Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lời khuyên dành cho những gia đình đang trồng cây lá lốt

Theo Thư Hân | 08-05-2026 - 13:16 PM | Sống

Lá lốt là loại cây quen thuộc trong nhiều gia đình Việt vì dễ sống, ít tốn công chăm sóc và có thể dùng thường xuyên trong bữa ăn.

Không ít gia đình hiện nay thích dành một góc nhỏ ở ban công, sân nhà hoặc khoảng đất trống để trồng vài loại cây vừa làm rau vừa tiện sử dụng hàng ngày. Trong số đó, lá lốt là cái tên xuất hiện khá nhiều vì dễ trồng, phát triển nhanh và hợp với khí hậu nóng ẩm. Chỉ cần vài gốc nhỏ, sau một thời gian cây đã bắt đầu lan rộng và cho lá liên tục. Tuy nhiên, cũng vì nghĩ đây là loại cây dễ tính nên nhiều người thường trồng theo kiểu để tự phát, ít để ý đến vị trí, độ ẩm hay cách thu hoạch. Kết quả là cây nhanh già, lá nhỏ, dễ vàng hoặc mọc um tùm nhưng chất lượng không còn ngon như ban đầu. Có gia đình còn nhầm lá lốt với trầu không khi cây còn non vì hình dáng khá giống nhau.

Nếu đang trồng loại cây này tại nhà, dưới đây là vài điều nên lưu ý để lá lốt phát triển ổn định và dễ chăm sóc hơn về lâu dài.

1. Lá lốt thích ẩm nhưng không chịu được úng kéo dài

Nhiều người thấy lá lốt hợp thời tiết mát và thích nước nên thường tưới khá nhiều mỗi ngày. Tuy nhiên, loại cây này chỉ hợp với đất ẩm chứ không chịu được tình trạng đọng nước quá lâu. Nếu trồng trong chậu hoặc khu vực thoát nước kém, rễ rất dễ bị bí và cây nhanh vàng lá. Tốt nhất nên chọn đất tơi xốp, có khả năng thoát nước tốt và chỉ giữ độ ẩm vừa phải. Vào mùa mưa, cần chú ý kiểm tra phần gốc vì đây là thời điểm cây dễ bị úng nhất.

2. Đừng để cây mọc quá rậm nếu muốn lá xanh và đều

Lá lốt phát triển khá nhanh, đặc biệt khi gặp thời tiết nóng ẩm. Nếu để cây mọc tự do trong thời gian dài, các tán lá sẽ chồng lên nhau khiến phần dưới thiếu ánh sáng và dễ xuất hiện lá vàng hoặc sâu bệnh. Nhiều người nghĩ cây càng um tùm càng tốt nhưng thực tế việc cắt tỉa định kỳ lại giúp cây khỏe hơn. Những cành già hoặc lá úa nên được loại bỏ để cây tập trung nuôi phần lá non. Nhờ vậy, lá mới thường xanh đậm và mềm hơn khi sử dụng.

3. Không nên trồng lá lốt quá sát trầu không

Đây là điều khá nhiều gia đình gặp phải, đặc biệt khi cả hai loại cây đều có hình dáng lá tương đối giống nhau lúc còn nhỏ. Dù nhìn qua khá giống, lá lốt và trầu không lại có đặc điểm phát triển khác nhau và dễ gây nhầm lẫn nếu trồng sát cạnh nhau trong thời gian dài. Ngoài chuyện khó phân biệt, trầu không thường phát triển mạnh hơn và có xu hướng leo, phủ tán nhanh. Nếu để quá gần, cây có thể che bớt ánh sáng của lá lốt khiến phần lá bên dưới chậm phát triển hơn. Vì vậy, tốt nhất nên tách riêng từng khu vực trồng để dễ chăm sóc và quan sát.

4. Thu hoạch đúng cách giúp cây ra lá liên tục

Một lỗi khá phổ biến là hái lá theo kiểu giật mạnh hoặc ngắt ngẫu nhiên khiến thân cây nhanh xơ và mất dáng. Với lá lốt, nên ưu tiên cắt phần ngọn hoặc hái theo từng cụm nhỏ để cây tiếp tục bật chồi mới. Ngoài ra, không nên thu hoạch quá sát gốc trong một lần vì cây cần thời gian phục hồi. Nếu chăm đúng cách, lá lốt có thể cho lá quanh năm mà không cần trồng lại quá nhiều lần.

5. Vị trí trồng ảnh hưởng khá nhiều đến độ xanh của lá

Lá lốt không phải loại cây thích nắng gắt cả ngày. Nếu đặt ở nơi quá nắng, lá dễ bị nhạt màu, mỏng và nhanh héo vào buổi trưa. Ngược lại, nếu trồng ở nơi quá tối hoặc bí gió, cây sẽ mọc chậm và dễ giữ ẩm quá mức. Vị trí phù hợp nhất thường là nơi có nắng nhẹ buổi sáng hoặc ánh sáng gián tiếp trong ngày. Với những gia đình trồng ở ban công, có thể dùng lưới che bớt nắng vào thời điểm quá nóng để giữ lá xanh và mềm hơn.

Lời khuyên dành cho những gia đình đang trồng cây lá lốt - Ảnh 3.Ngày càng nhiều người mắc bệnh tiểu đường, bác sĩ cảnh báo: Đồ ngọt chưa phải “thủ phạm” nguy hiểm nhất, 4 việc này mới đáng lo

Bệnh tiểu đường có liên quan mật thiết đến hàng loạt thói quen phổ biến trong cuộc sống hiện đại như ít vận động, thiếu ngủ, ăn uống thiếu lành mạnh và căng thẳng kéo dài.

Theo Thư Hân

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trường ĐH của đại gia Đặng Thị Hoàng Yến thu học phí ngành Y khoa cao nhất cả nước: Cần hơn 6 điểm/môn đã đỗ, sinh viên học chương trình của Mỹ

Trường ĐH của đại gia Đặng Thị Hoàng Yến thu học phí ngành Y khoa cao nhất cả nước: Cần hơn 6 điểm/môn đã đỗ, sinh viên học chương trình của Mỹ Nổi bật

Tin vui đến hàng triệu học sinh Việt Nam

Tin vui đến hàng triệu học sinh Việt Nam Nổi bật

Nói thật: Ra chợ thấy 4 loại đậu phụ này, được cho không cũng đừng dại mang "mầm bệnh" về nhà

Nói thật: Ra chợ thấy 4 loại đậu phụ này, được cho không cũng đừng dại mang "mầm bệnh" về nhà

13:55 , 08/05/2026
Nhân viên đi làm 490 năm mới kiếm được lương bằng sếp làm 1 năm

Nhân viên đi làm 490 năm mới kiếm được lương bằng sếp làm 1 năm

13:42 , 08/05/2026
Máy giặt dùng xong nên mở nắp hay đóng nắp? Giật mình biết đáp án

Máy giặt dùng xong nên mở nắp hay đóng nắp? Giật mình biết đáp án

13:10 , 08/05/2026
Ngày càng nhiều người mắc bệnh tiểu đường, bác sĩ cảnh báo: Đồ ngọt chưa phải “thủ phạm” nguy hiểm nhất, 4 việc này mới đáng lo

Ngày càng nhiều người mắc bệnh tiểu đường, bác sĩ cảnh báo: Đồ ngọt chưa phải “thủ phạm” nguy hiểm nhất, 4 việc này mới đáng lo

13:03 , 08/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên