Công an điều tra giao dịch nhận 500.000.000 đồng từ tài khoản của Giàng Thị Chợ SN 1985

Cụ thể, ngày 25/3/2026, Công an xã Phố Bảng, tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận trình báo của chị Giàng Thị Chợ (SN 1985, trú tại thôn Sủa Pả B, xã Phố Bảng) về việc tài khoản cá nhân bất ngờ nhận được số tiền 500.000.000 đồng từ người lạ. Nhận thấy đây là số tiền lớn do chuyển nhầm, chị Chợ đã chủ động đến cơ quan Công an trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại cho người chuyển.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phố Bảng đã khẩn trương xác minh, xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là anh Lê Anh Phong (sinh năm 1985, trú tại phường Vĩnh Tân, TP. Hồ Chí Minh) và liên hệ thông báo sự việc. Đến ngày 06/5/2026, anh Phong đã trực tiếp đến trụ sở Công an xã Phố Bảng nhận lại toàn bộ số tiền trên. Tại đây, chị Giàng Thị Chợ đã trao trả đầy đủ số tiền với sự chứng kiến của lực lượng Công an.

Xúc động khi nhận lại tài sản, anh Phong đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới chị Chợ và Công an xã Phố Bảng vì sự hỗ trợ kịp thời, tận tâm và tinh thần trung thực, trách nhiệm. Công an xã Phố Bảng đã biểu dương hành động đẹp của chị Giàng Thị Chợ.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân khi phát hiện tài sản nhặt được hoặc nhận tiền chuyển nhầm cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, trao trả cho chủ sở hữu hợp pháp.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang