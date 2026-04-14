Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không hài lòng với lương, nữ nhân viên ngủ trưa 5 tiếng tại công ty để “dạy sếp bài học” và cái kết gây tranh cãi

Nguyệt Hạ | 14-04-2026 - 12:12 PM | Sống

Một giấc ngủ kéo dài giữa giờ làm việc, thanh sô-cô-la “biến mất” và cơn thịnh nộ của người sếp: câu chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt lại bất ngờ gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc, hé lộ những góc khuất chốn công sở.

Một nữ nhân viên tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi ngủ liền 5 tiếng trong giờ làm việc với mục đích “cho sếp hiểu thế nào là tiền nào của nấy” nhưng sau đó lại vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội.

Theo trang Haichao News, người phụ nữ (không tiết lộ danh tính) làm việc tại một công ty ở thành phố Thương Khâu, Trung Quốc. Cô cho biết bản thân cảm thấy bị đối xử không công bằng và không hài lòng với mức lương hiện tại.

Trong một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, cô vừa khóc vừa kể rằng sếp đã dọa sa thải nếu cô còn tái diễn hành vi tương tự. Tuy nhiên, nữ nhân viên đáp trả: “Tôi sẽ không nghỉ việc. Tôi sẽ khiến ông ấy hiểu rằng ông ấy chỉ nhận được đúng những gì ông ấy trả tiền.”

Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi sau giấc ngủ dài, cô lấy một thanh sô-cô-la trên bàn làm việc của sếp để ăn. Điều này khiến vị sếp thường hay bị hạ đường huyết suýt ngất do không kịp bổ sung đường.

Ảnh minh họa

“Ông ấy nổi giận và nói tôi cố tình hại ông ấy. Sau đó, tôi bị cảnh cáo và đe dọa sa thải,” người phụ nữ nói trong video.

Câu chuyện nhanh chóng gây “bão” trên mạng xã hội Trung Quốc, nhưng phần lớn ý kiến lại đứng về phía người sếp.

“Bất kỳ ông chủ nào cũng không thể chấp nhận một nhân viên như vậy,” một người bình luận.

Một ý kiến khác viện dẫn luật lao động Trung Quốc, theo đó thời gian làm việc tiêu chuẩn là 8 tiếng mỗi ngày: “Nếu trừ 5 tiếng ngủ, cộng thêm thời gian ăn trưa và đi vệ sinh thì bạn còn chưa đến 2 tiếng để làm việc.”

Một cư dân mạng khác mỉa mai: “Không ngờ có ngày tôi lại đứng về phía các sếp.”

Cũng có người khuyên nữ nhân viên: “Lần sau ngủ thì đặt báo thức kẻo ngủ quên cả giờ tan làm.”

Những tranh chấp lao động “lạ lùng” và gây tranh cãi như vậy không phải là đề tài hiếm gặp tại Trung Quốc. Năm ngoái, một công ty ở tỉnh Quảng Đông từng vấp phải phản ứng dữ dội khi quy định nhân viên chỉ được đi vệ sinh vào các khung giờ cố định.

(Theo SCMP)

Nguyệt Hạ

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên