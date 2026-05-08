Cậu bé 3 tuổi bắt chước bà nhưng nhỏ nhầm keo 502 vào mắt: Mẹ sơ cứu trong 15 phút, bác sĩ nói "không cần điều trị nữa"

Con trai của Lâm Hiểu tên Đông Đông, 3 tuổi rưỡi, đúng độ tuổi “người lớn làm gì là con làm theo nấy”.

Mẹ chồng của Lâm Hiểu mắt không tốt nên ngày nào cũng phải nhỏ thuốc nhỏ mắt. Đông Đông thường đứng bên cạnh nhìn bà làm, lại nghe bà nói nhỏ xong thì mắt sẽ dễ chịu hơn.

Một hôm, cậu bé nói với mẹ rằng mắt mình cũng hơi khó chịu, muốn nhỏ thuốc mắt. Lâm Hiểu không để ý lắm, chỉ nói: “Thuốc này là của người lớn, em bé không được đụng vào.”

Nói xong cô quay người ra ban công thu quần áo. Vừa bước tới nơi, cô đã nghe thấy tiếng khóc thét vang lên từ nhà vệ sinh.

Tim cô như nhảy lên tận cổ, vội chạy vào xem, cảnh tượng trước mắt khiến cô suýt đứng tim.

Đông Đông đang cầm trên tay một tuýp keo 502.

Đó là tuýp keo Lâm Hiểu dùng để dán xe đồ chơi cho con từ sáng, dùng xong tiện tay đặt ở ngăn dưới bồn rửa mặt. Con trai với tới được.

Và cậu bé đã bắt chước bà nội mở nắp rồi bóp thẳng vào mắt mình.

Đông Đông nhắm nghiền mắt, vừa khóc vừa la: “Mắt con bị dính rồi! Không mở ra được! Đau quá!”

Nghe tiếng động, bà nội đang nấu cơm cũng chạy tới. Vừa nhìn thấy, bà hoảng hốt đưa tay định dụi mắt cho cháu: “Mau xoa đi! Xoa cho keo ra là được! Nhanh lên!”.

Lâm Hiểu theo phản xạ lập tức gạt tay bà ra.

Trước đó không lâu cô vừa xem được video bác sĩ hướng dẫn xử lý khi keo dính vào mắt nên biết rằng:

Dụi mắt lúc này là sai hoàn toàn.

Keo 502 khô rất nhanh, độ bám cực mạnh. Nếu dụi, keo không những bị miết sâu hơn vào giác mạc và kết mạc mà còn có thể làm trầy lớp màng mắt vốn rất mỏng manh.

Một sự cố nhỏ có thể thành hậu quả nghiêm trọng.

Bà nội sốt ruột: “Không dụi thì làm sao? Mau đưa đi bệnh viện chứ! Chậm chút nữa lỡ mù mắt thì sao!”

Lâm Hiểu cố ép bản thân bình tĩnh: “Đi viện cũng phải xử lý trước đã. Nếu không rửa mà đi luôn thì hơn chục phút trên đường keo sẽ đông cứng hoàn toàn, lúc đó càng khó xử lý hơn.”

Cô nhớ lại cách sơ cứu đúng từng đọc được nên lập tức bế con tới vòi nước.

Cô điều chỉnh nước ấm vừa phải, cho con nghiêng người sang một bên, mắt bị dính keo hướng xuống dưới.

Sau đó nhẹ nhàng tách mí mắt của con ra, dùng dòng nước chảy nhẹ liên tục rửa mắt.

Vừa rửa vừa dỗ dành: “Không sao đâu con, chớp mắt nhẹ thôi… đúng rồi, từ từ…”

Cứ như vậy suốt gần 15 phút.

Dần dần cậu bé đã có thể hé mắt ra một chút.

Không dám chậm trễ, Lâm Hiểu dùng khăn giấy nhẹ nhàng thấm nước quanh mắt, lấy túi xách rồi lập tức đưa con tới bệnh viện gần nhất.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ nhãn khoa mỉm cười nói: “Mẹ xử lý rất đúng, cũng may là đưa tới kịp. Giác mạc và màng mắt của bé không bị tổn thương, chỉ còn một ít keo dính ở mí mắt, tôi xử lý một chút là được, không cần điều trị.”

