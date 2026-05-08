Độc đáo kiến trúc Symphony 5: “Bản giao hưởng” tự hào giữa văn hóa Champa và đô thị phồn vinh

Dấu ấn di sản Champa và triết lý kiến trúc "phù điêu chuyển động"

Trong dòng chảy phát triển của các đô thị hiện đại, xu hướng kiến trúc gắn với bản sắc bản địa đang trở thành thước đo giá trị cho bất động sản hạng sang. Tại Đà Nẵng, Symphony 5 hiện diện như một minh chứng cho triết lý này khi chủ đầu tư Sun Group đưa di sản Champa vào tâm điểm thiết kế. Tòa tháp không còn là khối bê tông khô cứng mà được tạo tác như một "lớp phù điêu kiến trúc giàu chuyển động", phản chiếu linh hồn của vùng đất di sản bên dòng Hàn Giang.

Cảm hứng thiết kế của Symphony 5 bắt nguồn từ rồng nước Makara, linh vật linh thiêng trong thần thoại Champa biểu trưng cho sức sống, sự bảo vệ và phồn vinh vĩnh cửu. Hình ảnh rồng Makara ngậm ngọc được khắc họa không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn là lời khẳng định về sự tĩnh tại, hưng thịnh. Khi kiến trúc vươn cao soi bóng xuống sông Hàn – huyết mạch của thành phố, tòa nhà đón trọn dòng chảy tài lộc. Giới chuyên gia khẳng định, đây là chỉ dấu cho sự thịnh vượng bền vững.

Thiết kế giật cấp lấy cảm hứng từ rồng Makara trong văn hóa Champa. Ảnh: Sun Property.

Chia sẻ về ngôn ngữ thiết kế này, Kiến trúc sư trưởng dự án cho biết: "Lấy cảm hứng từ những đường nét uốn lượn mang tính biểu tượng của phù điêu rồng và nhịp điệu ruộng bậc thang của thiên nhiên, khối kiến trúc được tổ chức theo nhịp giật cấp mềm mại, tạo nên một dòng chuyển động liên tục vươn lên theo phương đứng. Đây là ngôn ngữ thẩm mỹ sống động, nơi từng đường nét đều góp phần tạo nên bản giao hưởng giữa di sản, thiên nhiên và nhịp sống đương đại."

Đặc quyền tầm nhìn "5 trong 1" và giải pháp vi khí hậu thông minh

Vượt qua giá trị thẩm mỹ, cấu trúc giật cấp của Symphony 5 là lời giải cho bài toán tối ưu hóa trải nghiệm sống. Nhờ tư duy thiết kế phá vỡ sự gò bó của các khối hộp thông thường, 100% căn hộ sở hữu mặt thoáng rộng mở, mang đến đặc quyền tầm nhìn "5 trong 1" đắt giá. Từ ban công, cư dân tận hưởng bức tranh Đà thành đa sắc với sông Hàn, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, cầu Thuận Phước và trung tâm thành phố cùng hội tụ trong một khung cảnh ngay trước hiên nhà.

Tầm nhìn "5 trong 1" khoáng đạt, thu trọn dòng sông Hàn và bức tranh Đà thành đa sắc. Ảnh: Ánh Dương.

Sự tinh tế của kiến trúc còn nằm ở việc phân lớp tầm nhìn theo cao độ. Tại tầng 7, cư dân có thể ngắm nhìn nhịp sống cảng cá; tầng 10 thu trọn vẻ hùng vĩ của núi non và từ tầng 14 trở lên là đường chân trời khoáng đạt trên mặt biển xanh. Yếu tố vi khí hậu cũng được chú trọng đặc biệt để phù hợp với thời tiết miền Trung. Cấu trúc khối nhà tận dụng trọn vẹn luồng gió mát lành từ hướng Đông Bắc và Đông Nam, đồng thời khéo léo mượn các công trình lân cận làm "tấm khiên" chắn nắng gắt hướng Tây Bắc, giúp điều hòa nhiệt độ không gian sống luôn mát mẻ, trong lành.

Tọa độ "tâm mạch" và vận hội từ làn sóng đầu tư quốc tế

Tọa lạc tại lõi trung tâm ven sông Hàn, Symphony 5 sở hữu vị trí mặt đường Trần Hưng Đạo – Lê Văn Duyệt, nơi quỹ đất được định giá bằng sự khan hiếm và giá trị tích lũy theo thời gian. Từ đây, cư dân tận hưởng khả năng kết nối linh hoạt: chỉ 3km đến biển Mân Thái, 5km tới Da Nang Downtown và 7km đến sân bay quốc tế.

Vị trí "tâm mạch" sát sông Hàn mang đến khả năng kết nối linh hoạt và giá trị tích lũy dài hạn cho Symphony 5. Ảnh: Sun Property.

Đánh giá về chiến lược phát triển này, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam nhận định: "Với sự nhanh nhạy của các tập đoàn lớn như Sun Group khi kiến tạo đô thị, nhà đầu tư đồng hành sẽ đón được làn sóng thu hút dòng người và các hoạt động kinh doanh từ khu kinh tế tự do và trung tâm tài chính quốc tế. Đây là cơ hội đầu tư hoàn toàn đúng đắn mở ra rất mạnh để các nhà đầu tư đồng hành phát triển các đô thị bậc cao tại khu vực này".

Sức hút của thị trường Đà thành được minh chứng qua con số 1,46 triệu lượt khách dịp lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, mang về doanh thu 5.700 tỷ đồng. Đặc biệt, phân khúc khách quốc tế đạt hơn 621.000 lượt, cao gấp 2,5 lần Hà Nội, sớm đưa Đà Nẵng dẫn đầu cả nước về sức hút với khách ngoại. Khi quỹ đất mặt sông ngày càng hữu hạn, Symphony 5 trở thành lựa chọn hàng đầu cho bài toán lưu trú cao cấp.

Làn sóng du khách quốc tế đổ về Đà Nẵng tạo "đòn bẩy" mạnh mẽ cho bài toán khai thác căn hộ lưu trú cao cấp. Ảnh: Ánh Dương.

Thực tế vận hành tại tòa Panoma thuộc Sun Cosmo Residence với mức giá thuê lên tới 25 – 35 triệu đồng/tháng đã khẳng định sức cầu vô cùng lớn. Việc sở hữu Symphony 5 thời điểm này không chỉ là nắm bắt đúng "điểm rơi" lợi nhuận khi các tháp S1, S2, S3 sắp bàn giao trong tháng 5/2026, mà còn là tấm vé gia nhập cộng đồng tinh hoa giữa tâm điểm phồn vinh bậc nhất thành phố.