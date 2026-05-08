Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an điều tra giao dịch nhận 500.000.000 đồng từ tài khoản của Giàng Thị Chợ SN 1985

Minh Ánh | 08-05-2026 - 19:08 PM | Sống

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa thông tin về việc hỗ trợ công dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, ngày 25/3/2026, Công an xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận trình báo của chị Giàng Thị Chợ (SN 1985, trú tại thôn Sủa Pả B, xã Phố Bảng) về việc tài khoản cá nhân bất ngờ nhận được số tiền 500.000.000 đồng từ người lạ. Nhận thấy đây là số tiền lớn do chuyển nhầm, chị Chợ đã chủ động đến cơ quan Công an trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại cho người chuyển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phố Bảng đã khẩn trương xác minh, xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là anh Lê Anh Phong (sinh năm 1985, trú tại phường Vĩnh Tân, TP. Hồ Chí Minh) và liên hệ thông báo sự việc. Đến ngày 06/5/2026, anh Phong đã trực tiếp đến trụ sở Công an xã Phố Bảng nhận lại toàn bộ số tiền trên. Tại đây, chị Giàng Thị Chợ đã trao trả đầy đủ số tiền với sự chứng kiến của lực lượng Công an.

Xúc động khi nhận lại tài sản, anh Phong đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chị Chợ và Công an xã Phố Bảng vì sự hỗ trợ kịp thời, tận tâm và tinh thần trung thực, trách nhiệm. Công an xã Phố Bảng đã biểu dương hành động đẹp của chị Giàng Thị Chợ.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân khi phát hiện tài sản nhặt được hoặc nhận tiền chuyển nhầm cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, trao trả cho chủ sở hữu hợp pháp.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang

Minh Ánh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an cảnh báo khẩn tới tất cả người dân có nhu cầu đi du học

Công an cảnh báo khẩn tới tất cả người dân có nhu cầu đi du học Nổi bật

Trường ĐH của đại gia Đặng Thị Hoàng Yến thu học phí ngành Y khoa cao nhất cả nước: Cần hơn 6 điểm/môn đã đỗ, sinh viên học chương trình của Mỹ

Trường ĐH của đại gia Đặng Thị Hoàng Yến thu học phí ngành Y khoa cao nhất cả nước: Cần hơn 6 điểm/môn đã đỗ, sinh viên học chương trình của Mỹ Nổi bật

Nhật ký thất nghiệp: Vừa đặt cọc mua nhà thì mất việc, 6 tháng không kiếm ra tiền là khoảng thời gian tệ nhất trong 35 năm cuộc đời

Nhật ký thất nghiệp: Vừa đặt cọc mua nhà thì mất việc, 6 tháng không kiếm ra tiền là khoảng thời gian tệ nhất trong 35 năm cuộc đời

19:02 , 08/05/2026
Cậu bé 3 tuổi bắt chước bà nhưng nhỏ nhầm keo 502 vào mắt: Mẹ sơ cứu trong 15 phút, bác sĩ nói "không cần điều trị nữa"

Cậu bé 3 tuổi bắt chước bà nhưng nhỏ nhầm keo 502 vào mắt: Mẹ sơ cứu trong 15 phút, bác sĩ nói "không cần điều trị nữa"

18:26 , 08/05/2026
Lời khuyên dành cho những gia đình thường xuyên ăn thịt gà

Lời khuyên dành cho những gia đình thường xuyên ăn thịt gà

18:01 , 08/05/2026
Độc đáo kiến trúc Symphony 5: “Bản giao hưởng” tự hào giữa văn hóa Champa và đô thị phồn vinh

Độc đáo kiến trúc Symphony 5: “Bản giao hưởng” tự hào giữa văn hóa Champa và đô thị phồn vinh

17:30 , 08/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên