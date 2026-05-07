Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bật điều hòa kiểu này vừa tốn điện vừa ảnh hưởng sức khỏe: EVN cảnh báo

Theo Thu Phương | 07-05-2026 - 13:40 PM | Sống

Không phải ai cũng biết bật điều hòa sao cho hiệu quả, tiết kiệm.

Khi từ ngoài trời oi bức bước vào nhà, cảm giác đầu tiên của nhiều người là muốn căn phòng mát lạnh càng nhanh càng tốt. Vì vậy, không ít người có phản xạ cầm điều khiển điều hòa rồi giảm nhiệt độ xuống mức thấp nhất. Có gia đình còn duy trì mức nhiệt dưới 20 độ C trong nhiều giờ, đặc biệt là khi ngủ ban đêm.

Thói quen này tưởng như giúp “giải nhiệt” nhanh, nhưng thực tế lại không phải cách sử dụng điều hòa hợp lý. Theo các khuyến cáo của EVN, điều hòa là một trong những thiết bị tiêu thụ điện lớn trong gia đình, nhất là vào mùa nóng. Khi người dùng đặt nhiệt độ quá thấp, máy phải chạy với công suất cao hơn và trong thời gian dài hơn để cố kéo nhiệt độ phòng xuống mức cài đặt.

EVN từng khuyến nghị người dân nên đặt điều hòa từ khoảng 25-26 độ C trở lên để tiết kiệm điện. Theo EVN, cứ giảm 1 độ C so với mức nhiệt hợp lý, điện năng tiêu thụ của điều hòa có thể tăng thêm khoảng 1,5-2%. Điều này đồng nghĩa, việc đặt điều hòa ở 18 độ C thay vì 26 độ C không chỉ tạo ra chênh lệch nhiệt lớn, mà còn khiến thiết bị phải “gồng mình” lâu hơn.

Đặt nhiệt độ quá thấp không làm phòng mát nhanh hơn

Một hiểu lầm phổ biến là điều hòa càng đặt thấp thì phòng càng mát nhanh. Thực tế, nhiệt độ cài đặt chỉ là “đích đến” mà máy cần đạt được, không phải mức quyết định tốc độ làm lạnh tức thì.

Nếu người dùng đặt 26 độ C, điều hòa sẽ hoạt động để đưa phòng về gần mức nhiệt này, sau đó giảm tải hoặc ngắt tùy loại máy. Nhưng nếu đặt 18 độ C, máy không vì thế mà thổi ra luồng khí lạnh “mạnh gấp nhiều lần” ngay lập tức. Nó chỉ phải chạy lâu hơn để cố đạt tới ngưỡng nhiệt rất thấp mà người dùng cài đặt.

Bộ Năng lượng Mỹ cũng khuyến cáo không nên đặt nhiệt độ thấp hơn bình thường khi vừa bật điều hòa, bởi cách này không giúp nhà mát nhanh hơn mà có thể dẫn tới làm lạnh quá mức và phát sinh chi phí không cần thiết. ENERGY STAR cũng đưa ra nguyên tắc tương tự: nên đặt điều hòa ở mức cao nhất mà người dùng vẫn cảm thấy thoải mái, thay vì hạ nhiệt độ thật sâu.

Nói cách khác, việc bật điều hòa xuống 16-18 độ C không phải “mẹo làm mát nhanh”, mà là cách khiến máy chạy lâu hơn, tiêu thụ nhiều điện hơn và dễ làm hóa đơn cuối tháng tăng mạnh.

Không chỉ tốn điện, cơ thể cũng dễ bị khó chịu

Ngoài vấn đề điện năng, môi trường điều hòa quá lạnh trong thời gian dài cũng có thể gây ảnh hưởng tới cảm giác dễ chịu của cơ thể.

Điều hòa không chỉ làm giảm nhiệt độ mà còn làm giảm độ ẩm trong phòng. Khi không khí quá lạnh và khô, một số người có thể gặp tình trạng khô da, khô mắt, khô mũi, đau họng hoặc khó chịu ở đường hô hấp. Theo Cleveland Clinic Abu Dhabi, môi trường điều hòa có thể làm giảm độ ẩm, khiến mắt và da dễ bị khô hơn. Bụi bẩn trong không khí hoặc bộ lọc điều hòa không được vệ sinh thường xuyên cũng có thể khiến người có cơ địa dị ứng, hen suyễn hoặc bệnh hô hấp cảm thấy khó chịu hơn.

