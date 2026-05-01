Các chuyên gia Mỹ tiết lộ 5 loại hạt tốt nhất cho sức khỏe, theo bạn óc chó đứng thứ mấy trong bạng xếp hạng?

Các loại hạt từ lâu đã được giới y khoa mệnh danh là "nhà máy dinh dưỡng" nhờ hàm lượng chất béo tốt, protein và chất xơ dồi dào. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại hạt đều có tác động giống nhau lên cơ thể. Mới đây, các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu được Fox News (Mỹ) tham vấn đã đưa ra danh sách 5 loại hạt "vàng" cho sức khỏe. Đáng chú ý, vị trí quán quân không nằm ngoài dự đoán của nhiều người nhưng những lợi ích đi kèm lại khiến giới chuyên môn phải kinh ngạc:

1. Óc chó

Chuyên gia Whitney Stuart từ Texas khẳng định quả óc chó dẫn đầu danh sách nhờ khả năng bảo vệ não bộ và tim mạch vượt trội. Đây là loại hạt duy nhất sở hữu hàm lượng ALA (Axit Alpha-Linolenic) cực cao, một dạng Omega-3 thực vật giúp củng cố lớp màng bao quanh tế bào thần kinh và ngăn ngừa suy giảm trí nhớ.

Khả năng chống viêm của óc chó còn giúp giảm nồng độ protein phản ứng C, ngăn chặn xơ vữa động mạch. Đặc biệt, chuyên gia Mackenzie Burgess nhấn mạnh rằng nhờ chứa Melatonin tự nhiên, loại hạt này còn giúp điều chỉnh nhịp sinh học và hỗ trợ giấc ngủ sâu.

2. Hạt dẻ cười

Hạt dẻ cười được chuyên gia Amy Goodson đánh giá là loại hạt có hồ sơ dinh dưỡng cân bằng nhất với sự kết hợp hoàn hảo giữa protein và chất béo. Hạt dẻ cười chứa bộ đôi chất chống oxy hóa Lutein và Zeaxanthin, đóng vai trò như bộ lọc ánh sáng xanh giúp bảo vệ võng mạc. Chuyên gia Whitney Stuart bổ sung thêm rằng loại hạt này có hàm lượng protein rất cao và chỉ số đường huyết thấp, giúp thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong đường ruột, hỗ trợ hàng rào miễn dịch hệ tiêu hóa bền vững.

3. Hạnh nhân

Chuyên gia Amy Goodson gọi hạnh nhân là "kho báu chất xơ" giúp kiểm soát nồng độ cholesterol xấu (LDL) và cải thiện sức khỏe tim mạch. Sự kết hợp giữa Magnesium và chất xơ hòa tan trong hạnh nhân tạo ra một lớp gel trong dạ dày, làm chậm quá trình hấp thụ glucose, tránh tình trạng đường huyết tăng vọt sau ăn.

Ngoài ra, hàm lượng Vitamin E dồi dào trong hạnh nhân còn giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của gốc tự do, từ đó ngăn ngừa lão hóa sớm và củng cố chức năng miễn dịch.

4. Hạt dẻ Brazil

Dù ít phổ biến hơn các loại hạt đã được nhắc đến, nhưng theo chuyên gia Amy Goodson, loại hạt này là nguồn cung cấp Selen dồi dào nhất hành tinh, chỉ cần 1 hạt mỗi ngày là đủ nhu cầu cơ thể.

Selen là khoáng chất thiết yếu cho việc tổng hợp hormone tuyến giáp, cơ quan kiểm soát toàn bộ quá trình trao đổi chất. Việc duy trì đủ lượng Selen giúp kích hoạt enzyme Glutathione Peroxidase, một "vũ khí" chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ DNA và giảm nguy cơ biến đổi tế bào gây ung thư.

5. Hạt điều

Chuyên gia Mackenzie Burgess dẫn chứng các nghiên cứu cho thấy hạt điều giúp duy trì huyết áp ổn định và tối ưu hóa chuyển hóa năng lượng. Hạt điều cung cấp các axit béo không bão hòa đơn tương tự như dầu ô liu, rất tốt cho việc giảm chất béo trung tính trong máu.

Với hàm lượng Kẽm dồi dào, hạt điều đóng vai trò then chốt trong việc sản xuất tế bào miễn dịch. Lượng Magnesium cao trong hạt điều còn giúp điều hòa canxi vào xương, giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng và ngăn ngừa tình trạng chuột rút.

Lưu ý sử dụng các loại hạt từ chuyên gia

Để nhận được tối đa lợi ích mà không gây áp lực cho hệ tiêu hóa hay cân nặng, bạn cần lưu ý một số điều:

- Thời điểm vàng để tiêu thụ: Buổi sáng là thời điểm lý tưởng nhất để ăn các loại hạt, vì protein và chất béo lành mạnh sẽ cung cấp nguồn năng lượng bền bỉ và giúp bạn kiểm soát cơn đói tốt hơn suốt cả ngày. Nếu muốn cải thiện giấc ngủ, bạn có thể ăn một vài hạt óc chó khoảng 1 đến 2 tiếng trước khi đi ngủ theo gợi ý của chuyên gia Burgess.

- Cách ăn giúp hấp thụ tối đa dinh dưỡng: Ưu tiên ăn hạt nguyên bản, sấy khô hoặc nướng mộc, tuyệt đối tránh các loại tẩm ướp muối, đường hay mật ong. Một bí quyết nhỏ là bạn nên ngâm hạt (như hạnh nhân, óc chó) trong nước từ 4 đến 8 tiếng trước khi ăn để loại bỏ axit phytic, một chất gây ức chế hấp thụ dinh dưỡng, giúp dạ dày tiêu hóa dễ dàng hơn và giải phóng tối đa khoáng chất.

- Liều lượng khuyến nghị: Do mật độ calo trong các loại hạt rất cao, liều lượng an toàn cho một người trưởng thành là khoảng 28 đến 30 gram mỗi ngày (tương đương một nắm tay nhỏ). Riêng hạt dẻ Brazil, theo khuyến cáo của chuyên gia Goodson, chỉ nên giới hạn tối đa 1 đến 2 hạt mỗi ngày để tránh tình trạng ngộ độc Selen do nạp quá mức cần thiết.

Ngoài ra, dù các loại hạt đều tốt, bạn vẫn không nên ăn tập trung 1 hay 2 loại mà nên đa dạng để vừa "chống ngán", vừa bổ sung được đa dạng dưỡng chất nhé!