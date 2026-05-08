Một số nghiên cứu cho thấy máy sấy tay bằng khí nóng có thể vô tình phát tán vi khuẩn thay vì giúp tay sạch hơn. Thiết bị này hoạt động giống như một “máy hút không khí”, nhưng gom cả vi khuẩn xung quanh và thổi ngược lại vào đôi tay vừa rửa của bạn.

Nguy cơ khuếch tán vi khuẩn

Năm 2018, các nhà khoa học từ Đại học Connecticut và Đại học Quinnipiac (Mỹ) đã tiến hành thí nghiệm để đánh giá mức độ vệ sinh của máy sấy tay trong nhà vệ sinh công cộng. Họ đặt các đĩa nuôi cấy vi khuẩn dưới máy sấy trong nhiều điều kiện khác nhau để quan sát sự phát triển của vi sinh vật.

Kết quả cho thấy, khi chỉ tiếp xúc với không khí trong nhà vệ sinh, các đĩa nuôi cấy gần như không có nhiều vi khuẩn, tối đa chỉ một khuẩn lạc sau hai phút. Tuy nhiên, khi bật máy sấy tay trong 30 giây, số lượng vi khuẩn tăng mạnh, trung bình từ 18 đến 60 khuẩn lạc, thậm chí có trường hợp lên tới hơn 200.

Khi được trang bị bộ lọc HEPA (lọc hạt hiệu suất cao), lượng vi khuẩn phát tán giảm đáng kể, khoảng 75%.

Điều này cho thấy máy sấy tay không phải là nguồn tạo ra vi khuẩn, mà chỉ là thiết bị có khả năng khuếch tán vi khuẩn có sẵn trong không khí , đặc biệt là môi trường nhà vệ sinh, rồi thổi chúng lên tay người sử dụng.

Theo một số chuyên gia y khoa, trong đó có bác sĩ John Ross từ Đại học Y Harvard, nguồn vi khuẩn lớn trong nhà vệ sinh công cộng chủ yếu bắt nguồn từ bồn cầu. Khi xả nước mà không đậy nắp, một làn sương chứa vi sinh vật sẽ phát tán ra môi trường xung quanh – hiện tượng này được gọi là “đám mây chất thải” (fecal cloud).

Các hạt vi khuẩn siêu nhỏ trong “đám mây” này có thể lan rộng trong không gian khoảng vài mét vuông, lơ lửng trong không khí. Khi máy sấy tay hoạt động, nó hút luồng không khí này vào, làm nóng rồi thổi mạnh ra ngoài, vô tình phát tán vi khuẩn trở lại môi trường và lên tay người dùng.

Trong môi trường như bệnh viện, cơ chế này càng đáng lo ngại vì có thể làm lan truyền các vi khuẩn nguy hiểm, chẳng hạn như Clostridioides difficile (C. difficile) – tác nhân gây tiêu chảy nghiêm trọng và nhiễm trùng đường ruột.

Để tay ướt cũng không tốt

Mặc dù tồn tại một số lo ngại về máy sấy tay, các chuyên gia vẫn khẳng định việc làm khô tay sau khi rửa là rất cần thiết. Tay ướt tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi và lây lan, vì vậy không nên bỏ qua bước này. Để đảm bảo vệ sinh tốt hơn, bạn có thể lưu ý một số điểm sau:

Ưu tiên dùng khăn giấy:

Đây được xem là cách an toàn và hiệu quả hơn. Khi lau, lực ma sát giúp loại bỏ thêm vi khuẩn còn sót lại trên da, đồng thời không làm phát tán vi sinh vật trong không khí.

Hạn chế sử dụng máy sấy tốc độ cao:

Các loại máy sấy tay phản lực mạnh có xu hướng khuếch tán vi khuẩn nhiều hơn, đặc biệt trong không gian kín như nhà vệ sinh công cộng.

Đậy nắp bồn cầu trước khi xả:

Thói quen đơn giản này giúp giảm thiểu sự phát tán của “đám mây vi khuẩn” ngay từ nguồn. Nếu bồn cầu không có nắp, nên tránh đứng gần sau khi xả nước.

Rửa tay đúng cách:

Sử dụng xà phòng và chà tay kỹ trong ít nhất 20 giây trước khi làm khô để loại bỏ tối đa vi khuẩn.

Những sai lầm thường gặp khi sử dụng nhà vệ sinh

Để bàn chải cọ bồn cầu luôn ẩm

Khi bàn chải không được làm khô sau khi sử dụng, môi trường ẩm ướt sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Vì vậy, nên để bàn chải ráo nước và khô thoáng sau mỗi lần dùng.

Không vệ sinh, khử trùng định kỳ

Bàn chải cọ bồn cầu cũng cần được làm sạch thường xuyên. Tốt nhất, nên khử trùng khoảng mỗi 1–2 tháng để hạn chế tích tụ vi khuẩn gây hại.

Ngồi quá lâu trong nhà vệ sinh

Thói quen đọc báo hay sử dụng điện thoại khi đi vệ sinh khiến thời gian ngồi kéo dài. Điều này có thể làm tăng áp lực lên vùng hậu môn và lâu dài dễ dẫn đến bệnh trĩ.

Kết hợp đúng các bước trên sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe tốt hơn khi sử dụng nhà vệ sinh.

(Theo Health Harvard/Yahoo)