Hóa ra vì Lâm Hiểu rửa mắt kịp thời nên keo chưa kịp đông hoàn toàn, phần lớn đã bị nước cuốn trôi. Chỉ còn sót lại một ít, bác sĩ dùng tăm bông vô trùng lấy ra nhẹ nhàng là xong, hoàn toàn không làm tổn thương nhãn cầu.

Nếu lúc đó nghe theo bà nội mà dụi mắt cho bé thì hậu quả thực sự khó tưởng tượng.

3 bước xử lý khi keo 502 dính vào mắt được bác sĩ khuyến cáo, cha mẹ nhất định phải nhớ kỹ

Bước 1: Tuyệt đối không dụi, không cạy, phải rửa ngay

Dù keo dính vào mắt hay dính trên tay, mặt… cũng tuyệt đối không được dụi hoặc cố giật ra bằng tay.

Keo 502 càng dụi càng dính chặt hơn, còn cố cạy sẽ làm tổn thương da và niêm mạc mỏng manh của trẻ.

Nếu keo dính vào mắt:

Lập tức rửa bằng thật nhiều nước ấm đang chảy

Cho trẻ nằm nghiêng, mắt bị dính hướng xuống dưới

Nhẹ nhàng tách mí mắt để nước chảy vào

Vừa rửa vừa để trẻ chớp mắt nhẹ

Rửa liên tục trong 15–20 phút

Không dùng nước quá nóng hoặc quá lạnh

Tuyệt đối không dùng nước rửa chén, dung môi tẩy keo hay hóa chất khác vì có thể gây tổn thương lần hai

Nếu keo dính vào da:

Không cố kéo mạnh

Ngâm vùng bị dính vào nước ấm khoảng 5–10 phút rồi từ từ tách ra

Phần keo còn sót lại thường sẽ tự bong sau vài ngày

Bước 2: Sau khi rửa phải tới bệnh viện ngay

Cấu trúc của mắt rất đặc biệt, nhiều phần keo có thể còn sót trong kết mạc mà mắt thường không nhìn thấy, lâu dần sẽ gây tổn thương màng mắt.

Cần để bác sĩ dùng thiết bị chuyên dụng kiểm tra và làm sạch hoàn toàn.

Ngay cả khi keo dính trên da mà xuất hiện đỏ, sưng hoặc phồng rộp thì cũng nên đi khám để tránh nhiễm trùng.

Chỉ cần xử lý đúng bước đầu tiên thì đa số trường hợp sẽ không để lại di chứng, cha mẹ không cần quá hoảng loạn.

Bước 3: Tiếp tục theo dõi sau khi về nhà

Sau khi xử lý xong và về nhà, vẫn cần theo dõi trẻ thêm 2–3 ngày.

Nếu trẻ có các biểu hiện như: Đau mắt; Sợ ánh sáng; Nhìn mờ; Hoặc da đỏ sưng, chảy mủ thì phải đưa trẻ quay lại bệnh viện ngay, không được chần chừ.

Trong nhà, những thứ như: Keo dán; Chất tẩy rửa; Nước khử trùng; Mỹ phẩm của mẹ; Thuốc uống... đều là những “mối nguy tiềm ẩn” đối với trẻ nhỏ. Nhất định phải để ở nơi cao ngoài tầm với của trẻ hoặc khóa trong ngăn tủ. Đừng vì tiện tay mà đặt lung tung.

Nhiều tai nạn xảy ra chỉ trong vài phút cha mẹ quay đi làm việc khác như đi chợ, thu quần áo… Chúng ta luôn nói phải bảo vệ sự tò mò của trẻ, để con được tự do khám phá thế giới, điều đó không sai.

Nhưng nhiệm vụ của cha mẹ là phải chắn trước những nguy hiểm âm thầm ấy, đặt chúng ở nơi trẻ không thể với tới.

Nguồn: Sohu