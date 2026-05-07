Công an cảnh báo tới toàn bộ người dân có giao dịch chuyển khoản với nội dung sau

Ngày 05/5, bà N.T.C (sinh năm 1956, trú tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) đã đến Công an phường trình báo về việc bị một số đối tượng lạ giả danh cán bộ Công an để lừa đảo.

Theo nội dung trình bày, ngày 04/5, bà C. nhận được cuộc gọi từ tài khoản Zalo mang tên “Nguyễn Văn Linh” tự xưng là cán bộ Công an, thông báo bà có liên quan đến một đường dây lừa đảo và yêu cầu phối hợp điều tra.

Đáng chú ý, đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi khi mặc trang phục giống lực lượng Công an, thực hiện cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo nhằm tạo lòng tin. Đồng thời, chúng gửi các đường link lạ, yêu cầu bà C. tải ứng dụng Facebook Lite và thực hiện theo hướng dẫn. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn liên tục đe dọa, gây áp lực tâm lý khi nói rằng đang theo dõi nơi ở của bà và yêu cầu bà phải chứng minh tài sản hiện có để phục vụ công tác điều tra.

Cán bộ Công an phường trực tiếp động viên, giải thích với bà C.

Do hoang mang, lo sợ, bà C. đã cung cấp thông tin về tài sản cá nhân, cho biết hiện chỉ còn 3 chỉ vàng. Ngay sau đó, các đối tượng yêu cầu bà giữ bí mật, nhanh chóng mang số vàng đi bán và chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp, với lý do “chứng minh không liên quan đến vụ án”.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo cán bộ nhanh chóng tiếp cận, xác minh và trực tiếp làm việc với bà C. Quá trình trao đổi, cán bộ Công an đã kịp thời trấn an tinh thần, giải thích rõ bản chất vụ việc và các thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay của tội phạm công nghệ cao.

Qua đó, bà C. nhận thức được mình đang bị các đối tượng xấu lợi dụng, lừa đảo nên đã kịp thời dừng việc bán vàng, tránh được thiệt hại về tài sản. Sau sự việc, bà gửi lời cảm ơn tới lực lượng Công an phường Thanh Miếu đã nhanh chóng vào cuộc, hỗ trợ kịp thời.

Từ vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn từ người lạ tự xưng là cán bộ thuộc các cơ quan như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, ngân hàng… yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc chuyển tiền để “xác minh”, “phục vụ điều tra”. Đây là thủ đoạn lừa đảo phổ biến đã được các cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo.

Cơ quan Công an nhấn mạnh, không làm việc với người dân qua điện thoại hoặc mạng xã hội để yêu cầu chuyển tiền hay cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng. Khi có yêu cầu làm việc, cơ quan chức năng sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập theo đúng quy định.

Người dân khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến lừa đảo qua mạng cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của các đối tượng, đồng thời nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn xử lý kịp thời.

Theo ﻿Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