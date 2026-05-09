Ăn hạt để dưỡng sinh hay “nạp” ung thư? 6 loại hạt không nên ăn nhiều

Nhiều người coi các loại hạt và hoa quả sấy là "siêu thực phẩm" cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu không biết cách chọn lựa và sử dụng, món ăn vặt này có thể trở thành "gánh nặng" cho gan, thận và hệ tiêu hóa.

"Cô Triệu này, nhân hạt óc chó của cô thơm quá, cho tôi xin thêm nắm nữa nhé", tại phòng sinh hoạt cộng đồng, bà Triệu (58 tuổi) vừa nhâm nhi đủ loại hạt từ hướng dương, đậu phộng, hạt dẻ cười đến nho khô vừa buôn chuyện cùng mọi người. Tay bà gần như không nghỉ. Bà luôn tâm niệm: "Hạt khô là món ăn vặt lành mạnh, ăn càng nhiều càng tốt".

Cho đến khi cầm tờ kết quả khám sức khỏe trên tay, bà mới ngỡ ngàng: Chỉ số mỡ máu cao, axit uric tăng và dạ dày thường xuyên bị trào ngược. Bác sĩ thẳng thắn chia sẻ: "Không phải loại hạt nào cũng xấu, nhưng chính cách ăn sai, nguồn gốc không rõ ràng và liều lượng quá mức đã biến chúng thành 'gánh nặng' cho cơ thể".

Tại sao các loại hạt có thể trở thành "mối nguy"?

Về bản chất, hạt điều, hạnh nhân hay óc chó nguyên vị rất tốt vì cung cấp chất béo không bão hòa và vitamin E. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở hai yếu tố: Chế biến quá mức và bảo quản sai cách.

Các loại hạt như đậu phộng, hướng dương rất dễ bị mốc trong môi trường nóng ẩm. Nấm mốc này sinh ra Aflatoxin B1 - chất gây ung thư nhóm 1 được quốc tế cảnh báo, có liên quan trực tiếp đến ung thư gan.

Hơn nữa, để hạt giòn và thơm lâu, nhiều nhà sản xuất sử dụng muối, đường, dầu ăn và các phụ gia thực phẩm. Việc nạp quá nhiều Natri (muối) và đường tinh luyện sẽ dẫn đến béo phì, kháng insulin và rối loạn chuyển hóa.

6 nhóm hạt và quả khô nên hạn chế tiêu thụ tối đa

Dưới đây là danh sách các loại hạt bạn nên cân nhắc kỹ trước khi đưa vào thực đơn hàng ngày:

Hạt bị nấm mốc, có mùi lạ: Nếu hạt có mùi hôi dầu (khét), vị đắng hoặc xuất hiện các đốm màu lạ, hãy vứt bỏ ngay lập tức. Đừng cố "nhặt bỏ hạt hỏng để ăn hạt lành" vì độc tố vi nấm có thể đã lan rộng và không thể tiêu diệt ở nhiệt độ rang nấu thông thường.

Hạt rang cháy (có vị đắng, đen): Quá trình cháy khét khiến chất béo bị oxy hóa và tạo ra các hợp chất có hại như Acrylamide, không tốt cho hệ tiêu hóa và quá trình trao đổi chất.

Hạt tẩm quá nhiều muối: Các loại hạt rang muối, hạt dẻ tẩm vị thường có lượng Natri cực cao. Đây là "kẻ thù" của người cao huyết áp và người có chức năng thận suy giảm.

Hạt bọc đường, trái cây sấy dẻo: Lớp đường bao quanh khiến bạn nạp một lượng calo khổng lồ mà không hay biết, gián tiếp làm tăng nguy cơ tiểu đường tuýp 2 và gan nhiễm mỡ.

Hạt chiên đi chiên lại nhiều lần: Độ giòn tan thường đi kèm với việc xử lý ở nhiệt độ cao và nhiều dầu mỡ, làm mất đi dưỡng chất tự nhiên và tăng nồng độ chất béo xấu.

Hạt bán theo cân, không rõ nguồn gốc: Những loại hạt không có ngày sản xuất, bao bì sơ sài thường không đảm bảo điều kiện bảo quản, rất dễ bị biến chất trong mùa nóng ẩm.

Ăn các loại hạt thế nào cho an toàn và khỏe mạnh?

Để tận hưởng vị ngon của các loại hạt mà không lo "rước bệnh", bạn hãy nằm lòng quy tắc sau:

Ưu tiên vị nguyên bản: Hãy chọn loại hạt rang mộc, không đường, không muối. Danh sách thành phần càng ngắn càng tốt.

Kiểm soát liều lượng: Mỗi ngày chỉ nên ăn một nắm nhỏ (khoảng 10g). Nếu bữa chính đã ăn nhiều thịt mỡ, hãy giảm lượng hạt ăn vặt lại.

Bảo quản nghiêm ngặt: Sau khi mở bao bì, nên bảo quản trong hộp kín ở nơi khô ráo, thoáng mát. Vào mùa hè, tốt nhất nên để trong ngăn mát tủ lạnh.

Lắng nghe cơ thể: Nếu bạn đang gặp vấn đề về huyết áp, tiểu đường hay acid uric cao, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để chọn loại hạt phù hợp (ví dụ: người bệnh Gout nên hạn chế các loại hạt giàu purin).

Không có loại thực phẩm nào là "thần dược" chống ung thư và cũng không có loại hạt nào "ăn một miếng là gây bệnh ngay". Sức khỏe là kết quả của một chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh. Hãy là người tiêu dùng thông thái, bắt đầu từ việc chọn nắm hạt ngon và sạch cho gia đình mình hôm nay!

(Theo nguồn Sohu)