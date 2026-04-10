Nam thanh niên 23 tuổi bị u tuyến đại tràng! Bác sĩ chỉ đích danh "3 loại thịt" là chất gây ung thư cấp độ 1: Hãy ăn ít thôi

Theo Minh Anh | 10-04-2026 - 20:19 PM | Sống

Ngoài yếu tố tiền sử gia đình, chế độ ăn uống mới là yếu tố then chốt dẫn đến ung thư.

Mối đe dọa từ polyp đại tràng và ung thư ruột kết không thể xem thường! Bác sĩ tiêu hóa – gan mật Trương Tĩnh (Trung Quốc) gần đây đã thực hiện nội soi đại tràng cho một bệnh nhân trẻ chỉ mới 23 tuổi và tình cờ cắt bỏ được một khối u tuyến (adenoma). Đây là ca u tuyến ở người trẻ nhất mà ông từng gặp trong suốt quá trình hành nghề.

Bác sĩ Trương Tĩnh cảnh báo rằng ngoài yếu tố tiền sử gia đình, chế độ ăn uống mới là yếu tố then chốt. Ông đặc biệt nhắc đến các thực phẩm người dân hay ăn như xúc xích, thịt xông khói, giăm bông và các loại thịt chế biến sẵn, kêu gọi mọi người hạn chế tiêu thụ, đồng thời đưa ra 7 nguyên tắc vàng phòng chống ung thư để ngăn u tuyến tiến triển thành ung thư đại tràng.

Bác sĩ Trương Tĩnh đã chia sẻ ca bệnh này trên mạng xã hội Threads. Bệnh nhân 23 tuổi sau khi nội soi đại tràng và cắt polyp, kết quả giải phẫu bệnh xác nhận là u tuyến. Bác sĩ thừa nhận đây là ca trẻ nhất ông từng gặp. Dù tiền sử gia đình chiếm vai trò lớn trong nguyên nhân phát bệnh, nhưng việc điều chỉnh chế độ ăn uống sau đó cũng cực kỳ quan trọng.

Để bệnh nhân khắc sâu kiến thức, bác sĩ Trương Tĩnh đã yêu cầu anh đọc to ngay tại phòng khám: "Từ nay tôi sẽ ít ăn xúc xích, thịt xông khói, giăm bông". Ông cũng nhấn mạnh vì đây là điều quan trọng cần nhớ nên yêu cầu bệnh nhân phải đọc 3 lần cho nhớ. Bác sĩ hài hước nói rằng tuy nghe có vẻ như thần chú ma thuật, nhưng nói to ra sẽ rất có ích. Ông cũng bày tỏ lo lắng rằng trong những ngày nghỉ lễ, không biết mọi người có đang ăn thỏa thuê những thực phẩm chế biến sẵn này hay không.

Chặn đứng "con đường từ u tuyến thành ung thư đại tràng": Bác sĩ chia sẻ 7 nguyên tắc vàng phòng ngừa

Bác sĩ Trương Tĩnh nhấn mạnh rằng cách phòng ngừa ung thư đại tràng quan trọng nhất là chặn đứng con đường tiến triển từ u tuyến đại tràng thành ung thư đại tràng. Vì vậy, ông tổng hợp 7 điểm phòng ngừa trong sinh hoạt hàng ngày:

1. Giảm thịt chế biến sẵn và thịt đỏ: Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) đã chính thức xếp xúc xích, thịt xông khói, giăm bông và các loại thịt chế biến sẵn vào nhóm chất gây ung thư cấp độ 1, tức là cần hạn chế tối đa.

2. Ăn nhiều chất xơ: Bổ sung đủ chất xơ giúp thúc đẩy nhu động ruột, từ đó giảm thời gian các chất gây ung thư tích tụ trong ruột.

3. Hạn chế rượu bia: Uống rượu quá mức làm tăng đáng kể nguy cơ mắc ung thư đại tràng.

4. Kiểm soát cân nặng và vòng eo: Béo phì dễ gây viêm mãn tính toàn thân. Đây chính là tác nhân thúc đẩy tế bào đại tràng tăng sinh bất thường.

5. Duy trì vận động thường xuyên: Khuyến nghị tích lũy ít nhất 150 phút vận động cường độ vừa mỗi tuần.

6. Bỏ thuốc lá hoàn toàn: Các chất gây ung thư trong thuốc lá sẽ theo vòng tuần hoàn máu đến ruột.

7. Nội soi đại tràng và tầm soát phân định kỳ: Thông qua kiểm tra y tế định kỳ, phát hiện và cắt bỏ u tuyến đại tràng sớm.

Nam sinh viên năm 2 qua đời sau chẩn đoán ung thư đại tràng, thủ phạm là 2 thói quen nhiều người lặp lại hàng ngày

Theo Minh Anh

Làm thế nào để ngôi nhà của bạn mát hơn mà không cần điều hoà?

Thuế TP.HCM có thông báo quan trọng về khai, nộp thuế: Người dân cần chú ý

Sau lùm xùm thi khoa học kỹ thuật quốc gia: Bộ GD&ĐT đã làm gì?

20:05 , 10/04/2026
Người đàn ông chi 80 triệu đồng tăng chiều cao 10cm, 1 năm sau không hiệu quả liền khởi kiện, tòa tuyên bố: 1 bên phải bồi thường 320 triệu

Người đàn ông chi 80 triệu đồng tăng chiều cao 10cm, 1 năm sau không hiệu quả liền khởi kiện, tòa tuyên bố: 1 bên phải bồi thường 320 triệu

19:57 , 10/04/2026
Danh sách "10 tiêu chuẩn của một gia đình tốt" khiến MXH bàn tán rôm rả: Thực ra, có 4 điều này thôi là nhà bạn đã ĐỈNH lắm rồi!

Danh sách "10 tiêu chuẩn của một gia đình tốt" khiến MXH bàn tán rôm rả: Thực ra, có 4 điều này thôi là nhà bạn đã ĐỈNH lắm rồi!

19:39 , 10/04/2026
Nhiều người Việt mắc sai lầm này: Ăn trái cây ngay sau bữa ăn gây hại không ngờ

Nhiều người Việt mắc sai lầm này: Ăn trái cây ngay sau bữa ăn gây hại không ngờ

19:37 , 10/04/2026

