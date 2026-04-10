Loại quả mọc dại ở Việt Nam: rẻ hơn 30 lần việt quất nhưng dinh dưỡng lại tương đương

Ở Việt Nam, dâu tằm thường mọc ven đường, trong vườn nhà hay các vùng nông thôn và có giá rất rẻ, thậm chí bị xem là “quả quê”. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy loại quả dân dã này lại sở hữu giá trị dinh dưỡng không hề thua kém những loại hoa quả đắt đỏ như việt quất, thậm chí còn có những điểm vượt trội.

Dinh dưỡng “không hề kém cạnh”

So với việt quất, loại quả nhập khẩu có giá cao gấp nhiều lần, dâu tằm có thành phần dinh dưỡng tương đương, thậm chí nổi bật ở một số vi chất quan trọng.

Theo phân tích dinh dưỡng trên FoodStruct, dâu tằm chứa nhiều vitamin C, sắt, kali và các hợp chất chống oxy hóa. Đáng chú ý, hàm lượng vitamin C trong dâu tằm có thể cao hơn việt quất khoảng 30%, trong khi lượng sắt cao gấp nhiều lần.

Ngoài ra, loại quả này còn giàu polyphenol, anthocyanin và resveratrol - những chất nổi tiếng với khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Không chỉ vậy, dâu tằm có chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn việt quất, phù hợp hơn với người cần kiểm soát đường huyết.

Những lợi ích sức khỏe đáng chú ý

Không chỉ “ngang ngửa” việt quất về mặt dinh dưỡng, dâu tằm còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đã được ghi nhận trong cả nghiên cứu hiện đại lẫn y học cổ truyền. Khi sử dụng thường xuyên với lượng hợp lý, loại quả này có thể tác động tích cực đến nhiều cơ quan trong cơ thể.

Tăng cường miễn dịch, làm chậm lão hóa

Dâu tằm chứa hàm lượng vitamin C khá cao cùng với các hợp chất chống oxy hóa như anthocyanin và polyphenol. Những chất này giúp trung hòa gốc tự do - nguyên nhân gây tổn thương tế bào và thúc đẩy quá trình lão hóa.

Việc bổ sung dâu tằm vào chế độ ăn có thể giúp cơ thể tăng khả năng chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường, đồng thời hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh, giảm nếp nhăn và hạn chế tình trạng da xỉn màu. Đây cũng là lý do dâu tằm thường được sử dụng trong các sản phẩm làm đẹp tự nhiên.

Tốt cho tim mạch và tuần hoàn máu

Các flavonoid và resveratrol có trong dâu tằm được chứng minh có lợi cho hệ tim mạch. Chúng giúp cải thiện chức năng mạch máu, giảm viêm và hạn chế quá trình oxy hóa cholesterol xấu (LDL), một trong những nguyên nhân chính gây xơ vữa động mạch.

Bên cạnh đó, dâu tằm còn cung cấp kali, khoáng chất quan trọng giúp điều hòa huyết áp. Khi kết hợp với chế độ ăn lành mạnh, việc tiêu thụ dâu tằm có thể góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như cao huyết áp, đột quỵ hay nhồi máu cơ tim.

Hỗ trợ tạo máu, phòng ngừa thiếu máu

Một điểm nổi bật của dâu tằm so với nhiều loại hoa quả khác là hàm lượng sắt tương đối cao. Sắt đóng vai trò thiết yếu trong quá trình sản xuất hemoglobin, thành phần giúp vận chuyển oxy trong máu.

Với những người dễ bị thiếu máu, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em hoặc người ăn chay, dâu tằm có thể là nguồn bổ sung tự nhiên hữu ích. Ngoài ra, vitamin C trong quả còn giúp tăng khả năng hấp thu sắt của cơ thể, nâng cao hiệu quả sử dụng dưỡng chất.

Hỗ trợ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột

Dâu tằm chứa lượng chất xơ đáng kể, giúp kích thích nhu động ruột và cải thiện quá trình tiêu hóa. Việc ăn dâu tằm thường xuyên có thể giúp giảm tình trạng táo bón, đầy hơi và hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Không chỉ vậy, một số hợp chất trong dâu tằm còn có khả năng kháng khuẩn nhẹ, giúp bảo vệ niêm mạc ruột và giảm nguy cơ viêm nhiễm đường tiêu hóa.

Kiểm soát đường huyết, phù hợp người ăn kiêng

Một số nghiên cứu cho thấy dâu tằm có thể làm chậm quá trình phân giải carbohydrate thành đường trong máu, nhờ các hoạt chất tự nhiên như DNJ (1- deoxynojirimycin). Điều này giúp hạn chế tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau ăn.

Nhờ chỉ số đường huyết thấp, dâu tằm là lựa chọn phù hợp cho người đang kiểm soát cân nặng hoặc người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, vẫn cần ăn với lượng vừa phải để tránh tác dụng ngược.

Hỗ trợ gan và thanh lọc cơ thể

Trong y học cổ truyền, dâu tằm được xem là thực phẩm có tính mát, giúp “bổ huyết, thanh nhiệt, giải độc”. Các hợp chất chống oxy hóa trong quả cũng góp phần bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do độc tố và stress oxy hóa.

Việc sử dụng dâu tằm dưới dạng quả tươi, nước ép hoặc siro tự nhiên có thể hỗ trợ quá trình thải độc của cơ thể, đặc biệt trong những ngày nắng nóng hoặc khi cơ thể mệt mỏi.

Tốt cho mắt và não bộ

Anthocyanin, sắc tố tạo màu tím đậm cho dâu tằm không chỉ có tác dụng chống oxy hóa mà còn giúp bảo vệ võng mạc, cải thiện thị lực và giảm mỏi mắt. Ngoài ra, các hợp chất này cũng có liên quan đến việc cải thiện chức năng nhận thức, hỗ trợ trí nhớ và giảm nguy cơ suy giảm thần kinh theo tuổi tác.

Dâu tằm là loại quả quen thuộc, giá rẻ và dễ tìm ở Việt Nam, đem nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khi đặt lên bàn cân với việt quất, dâu tằm không hề thua kém, thậm chí còn vượt trội ở một số chỉ số.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến thực phẩm lành mạnh, việc tận dụng những loại quả bản địa như dâu tằm có thể là lựa chọn vừa kinh tế, vừa tốt cho sức khỏe.

(Theo FoodStruct, cntp.vnua, WebMd)