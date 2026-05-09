Sống chung với bạn gái, tiền tiết kiệm của người đàn ông liên tục “bốc hơi” lúc rạng sáng: lỗ hổng bảo mật ít ai ngờ

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, tối 24/4, một người đàn ông họ Âu đã đến đồn cảnh sát quận Phổ Đà (Thượng Hải) để trình báo việc số tiền hơn 270.000 NDT (khoảng 1 tỷ VNĐ) trong tài khoản ngân hàng bất ngờ “bốc hơi”. Trước đó, khi cần sử dụng tiền, anh phát hiện số dư không khớp nên tiến hành kiểm tra và phát hiện nhiều giao dịch chuyển khoản bất thường.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, cảnh sát Thượng Hải nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua rà soát lịch sử giao dịch, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ các lần chuyển tiền đều diễn ra vào khung giờ rạng sáng.

Do anh Âu đang sống cùng người bạn gái họ Thiệu, cảnh sát nhận định người này có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Để tránh việc tiêu hủy chứng cứ, lực lượng chức năng đã tiến hành triệu tập cô Thiệu ngay trong đêm.

Ban đầu, nghi phạm tìm cách chối tội. Tuy nhiên, trước các bằng chứng như lịch sử chuyển khoản và tin nhắn liên quan, người này đã thừa nhận toàn bộ hành vi.

21 lần “quét mặt” trộm tiền trong hơn 3 tháng

Theo lời khai, do gặp khó khăn tài chính, cô Thiệu đã nảy sinh ý định trộm tiền của bạn trai. Từ ngày 4/1 đến 24/4, lợi dụng thời điểm anh Âu ngủ say, cô đã nhiều lần dùng nhận diện khuôn mặt để mở khóa điện thoại.

Trong khoảng hơn 3 tháng, cô Thiệu đã thực hiện tổng cộng 21 lần chuyển tiền từ tài khoản của bạn trai sang các tài khoản khác để phục vụ chi tiêu cá nhân, với tổng số tiền hơn 270.000 NDT (khoảng 1 tỷ VNĐ).

Hiện nghi phạm đã bị cảnh sát quận Phổ Đà (Thượng Hải, Trung Quốc) tạm giữ hình sự với cáo buộc trộm cắp. Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tranh cãi về độ an toàn của nhận diện khuôn mặt

Vụ việc khiến nhiều người đặt câu hỏi: vì sao điện thoại vẫn có thể mở khóa khi chủ nhân đang ngủ?

Theo các chuyên gia công nghệ, điều này phụ thuộc vào loại công nghệ nhận diện khuôn mặt mà thiết bị sử dụng:

Công nghệ 3D (như Face ID) yêu cầu người dùng mở mắt và nhìn vào màn hình, nhờ cơ chế kiểm tra sự chú ý nên không thể mở khóa khi đang ngủ.

Một số dòng điện thoại cũng tích hợp tính năng yêu cầu mở mắt để xác thực.

Tuy nhiên vẫn có một số dòng điện thoại sử dụng công nghệ 2D với độ bảo mật thấp hơn. Trong một số trường hợp điện thoại vẫn có thể bị mở khóa khi người dùng nhắm mắt nếu không có “xác nhận người thật” (liveness detection).

Kỹ sư an ninh cho biết công nghệ 3D sử dụng hàng nghìn điểm hồng ngoại để dựng bản đồ khuôn mặt và kết hợp kiểm tra ánh nhìn, giúp tăng độ an toàn hơn đáng kể so với phương pháp nhận diện 2D.

Khuyến cáo bảo mật cho người dùng

Từ vụ việc trên, các chuyên gia khuyến nghị người dùng:

Không nên phụ thuộc hoàn toàn vào nhận diện khuôn mặt mà kết hợp thêm mật khẩu hoặc vân tay.

Bật các tính năng như “yêu cầu mở mắt” (Require eyes to be open), “phát hiện sự chú ý” (Attention Aware Features) để tăng tính bảo mật.

Không đặt điện thoại quá gần khi ngủ.

Kích hoạt chế độ khóa nâng cao, hạn chế mở bằng sinh trắc học trong một số trường hợp.