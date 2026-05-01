Tuổi trung niên là giai đoạn dễ xuống dốc nhất, tiền tích cóp cả đời có thể “bốc hơi” chỉ vì 3 điều này

Nhiều người từng cho rằng chỉ cần làm việc chăm chỉ, không mắc sai lầm lớn và sống tiết kiệm thì cuộc sống sẽ dần ổn định hơn theo thời gian. Thế nhưng, khi bước vào tuổi trung niên, không ít người mới nhận ra rằng những rủi ro tài chính lớn lại thường bắt nguồn từ những quyết định rất nhỏ trong đời sống hàng ngày.

Cụ thể, có 3 “cạm bẫy” phổ biến khiến nhiều người trung niên dần mất đi khoản tích lũy mà họ đã vất vả gây dựng suốt nhiều năm.

Đánh đổi sức khỏe để làm việc quá sức

Nếu có điều gì dễ khiến một gia đình trung niên rơi vào khủng hoảng tài chính nhất, đó thường là bệnh tật. Khi mắc bệnh nặng, nhiều khoản chi phí như thuốc men, điều trị phục hồi, thiết bị y tế hay thu nhập bị gián đoạn, tạo áp lực rất lớn đối với các gia đình bình thường.

Điều đáng lo ngại là nhiều căn bệnh hiện nay đang có xu hướng trẻ hóa. Không ít người ở độ tuổi 20 đã mắc tiểu đường, ở tuổi 30 gặp vấn đề tim mạch, còn ở tuổi 40 phải đối mặt với nguy cơ ung thư. Nguyên nhân phổ biến là tình trạng làm việc quá sức kéo dài nhưng lại xem nhẹ sức khỏe.

Một cư dân mạng tên Tiểu Minh gây chú ý khi chia sẻ câu chuyện của bản thân. Sau hơn 10 năm làm việc cường độ cao, từ một nhân viên bình thường, cô đã lên vị trí trưởng phòng. Thế nhưng, đó là lúc cô liên tục xuất hiện các dấu hiệu bất ổn như ho kéo dài, cơ thể suy nhược và khó chịu ở tim.

Tuy nhiên, vì áp lực công việc và trách nhiệm gia đình, Tiểu Minh vẫn tiếp tục cố gắng chịu đựng để xử lý công việc liên tục trong bệnh viện. Chỉ đến khi bất ngờ bị đau tim nghiêm trọng, cô mới hoảng sợ và thực sự nghỉ ngơi.

Khi còn trẻ, cơ thể có thể chịu đựng được áp lực lớn. Nhưng đến trung niên, họ bắt đầu phải trả giá không hề nhỏ. Nhiều người luôn lo lắng rằng nếu mình nghỉ ngơi, công việc sẽ bị ảnh hưởng hoặc gia đình sẽ đảo lộn. Thế nhưng trên thực tế, nghỉ ngơi hợp lý không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn giúp duy trì năng lượng để tiếp tục làm việc và chăm lo cuộc sống lâu dài hơn.

Quá mềm lòng trong chuyện tiền bạc với người thân, bạn bè

Một nguyên nhân khác khiến nhiều gia đình trung niên rơi vào cảnh khó khăn là vì giúp đỡ người khác vượt quá khả năng của mình.

Một cư dân mạng họ Lý cho biết cha mẹ cô từng đồng ý ký vào một “thỏa thuận cho vay” để hỗ trợ việc làm ăn của người thân. Tuy nhiên, sau khi việc kinh doanh thất bại, người thân kia mất khả năng chi trả, còn cặp vợ chồng lớn tuổi lại trở thành người phải gánh khoản nợ.

Điều khiến gia đình này đau lòng hơn là trước đó họ từng được cam kết rằng mọi rủi ro sẽ do người vay chịu trách nhiệm. Nhưng cuối cùng, hậu quả tài chính lại đổ dồn lên vai họ.

Không ít người vì sợ mất lòng nên khó từ chối lời nhờ vả của người thân, bạn bè. Nhưng trong các mối quan hệ liên quan đến tiền bạc, sự mềm lòng đôi khi lại khiến bản thân phải trả giá rất đắt.

Các chuyên gia cũng cho rằng khi hỗ trợ tài chính cho người khác, điều quan trọng nhất là phải hành động trong khả năng của mình và hiểu rõ mọi điều khoản pháp lý liên quan.

Một mối quan hệ bền vững phải được xây dựng trên sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Nếu một người liên tục gây áp lực, lợi dụng lòng tốt hoặc cố ép người khác gánh rủi ro tài chính thay mình, đó không còn là sự giúp đỡ đơn thuần.

Đầu tư, khởi nghiệp khi chưa đủ hiểu biết

Nhiều người trung niên gặp khó khăn tài chính không phải vì kiếm quá ít tiền, mà vì mất tiền trong những quyết định đầu tư thiếu hiểu biết.

Một cư dân mạng tên Trương Tiểu Mạn từng chia sẻ rằng gia đình cô đã mất tổng cộng 1,1 triệu NDT (4,2 tỷ đồng) chỉ trong vài năm vì khởi nghiệp và đầu tư thất bại.

Khi thu nhập còn ổn định, hai vợ chồng cô tin rằng giữ tiền tiết kiệm là tư duy quá an toàn, còn đầu tư mới là cách tạo ra tương lai tốt hơn. Vì vậy, họ liên tục rót tiền vào những lĩnh vực được người khác giới thiệu.

Sau khi nghỉ việc trong ngành bất động sản, chồng của Tiểu Mạn mở quán trà cùng bạn bè nhưng thất bại. Cùng thời điểm đó, Tiểu Mạn cũng mất việc. Trong lúc hoang mang, cô tiếp tục tham gia mô hình nhượng quyền thương hiệu trực tuyến với hy vọng kiếm tiền nhanh. Ban đầu, mô hình này đem lại lợi nhuận nhỏ nên cô càng đầu tư nhiều hơn, nhưng cuối cùng tiếp tục mất thêm tiền.

Chỉ đến lúc này, hai vợ chồng mới nhận ra họ đã nhầm lẫn giữa may mắn thời cuộc và năng lực thật sự của bản thân.

Nhiều người trung niên hiện nay cũng rơi vào trạng thái tương tự: khi có tiền thì quá tự tin, muốn kiếm nhiều hơn khả năng hiểu biết; khi gặp khó khăn lại nóng lòng tìm cách đổi đời thật nhanh. Tuy nhiên, với người trung niên, điều quan trọng không chỉ là kiếm được bao nhiêu tiền, mà còn là giữ được thành quả mình đã có.

Bên cạnh đó, thay vì chạy theo những lĩnh vực “hot”, mọi người nên ưu tiên đầu tư vào lĩnh vực mình thực sự hiểu rõ, bắt đầu từ quy mô nhỏ để tích lũy kinh nghiệm. Sự giàu có có thể đến nhờ cơ hội hoặc may mắn, nhưng để giữ được tiền trong thời gian dài lại cần kiến thức, khả năng quản lý rủi ro và sự tỉnh táo trong mọi quyết định tài chính.

Theo Toutiao