Người đàn ông chi 80 triệu đồng tăng chiều cao 10cm, 1 năm sau không hiệu quả liền khởi kiện, tòa tuyên bố: 1 bên phải bồi thường 320 triệu

Nguyên An | 10-04-2026 - 19:57 PM | Sống

Bỏ ra khoản tiền không nhỏ thực hiện các liệu pháp tăng chiều cao, người đàn ông Trung Quốc bức xúc khi nhìn kết quả.

Mới đây Tòa án Trung cấp số 3 Bắc Kinh, Trung Quốc vừa công bố kết quả một vụ tranh chấp thu hút sự quan tâm lớn của dư luận nước này. Theo thông tin vụ việc, năm 2021, anh Vương (32 tuổi) quen biết bà Trương - người kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc sức khỏe.

Trong quá trình tư vấn, bà Trương khẳng định rằng thông qua một liệu trình tổng hợp gồm điều chỉnh cơ thể, bổ sung dưỡng chất đường uống và sử dụng thiết bị hỗ trợ, khách hàng có thể tăng chiều cao thêm 10cm chỉ trong vòng một năm. Tin tưởng vào lời giới thiệu này, anh Vương đã đăng ký sử dụng dịch vụ và thanh toán tổng cộng 20.000 NDT (khoảng 80 triệu đồng).

Tuy nhiên, khi thời hạn cam kết gần kết thúc, anh nhận thấy chiều cao của mình không có sự thay đổi đáng kể. Dù đã nhiều lần trao đổi với phía cung cấp dịch vụ, anh vẫn không nhận được câu trả lời thỏa đáng. Bên cung cấp cho rằng khách hàng không hợp tác đầy đủ trong quá trình thực hiện, khẳng định đã đạt hiệu quả tăng khoảng 2cm và từ chối hoàn tiền. Không đồng tình, anh Vương quyết định khởi kiện ra tòa.

(Ảnh minh họa)

Trong quá trình xét xử, Tòa án Trung cấp số 3 Bắc Kinh đã phân tích tính hợp lý của cam kết “tăng chiều cao 10cm” dưới góc độ khoa học và pháp lý.

Tòa nhận định, tại thời điểm sử dụng dịch vụ, anh Vương là người trưởng thành 32 tuổi. Theo kiến thức y học hiện đại cũng như nhận thức phổ biến trong xã hội, việc tăng chiều cao tới 10cm trong thời gian ngắn bằng các phương pháp không mang tính y khoa (như chăm sóc sức khỏe, dưỡng sinh hay thiết bị hỗ trợ) là điều không có cơ sở khoa học rõ ràng và chưa được kiểm chứng rộng rãi.

Do đó, lời hứa của bà Trương bị đánh giá là thiếu tính xác thực và có dấu hiệu gây hiểu nhầm nghiêm trọng.

Không chỉ dừng lại ở lời quảng cáo, tòa còn xác định rằng cam kết về mức tăng chiều cao đã được gắn trực tiếp với thời hạn thực hiện và chi phí dịch vụ, từ đó trở thành một điều khoản quan trọng trong hợp đồng. Chính yếu tố này đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định chi tiền của anh Vương.

Về trách nhiệm của bên cung cấp dịch vụ, tòa cho rằng bà Trương là người hoạt động lâu năm trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe, lẽ ra phải hiểu rõ giới hạn của các phương pháp không can thiệp y khoa đối với việc tăng chiều cao.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình tố tụng, bà Trương không đưa ra được bất kỳ bằng chứng khoa học đáng tin cậy hay tài liệu thực nghiệm nào chứng minh khả năng giúp người trưởng thành tăng 10cm chiều cao.

Từ đó, tòa kết luận bà Trương ít nhất đã “biết hoặc phải biết” rằng cam kết của mình có thể không đúng sự thật nhưng vẫn đưa ra nhằm thúc đẩy giao dịch. Thậm chí, không loại trừ khả năng có hành vi cố ý dựng lên thông tin sai lệch để thu hút khách hàng.

Đối với lập luận của bị đơn (bà Trương) rằng dịch vụ đã được thực hiện và khách hàng có thể đã tăng khoảng 2cm, tòa án không chấp nhận.

Theo phân tích của tòa, hành vi lừa dối đã được xác lập ngay từ thời điểm ký kết hợp đồng khi đưa ra cam kết sai sự thật. Việc sau đó có thực hiện dịch vụ hay không, hoặc có những thay đổi nhỏ không được kiểm chứng, không làm thay đổi bản chất của hành vi này.

(Ảnh minh họa)

Ngoài ra, mức tăng 2cm cũng không có bằng chứng khách quan xác nhận, và càng không tương xứng với cam kết ban đầu là 10cm. Trên cơ sở đó, Tòa án Trung cấp số 3 Bắc Kinh kết luận hành vi của bà Trương cấu thành lừa dối người tiêu dùng. Theo quy định pháp luật Trung Quốc, bên cung cấp dịch vụ phải chịu trách nhiệm hoàn tiền và bồi thường mang tính trừng phạt.

Cụ thể, tổng số tiền bà Trương phải trả cho anh Vương là 80.000 NDT (khoảng 320 triệu đồng), bao gồm hoàn lại 20.000 NDT (khoảng 80 triệu đồng) chi phí ban đầu và bồi thường thêm gấp 3 lần số tiền này.

Qua vụ việc, các chuyên gia khuyến nghị, trước khi sử dụng các dịch vụ làm đẹp hoặc chăm sóc sức khỏe, người tiêu dùng cần tìm hiểu kỹ cơ sở khoa học, đồng thời yêu cầu các cam kết quan trọng phải được thể hiện rõ ràng bằng văn bản hoặc hợp đồng. Ngoài ra, việc lưu giữ đầy đủ hóa đơn, tài liệu quảng cáo, nội dung trao đổi cũng là yếu tố quan trọng để bảo vệ quyền lợi khi xảy ra tranh chấp.

(Theo Beijing Evening News)

Nguyên An

Phụ nữ mới

