Lời khuyên dành cho những gia đình đang nấu ăn bằng nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu vài năm là món đồ gia dụng quen thuộc trong nhiều căn bếp. Chỉ với một thiết bị nhỏ gọn, người dùng có thể chế biến đủ món từ gà nướng, khoai chiên, bánh ngọt cho đến hải sản, rau củ hay đồ ăn vặt mà không cần dùng quá nhiều dầu mỡ. Chính vì tiện lợi, nhanh gọn và phù hợp với nhịp sống bận rộn nên nhiều gia đình gần như sử dụng nồi chiên không dầu mỗi ngày trong các bữa ăn. Tuy nhiên, dùng thường xuyên không có nghĩa là dùng đúng cách. Nếu sử dụng sai, món ăn dễ bị khô, cháy, nồi nhanh xuống cấp hoặc khó vệ sinh về lâu dài. Dưới đây là một vài lời khuyên hữu ích dành cho những gia đình đang sử dụng nồi chiên không dầu.

1. Đừng nhồi quá nhiều thực phẩm vào cùng lúc

Đây là lỗi rất nhiều người mắc phải vì muốn tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, nếu xếp thực phẩm quá dày hoặc nhồi kín khay chiên, luồng khí nóng sẽ khó lưu thông đều khiến món ăn chỗ chín chỗ sống, không giòn ngon như mong muốn. Với các món như khoai chiên, gà rán hay đồ đông lạnh, nên chia thành từng mẻ nhỏ để thực phẩm có khoảng trống tiếp xúc với nhiệt. Mất thêm vài phút nhưng món ăn sẽ ngon và đẹp mắt hơn đáng kể.

2. Nên làm nóng nồi trước vài phút

Nhiều người bỏ qua bước này nhưng việc làm nóng nồi trước khi chế biến giúp nhiệt độ ổn định nhanh hơn, món ăn chín đều và có lớp ngoài giòn đẹp hơn. Thông thường chỉ cần bật nồi khoảng 3 đến 5 phút trước khi cho thực phẩm vào là đủ. Đặc biệt với các món cần độ giòn như cánh gà, khoai tây hay bánh nướng, bước này giúp thành phẩm ngon hơn thấy rõ.

3. Đừng lạm dụng giấy bạc hoặc giấy nến

Giấy bạc và giấy nến giúp việc vệ sinh dễ hơn nhưng nếu dùng quá nhiều hoặc che kín đáy nồi sẽ cản luồng khí nóng lưu thông. Điều này khiến thức ăn chín không đều và giảm hiệu quả hoạt động của nồi chiên không dầu. Ngoài ra, không nên đặt giấy nến vào nồi khi chưa có thực phẩm đè lên vì luồng gió mạnh bên trong có thể làm giấy bay vào thanh nhiệt, gây cháy khét.

4. Thường xuyên vệ sinh khay chiên và thanh nhiệt

Một trong những nguyên nhân khiến nồi chiên nhanh có mùi khó chịu hoặc bám khói chính là dầu mỡ tích tụ lâu ngày. Sau mỗi lần sử dụng, nên vệ sinh khay chiên, rá chiên và lau sạch phần dầu thừa để tránh đóng cặn. Đặc biệt, thanh nhiệt phía trên là vị trí nhiều người hay quên lau chùi. Nếu để dầu mỡ bám lâu ngày, khi hoạt động sẽ dễ tạo mùi khét và ảnh hưởng chất lượng món ăn.

5. Không phải món nào cũng phù hợp với nồi chiên không dầu

Dù rất đa năng nhưng nồi chiên không dầu không phải “cân” được mọi món ăn. Những món có quá nhiều nước sốt loãng hoặc bột quá nhẹ đôi khi sẽ không cho thành phẩm như mong muốn. Ngoài ra, với rau lá mỏng hoặc thực phẩm quá nhẹ, luồng khí mạnh trong nồi có thể khiến đồ ăn bị khô nhanh hoặc bay lung tung bên trong. Vì vậy nên chọn công thức phù hợp thay vì món gì cũng cố cho vào nồi chiên.

6. Chú ý vị trí đặt nồi trong bếp

Nhiều gia đình đặt nồi sát tường hoặc gần các thiết bị khác để tiết kiệm diện tích, nhưng thực tế nồi chiên không dầu tỏa nhiệt khá mạnh khi hoạt động. Nếu đặt quá sát vật dụng xung quanh, nhiệt khó thoát ra ngoài và dễ ảnh hưởng tuổi thọ của máy. Tốt nhất nên đặt nồi ở nơi khô ráo, thoáng khí và có khoảng cách nhất định với tường hoặc các thiết bị điện khác để đảm bảo an toàn khi sử dụng lâu dài.