Sau khi cắt, nếu không ăn ngay, cần cho ngay vào hộp kín và bảo quản trong tủ lạnh (khoảng 4°C). Dưa hấu nguyên quả chưa cắt thì không cần thiết phải để tủ lạnh.

3. Mua vừa đủ, ăn trong ngày: Không nên mua dưa hấu quá lớn để trong nhà lâu ngày. Đặc biệt vào mùa hè, dưa hấu rất nhanh hỏng. Nếu dưa đã có mùi chua hoặc mùi lạ, cần bỏ ngay, không tiếc. Nếu chỉ một phần nhỏ bị hỏng hay mốc, tốt nhất nên bỏ cả quả vì vi khuẩn có thể đã lan rộng hơn phần nhìn thấy.

Lưu ý khi mua dưa hấu đã cắt sẵn

Chuyên gia Đàm Đôn Từ nhắc nhở thêm: nhiều cửa hàng bán dưa hấu đã cắt sẵn theo nửa hoặc 1/4 quả, bọc màng bảo quản. Khi mua về, nên bỏ màng bọc ngay, dùng dao gọt nhẹ lớp mặt tiếp xúc, rồi cho vào hộp kín để ngăn mát. Màng bọc bên ngoài có thể đã nhiễm vi khuẩn từ môi trường, nếu cho thẳng vào tủ lạnh sẽ mang vi khuẩn theo vào. Dưa hấu đã cắt nên ăn hết trong vòng 24 giờ.

Ngoài ra, nhiều người có thói quen bưng cả nửa quả dưa để ăn bằng thìa — cách này rất dễ nhiễm khuẩn từ nước bọt. Tốt nhất nên cắt ra đĩa, ăn đến đâu lấy đến đó, không nên để cùng phần dưa vào rồi lại cất đi cất lại trong tủ lạnh nhiều lần.

Vụ việc tại Mumbai vẫn đang được điều tra. Người tiêu dùng cần nâng cao ý thức về an toàn thực phẩm, đặc biệt trong mùa hè - khi nguy cơ thực phẩm biến chất tăng cao đáng kể.