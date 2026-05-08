Hà Nội: Công an kiểm tra 3 hộ kinh doanh, thu giữ rất nhiều cá thể chim không rõ nguồn gốc

Theo báo điện tử An ninh Thủ đô, chiều 7/5, Công an phường Hai Bà Trưng phối hợp với Hạt Kiểm lâm số 2 và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội tiến hành kiểm tra 3 hộ kinh doanh chim cảnh tại phố Tăng Bạt Hổ, khu vực được xem là một trong những “chợ chim” tự phát lớn tại Hà Nội. Đợt kiểm tra nằm trong kế hoạch tăng cường đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã, chim di cư và nguồn lợi thủy sản trên phạm vi toàn quốc.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tại hộ kinh doanh do ông H.M.H làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 80 cá thể chim di đá thuộc danh mục động vật rừng. Hai hộ kinh doanh còn lại do bà L.T.T và bà Đ.T.H làm chủ bị phát hiện đang kinh doanh lần lượt 70 cá thể chim di đá mỗi nơi.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 220 cá thể chim không rõ nguồn gốc (Ảnh: BĐTANTĐ)Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 220 cá thể chim không rõ nguồn gốc (Ảnh: BĐTANTĐ)

Tổng cộng, lực lượng chức năng đã thu giữ 220 cá thể chim không rõ nguồn gốc. Toàn bộ các chủ hộ đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh xuất xứ hợp pháp của số chim nói trên.

Sau khi lập biên bản vi phạm, tổ công tác đã thu giữ toàn bộ số chim để phục vụ công tác giám định, định giá và điều tra nguồn gốc. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh và người dân chấp hành đúng quy định pháp luật, không tự ý mua bán chim trời không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Theo Công an phường Hai Bà Trưng, khu vực Tăng Bạt Hổ từ lâu là điểm buôn bán chim khá sôi động tại Hà Nội, đặc biệt vào các ngày chợ phiên theo lịch âm hằng tháng, phục vụ nhu cầu phóng sinh và nuôi chim cảnh.

Nhiều loại chim được bày bán tràn lan (Ảnh: BĐTANTĐ)

Cơ quan chức năng cho biết thời gian qua, tình trạng săn bắt và khai thác chim rừng tràn lan đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đa dạng sinh học cũng như cân bằng sinh thái. Nhiều loài chim đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát sâu bệnh, bảo vệ mùa màng nên việc suy giảm số lượng có thể kéo theo nhiều hệ lụy môi trường.

Trước thực trạng này, Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã triển khai Kế hoạch 628 nhằm tăng cường tuyên truyền, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã. Trong 4 tháng đầu năm 2026, lực lượng công an cả nước đã phát hiện 444 vụ vi phạm liên quan đến lĩnh vực này; khởi tố 31 vụ với 47 bị can, đồng thời xử phạt hành chính 327 vụ với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Thời gian tới, Công an phường Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục kiểm tra các hộ kinh doanh chim trên địa bàn, xử lý triệt để tình trạng núp bóng “nuôi chim cảnh” để hợp thức hóa hoạt động buôn bán chim hoang dã trái phép.

(Tổng hợp)