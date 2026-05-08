Lời khuyên dành cho những gia đình đang trồng nghệ

Có một điều khá thú vị là nhiều gia đình bắt đầu trồng nghệ không phải vì thích làm vườn, mà đơn giản vì từng mua phải củ nghệ nhạt màu, ít mùi hoặc nhanh hỏng ngoài chợ. Từ vài nhánh nhỏ ban đầu, nghệ dần trở thành loại cây quen thuộc trong nhiều khoảng sân, góc vườn hay thậm chí là chậu lớn đặt ngoài ban công.

Khác với những loại rau hái lá dùng nhanh, nghệ là kiểu cây cần thời gian. Người trồng thường không thấy thay đổi rõ rệt trong vài tuần đầu, nhưng bên dưới lớp đất, phần củ lại âm thầm phát triển từng ngày. Cũng vì đặc điểm này mà nghệ thường tạo cảm giác khá "đã" với những ai thích chăm cây lâu dài. Đến lúc đào lên thấy từng cụm củ vàng óng, nhiều người mới hiểu vì sao loại cây này được gọi là càng để lâu càng có giá trị.

Ngoài công dụng trong nấu ăn, nghệ còn được nhiều người yêu thích vì màu sắc và cảm giác ấm áp mà nó mang lại. Trong quan niệm dân gian, những loại cây có củ phát triển mạnh dưới đất thường tượng trưng cho sự tích lũy và bền vững. Một bụi nghệ xanh khỏe, lá vươn cao cũng thường tạo cảm giác khu vườn có sức sống và “giữ đất” tốt hơn.

Tuy nhiên, nghệ không phải kiểu cây cứ trồng xuống là sẽ cho củ đẹp. Có người trồng cả năm nhưng củ vẫn nhỏ, nhạt màu hoặc nhiều xơ. Có gia đình thấy cây lên lá rất mạnh nhưng khi đào lại gần như không có củ đáng kể. Phần lớn những vấn đề này đều liên quan đến vị trí trồng, cách giữ đất và thời điểm chăm cây.

Nếu đang có ý định trồng nghệ tại nhà, đây là vài điều khá quan trọng mà nhiều người trồng lâu năm thường đặc biệt chú ý.

1. Nghệ càng nhiều nắng, củ thường càng đậm màu hơn

Nghệ là loại cây thích ánh sáng khá rõ. Những bụi nghệ được trồng ở nơi có nắng ổn định thường cho củ chắc, thơm và màu vàng đậm hơn so với cây đặt ở khu vực thiếu sáng. Đây cũng là lý do nhiều người trồng nghệ trong góc quá râm thường gặp tình trạng cây lên lá xanh tốt nhưng củ nhỏ và nhạt.

Tuy nhiên, nắng ở đây nên là kiểu nắng thoáng và đều trong ngày thay vì hơi nóng hắt từ nền bê tông quá gắt. Nếu trồng trong chậu ngoài ban công, nên chú ý giữ đất đủ ẩm vào những ngày nắng mạnh để cây không bị khô gốc quá nhanh.

2. Đừng quá nóng lòng đào củ sớm

Một trong những điều người mới trồng nghệ hay mắc phải là thấy cây phát triển được vài tháng đã muốn đào thử xem củ lớn đến đâu. Thực tế, nghệ cần khá nhiều thời gian để tích màu và tinh dầu. Nếu thu hoạch quá sớm, củ thường non, ít thơm và màu không đậm như nghệ già.

Nhiều người trồng lâu năm thường không nhìn thời gian đầu tiên cây mọc mà quan sát độ già của lá. Khi bụi nghệ bắt đầu ngả vàng tự nhiên, phần thân chững lại và không còn bung lá mạnh như trước, đó thường là lúc củ bên dưới đã phát triển ổn định hơn.

Điều thú vị của nghệ cũng nằm ở chỗ càng kiên nhẫn, thành quả thường càng rõ rệt. Những củ để đủ thời gian thường chắc tay, thơm hơn và có màu vàng rất đậm khi cắt ra. Vì vậy, đôi khi chăm nghệ không cần quá nhiều kỹ thuật phức tạp, mà quan trọng nhất lại là sự đều đặn và đủ kiên nhẫn trong suốt quá trình trồng.