Lời khuyên dành cho các gia đình đang trồng rau răm

Với mùi thơm đặc trưng và vị cay nhẹ, rau răm thường được dùng ăn kèm các món như trứng vịt lộn, cháo, gỏi hay hải sản. Không chỉ giúp món ăn hấp dẫn hơn, rau răm còn được nhiều người yêu thích vì dễ trồng, sinh trưởng nhanh và phù hợp với khí hậu nóng ẩm.

Tuy nhiên, dù là loại cây dễ sống, rau răm vẫn có thể bị úa lá, chậm phát triển hoặc mất mùi thơm nếu chăm sóc sai cách. Dưới đây là những lời khuyên hữu ích giúp các gia đình trồng rau răm xanh tốt quanh năm, ít sâu bệnh và có thể thu hoạch thường xuyên.

Rau răm thích môi trường ẩm nhưng không chịu úng

Một trong những đặc điểm quan trọng của rau răm là cây ưa ẩm, đặc biệt thích hợp với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Tuy nhiên, nhiều người thường hiểu nhầm rằng cây cần thật nhiều nước nên tưới quá tay, khiến đất luôn trong tình trạng sũng nước.

Thực tế, rau răm chỉ phát triển tốt khi đất đủ ẩm và thoát nước tốt. Nếu bị ngập úng kéo dài, rễ cây dễ bị thối, lá vàng và cây chậm lớn. Vì vậy, nếu trồng trong chậu hoặc thùng xốp, cần đảm bảo có lỗ thoát nước bên dưới để tránh tích nước sau mưa hoặc sau khi tưới. Vào mùa nắng nóng, có thể tưới ngày 1-2 lần vào sáng sớm hoặc chiều mát để giữ độ ẩm cho cây.

Không nên đặt cây dưới nắng gắt cả ngày

Rau răm là loại cây ưa sáng nhẹ, thích hợp với nơi có ánh nắng vừa phải hoặc bóng râm bán phần. Nếu đặt cây dưới nắng gắt liên tục, lá dễ bị cháy mép, mất độ xanh và nhanh già.

Gia đình có thể đặt chậu rau răm ở ban công, gần cửa sổ hoặc nơi có nắng buổi sáng. Với những khu vực quá nắng, nên có lưới che hoặc di chuyển cây vào nơi mát hơn vào buổi trưa. Ánh sáng phù hợp sẽ giúp rau răm phát triển đều, lá mềm và giữ được mùi thơm đặc trưng.

Thường xuyên cắt tỉa để cây mọc nhiều nhánh mới

Nhiều người chỉ hái lá lớn mà không cắt tỉa tổng thể khiến cây dần trở nên thưa, thân dài và ít lá non. Thực tế, rau răm càng được cắt tỉa hợp lý càng phát triển mạnh và ra nhiều nhánh mới.

Khi thu hoạch, nên cắt phần ngọn hoặc cắt cách gốc vài centimet để cây tiếp tục đâm chồi. Đồng thời, cần loại bỏ lá già, cành úa để cây thông thoáng hơn. Nếu chăm đúng cách, một gốc rau răm có thể cho thu hoạch nhiều lần trong thời gian dài.

Đất trồng cần tơi xốp và giàu dinh dưỡng

Rau răm không quá kén đất nhưng sẽ phát triển tốt hơn trong môi trường đất mềm, tơi xốp và giàu hữu cơ. Có thể trộn đất với phân trùn quế, xơ dừa hoặc trấu hun để tăng độ thông thoáng cho rễ.

Sau một thời gian trồng, đất thường bị nén chặt và giảm dinh dưỡng. Vì vậy, nên bổ sung thêm đất mới hoặc bón phân hữu cơ định kỳ để cây tiếp tục phát triển khỏe mạnh. Nhiều gia đình trồng rau răm trong chậu lâu ngày nhưng không thay đất, khiến cây còi cọc và lá nhỏ dần theo thời gian.

Không nên để cây mọc quá già

Rau răm phát triển khá nhanh nên nếu để quá lâu không thu hoạch, thân cây sẽ già, lá cứng và mùi vị không còn thơm ngon như ban đầu.

Ngoài ra, cây già thường dễ ra hoa, khi đó tốc độ phát triển lá cũng chậm lại. Vì vậy, nên thu hoạch thường xuyên để kích thích cây ra lá non và duy trì chất lượng rau. Nếu thấy cây bắt đầu già cỗi, có thể cắt tỉa mạnh hoặc giâm cành mới để tiếp tục trồng.

Chú ý sâu bệnh vào mùa mưa

Dù ít sâu bệnh hơn nhiều loại rau khác, rau răm vẫn có thể bị nấm hoặc xuất hiện sâu ăn lá khi thời tiết ẩm kéo dài.

Người trồng nên thường xuyên quan sát mặt lá và gốc cây để phát hiện sớm dấu hiệu bất thường. Việc giữ cho khu vực trồng thông thoáng, không quá ẩm thấp sẽ giúp hạn chế sâu bệnh hiệu quả hơn.

Không nên trồng quá dày

Rau răm phát triển nhanh nên nếu trồng quá sát nhau, cây sẽ thiếu thông thoáng, dễ ẩm và phát sinh sâu bệnh. Giữ khoảng cách hợp lý giúp cây nhận đủ ánh sáng và phát triển đồng đều hơn.

Thu hoạch rau răm đúng cách để cây tiếp tục xanh tốt

Sau khoảng 2-3 tháng trồng, rau răm có thể bắt đầu thu hoạch khi cây đã phát triển ổn định và ra nhiều lá. Tuy nhiên, thay vì nhổ cả gốc, nên dùng kéo cắt nhẹ phần thân phía trên và chừa lại khoảng 3-5cm tính từ gốc để cây tiếp tục ra chồi mới.

Việc thu hoạch đúng cách không chỉ giúp rau răm mọc lại nhanh hơn mà còn giữ cho cây luôn xanh tốt, cho thu hoạch nhiều lần. Sau mỗi đợt cắt, nên tiếp tục tưới nước đều đặn và bổ sung thêm phân hữu cơ với lượng vừa phải để cây phục hồi và phát triển ổn định hơn.

(Tổng hợp)