Bên cạnh đó, khi phòng được đặt ở mức quá thấp, đặc biệt dưới 20 độ C, chênh lệch giữa trong nhà và ngoài trời trở nên rất lớn. Việc bước từ ngoài trời nắng nóng vào phòng quá lạnh, hoặc từ phòng lạnh ra môi trường nóng, có thể khiến nhiều người cảm thấy mệt, đau đầu, choáng nhẹ hoặc uể oải. Trẻ nhỏ, người cao tuổi, người dễ viêm mũi dị ứng, người có bệnh hô hấp là những nhóm cần chú ý hơn.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế từng đề cập đến tình trạng “làm mát quá mức”, tức sử dụng điều hòa lạnh hơn nhu cầu thực tế. Việc ở quá lâu trong môi trường lạnh sâu có thể khiến cơ thể khó thích nghi hơn khi chuyển sang môi trường nóng bên ngoài.

Dùng điều hòa thế nào vừa mát vừa tiết kiệm?

Theo khuyến cáo của EVN, mức nhiệt khoảng 25-26 độ C trở lên là lựa chọn hợp lý hơn để tiết kiệm điện. Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, người dùng có thể đặt điều hòa khoảng 25-28 độ C, sau đó kết hợp thêm quạt điện ở mức gió nhẹ để luồng khí lạnh phân bổ đều khắp phòng.

Cách này giúp cơ thể vẫn cảm thấy mát mà không cần hạ nhiệt độ điều hòa xuống quá sâu. IEA cũng từng cho rằng việc kết hợp điều hòa ở mức khoảng 26 độ C với quạt có thể đem lại cảm giác dễ chịu, trong khi tiết kiệm điện hơn so với việc đặt điều hòa thấp hơn.

Ngoài ra, người dùng nên tránh để luồng gió lạnh thổi trực tiếp vào mặt, cổ hoặc ngực, nhất là khi ngủ. Khi vừa đi ngoài trời nắng về, không nên vào ngay phòng quá lạnh mà nên lau khô mồ hôi, nghỉ vài phút rồi bật điều hòa ở mức vừa phải. Buổi tối, có thể dùng chế độ Sleep hoặc hẹn giờ để tránh nhiệt độ thấp kéo dài suốt đêm.

Vệ sinh lưới lọc định kỳ cũng là việc quan trọng. Bộ lọc bám bụi không chỉ khiến máy hoạt động kém hiệu quả, tốn điện hơn mà còn làm giảm chất lượng không khí trong phòng.

Lắp cục nóng điều hòa ngay ngoài ban công có được không? Nhà sản xuất đưa ra câu trả lời

Theo Thu Phương

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo đặc biệt hiện tượng hàng loạt điện thoại đột ngột mất sóng

Công an thông báo đặc biệt hiện tượng hàng loạt điện thoại đột ngột mất sóng Nổi bật

Lời khuyên đến những gia đình đang dùng máy hút bụi

Lời khuyên đến những gia đình đang dùng máy hút bụi Nổi bật

Công an cảnh báo tới toàn bộ người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau

Công an cảnh báo tới toàn bộ người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau

13:34 , 07/05/2026
Phát hiện các tờ tiền nằm chơ vơ ở khay tiền của cây ATM Agribank: Công an và ngân hàng dùng biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

Phát hiện các tờ tiền nằm chơ vơ ở khay tiền của cây ATM Agribank: Công an và ngân hàng dùng biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

13:09 , 07/05/2026
Từ đơn hàng "hãy ngồi cạnh tôi 2 tiếng", cô gái 24 tuổi nằm viện trị ung thư nhận món quà kỳ diệu từ cộng đồng tài xế

Từ đơn hàng "hãy ngồi cạnh tôi 2 tiếng", cô gái 24 tuổi nằm viện trị ung thư nhận món quà kỳ diệu từ cộng đồng tài xế

12:30 , 07/05/2026
Công an cảnh báo: Người dân tuyệt đối không làm điều này khi mua vàng trên trang mạng xã hội tích xanh

Công an cảnh báo: Người dân tuyệt đối không làm điều này khi mua vàng trên trang mạng xã hội tích xanh

12:17 , 07/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên