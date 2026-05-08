Việt Nam vừa bán một loại thuốc quý, thu về hơn 600 triệu USD: Được mệnh danh là "vua của gia vị", giúp ngừa ung thư hiệu quả

Việt Nam xuất khẩu 29.000 tấn hạt tiêu

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 4/2026, nước ta đã xuất khẩu 29.000 tấn hạt tiêu các loại, thu về 183,6 triệu USD. Lũy kế 4 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp đã xuất khẩu 95.100 tấn hạt tiêu, giá trị đạt 614,4 triệu USD, theo VietNamnet đưa tin.

Theo đó, xuất khẩu mặt hàng này của nước ta tăng mạnh 29,2% về khối lượng và tăng 20,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025 dù giá bình quân giảm 6,4%.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cho biết, Mỹ, Đức và Thái Lan là ba thị trường tiêu thụ hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 29,8%, 6,6% và 5,2%.

Nếu tính riêng quý I/2026, so với cùng kỳ năm trước, giá trị xuất khẩu hạt tiêu sang thị trường Mỹ tăng 54,2%, thị trường Thái Lan tăng gấp đôi, trong khi thị trường Đức giảm 11,8%.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu mặt hàng gia vị chủ lực của Việt Nam tăng mạnh nhất ở thị trường Ai Cập với mức tăng gấp ba lần.

Đáng chú ý, Mỹ đã trả mức giá bình quân 7.251 USD/tấn để mua 17.693 tấn hạt tiêu của Việt Nam trong quý I, cao hơn 737 USD so với mức giá bình quân 6.514 USD/tấn xuất khẩu.

Công dụng quý cho sức khỏe từ hạt tiêu

Hạt tiêu là một gia vị phổ biến có vị cay, tính ấm giúp tạo mùi thơm, vị cay cho món ăn. Không những vậy, hạt tiêu được coi là một vị thuốc đông y với tác dụng trừ hàn, trị đau bụng, lạnh bụng.

Trong thành phần của hạt tiêu có chứa một số chất như vitamin C, chất béo, tinh dầu, alkaloid... Một số tác dụng của hạt tiêu được nhắc đến như:

Hạt tiêu giúp hỗ trợ tiêu hóa và tăng hấp thu dinh dưỡng

Hạt tiêu kích thích các enzyme tiêu hóa phân giải các chất dinh dưỡng từ thực phẩm hiệu quả hơn. Khi khả năng tiêu hóa được cải thiện, cơ thể dễ dàng hấp thụ các vitamin và khoáng chất cần thiết để cải thiện sức khỏe.

Ăn hạt tiêu giúp kháng khuẩn và chống oxy hóa

Piperine trong hạt tiêu có thể ức chế sự phát triển của một số vi khuẩn gây hại, góp phần bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng. Các chất chống oxy hóa trong hạt tiêu giúp bảo vệ tế bào trước nguy cơ tấn công bởi các gốc tự do, nhờ vậy mà giảm được nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như ung thư, tim mạch,...

Hạt tiêu giúp giảm viêm, tăng cường chức năng não bộ

Piperine trong hạt tiêu có khả năng giảm viêm, giúp làm dịu cơn đau và tình trạng viêm nhiễm. Ngoài ra, hạt tiêu dùng với lượng vừa đủ còn cải thiện chức năng não bộ và hỗ trợ điều trị các rối loạn thần kinh.

Hạt tiêu được mệnh danh là vua của các loại gia vị

Khả năng giúp giảm cân duy trì vóc dáng

Các chất có trong vỏ hạt tiêu giúp cơ thể loại bỏ lượng calo dư thừa, tăng bài tiết mồ hôi và nước dư thừa thông qua đường tiết niệu. Do đó, nếu sử dụng một ít vỏ ngoài của hạt tiêu trước khi bắt đầu tập luyện thể thao sẽ làm tăng hiệu quả loại bỏ mỡ dư thừa.

Ăn nhiều hạt tiêu có tốt không?

Ăn hạt tiêu nhiều có tốt không phụ thuộc vào hàm lượng và cách sử dụng loại gia vị này. Dù hạt tiêu có nhiều lợi ích như đã đề cập ở trên, nhưng việc tiêu thụ hạt tiêu quá mức cũng có thể gây ra một số vấn đề không tốt như:

- Kích ứng hệ tiêu hóa

Hạt tiêu có tính cay nồng và kích thích tiết axit dạ dày quá mức nên ăn nhiều hạt tiêu có thể gây ợ nóng, viêm loét dạ dày hoặc trào ngược dạ dày thực quản. Đặc biệt, người có hệ tiêu hóa nhạy cảm hoặc mắc bệnh đường tiêu hóa, nếu ăn nhiều hạt tiêu càng dễ khiến cho tình trạng khó tiêu trở thêm trầm trọng.

- Gây hại cho thần kinh và hệ tim mạch

Piperine trong hạt tiêu nếu tiêu thụ với lượng lớn rất dễ ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh và tim mạch. Hợp chất này có thể gây mất ngủ hoặc gây rối loạn giấc ngủ. Đặc biệt với người có tiền sử bệnh tim mạch, tiêu thụ hạt tiêu quá mức có thể làm tăng huyết áp và gây ra các cơn đau tim.

- Nguy cơ dị ứng và gặp tác dụng phụ

Người có cơ địa nhạy cảm nếu ăn nhiều hạt tiêu có thể gặp phản ứng dị ứng với các biểu hiện: ngứa, phát ban, sưng mặt, miệng và cổ họng,... Thậm chí có những người ăn quá nhiều hạt tiêu còn bị khó thở.

Nên dùng hạt tiêu bao nhiêu là đủ?

Theo các bác sĩ, để không phải lo lắng ăn nhiều hạt tiêu có tốt không, bạn chỉ nên dùng hạt tiêu đen với hàm lượng 300 - 600mg/ngày và không quá 1.5 g/ngày. Nếu dùng quá hàm lượng này có thể gây kích thích niêm mạc dạ dày, đau bụng, viêm đường tiểu, tăng huyết áp, rối loạn thần kinh,...

Ngoài ra, phụ nữ mang thai và cho con bú cần cẩn trọng khi sử dụng hạt tiêu để tránh nguy cơ bị khó tiêu, ợ nóng.