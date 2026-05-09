Lời khuyên đến những gia đình đang trồng riềng

Không giống nhiều loại cây chỉ trồng để làm cảnh hoặc dùng theo mùa, riềng là kiểu cây càng để lâu càng thấy có ích.

Một bụi riềng xanh tốt thường tạo cảm giác rất dân dã và dễ chịu, đặc biệt trong những khoảng sân có nhiều cây cối hoặc góc vườn nhỏ nhiều nắng. Đây cũng là loại cây khá đặc biệt vì vừa có thể dùng phần lá, phần thân, vừa nổi bật nhất ở phần củ nằm sâu dưới đất.

Nhiều gia đình hiện nay thích trồng riềng không chỉ để tiện nấu ăn mà còn vì cây có sức sống khỏe, ít sâu bệnh và phát triển khá ổn định nếu chăm đúng cách. Những bụi riềng lá dài, xanh đậm thường khiến không gian trông mát mắt và có cảm giác đầy sinh khí hơn hẳn. Trong quan niệm dân gian, các loại cây có củ phát triển mạnh dưới đất cũng thường gắn với ý nghĩa tích lũy, bền vững và ổn định lâu dài. Tuy nhiên, riềng không phải kiểu cây càng để tự nhiên càng tốt. Có những bụi nhìn bên ngoài rất um tùm nhưng phần củ bên dưới lại nhỏ, xơ hoặc dễ bị úng sau mùa mưa. Nhiều người cũng gặp tình trạng cây phát triển quá dày, chiếm diện tích hoặc lá xanh mạnh nhưng củ không thơm và chắc như mong muốn.

Ngoài ra, vì riềng là cây sống lâu năm nên vị trí trồng và cách kiểm soát độ ẩm sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến quá trình phát triển về sau. Chỉ cần sai từ đầu, cây vẫn sống nhưng chất lượng củ thường không cao. Nếu đang trồng riềng tại nhà, dưới đây là vài điều nên lưu ý để cây khỏe hơn và phát triển ổn định lâu dài.

1. Vị trí trồng

Riềng là loại cây thích ánh sáng và phát triển khỏe ở nơi thông thoáng, có nắng ổn định. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cây hợp với kiểu nắng gắt hắt liên tục cả ngày, đặc biệt ở những khu vực nền bê tông hấp nhiệt mạnh. Nếu trồng ở nơi quá khô nóng, lá riềng dễ cháy mép, ngả vàng và phần củ bên dưới cũng phát triển chậm hơn. Nhiều người trồng riềng lâu năm cho rằng vị trí cây ảnh hưởng khá rõ đến độ thơm của củ. Những bụi riềng được trồng ở nơi có nắng nhẹ buổi sáng, đất thoáng và không khí lưu thông tốt thường cho củ chắc, đậm mùi và ít bị xơ hơn. Ngược lại, nếu đặt ở góc quá bí hoặc luôn ẩm thấp, cây vẫn sống nhưng dễ phát triển theo kiểu “xanh lá yếu củ”, nhìn bên ngoài um tùm nhưng phần dưới đất lại không chất lượng.

Ngoài yếu tố phát triển, riềng cũng là loại cây có tán lá đẹp và khá hợp để tạo cảm giác xanh mát cho khoảng sân hoặc góc vườn nhỏ. Vì vậy, nhiều gia đình thường ưu tiên trồng ở vị trí vừa có nắng vừa đủ thoáng để cây phát triển ổn định lâu dài thay vì nhét vào những góc đất trống ít sử dụng.

2. Riềng cần đất thoáng hơn nhiều người nghĩ

Nhiều người có thói quen trồng riềng ở góc đất giữ nước tốt vì nghĩ cây thích ẩm. Thực tế, riềng chỉ hợp với đất có độ ẩm vừa phải chứ không chịu được tình trạng đọng nước kéo dài. Nếu đất quá bí hoặc thường xuyên sũng nước sau mưa, phần củ rất dễ mềm, úng hoặc nhanh hỏng từ bên trong. Đây cũng là lý do nhiều bụi riềng nhìn lá bên trên vẫn xanh nhưng khi đào lên phần củ lại nhỏ, ít thơm hoặc không chắc tay. Với những gia đình trồng trong chậu, nên ưu tiên loại chậu sâu và có lỗ thoát nước rõ ràng thay vì dùng chậu nông như trồng rau gia vị thông thường.

3. Không nên để bụi riềng mọc quá dày nhiều năm liên tục

Riềng là loại cây phát triển khá khỏe nên chỉ sau một thời gian ngắn, bụi cây đã có thể lan rộng đáng kể. Nếu để mọc chen kín quá lâu mà không tỉa bớt hoặc tách gốc, phần bên trong bụi cây thường bị bí và giữ ẩm nhiều hơn, đặc biệt vào mùa mưa. Nhiều người thấy bụi riềng càng um càng thích mắt nhưng thực tế cây quá dày lại khiến củ phát triển không đều, dễ xơ và nhanh già. Thỉnh thoảng nên dọn lá úa, cắt những nhánh già hoặc tách bớt bụi để cây thông thoáng hơn. Điều này cũng giúp hạn chế sâu và nấm phát triển khi thời tiết nóng ẩm kéo dài.