Tài khoản của Nguyễn Đình Bắc SN 1996 nhận được 50 triệu đồng từ người lạ: Công an lập tức vào cuộc điều tra

Nguyên An | 08-05-2026 - 09:27 AM | Sống

Nhận được thông tin báo cáo từ người dân, Công an phường Đông Kinh (Lạng Sơn) nhanh chóng vào cuộc xử lý.

Ngày 6/5/2026, Công an tỉnh Lạng Sơn đưa tin về một vụ chuyển khoản nhầm số tiền lớn được được lực lượng Công an phường Đông Kinh (Lạng Sơn) hỗ trợ xử lý kịp thời trước đó.

Theo đó, ngày 26/4/2026, Công an phường Đông Kinh tiếp nhận phản ánh của anh Bùi Xuân Tuấn (SN 1984, trú tại đường Bà Triệu, phường Đông Kinh) về việc chuyển nhầm số tiền 50 triệu đồng trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng. Theo trình bày của anh Tuấn, do sơ suất khi thao tác chuyển khoản, số tiền trên đã được gửi vào tài khoản của một người không quen biết. Sự việc khiến anh không khỏi lo lắng bởi đây là khoản tiền lớn của gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Đông Kinh đã khẩn trương vào cuộc xác minh, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, đối chiếu dữ liệu giao dịch để xác định chủ tài khoản nhận tiền. Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định người nhận khoản tiền chuyển nhầm là anh Nguyễn Đình Bắc (SN 1996, trú tại xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Sau khi liên hệ làm việc, Công an phường Đông Kinh đã tuyên truyền, vận động và hỗ trợ anh Nguyễn Đình Bắc hoàn trả lại toàn bộ số tiền 50 triệu đồng cho anh Bùi Xuân Tuấn ngay trong ngày. Việc trao trả được thực hiện nhanh chóng, đúng quy định, giúp người dân kịp thời nhận lại tài sản bị chuyển nhầm.

Công an phường Đông Kinh hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm

Sau khi nhận lại số tiền, anh Bùi Xuân Tuấn đã bày tỏ sự xúc động và gửi thư cảm ơn tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Đông Kinh vì tinh thần trách nhiệm, tận tình hỗ trợ người dân trong quá trình giải quyết vụ việc.

Thời gian gần đây, các trường hợp chuyển khoản nhầm trong giao dịch ngân hàng diễn ra khá phổ biến, chủ yếu do người dân thao tác vội vàng hoặc không kiểm tra kỹ thông tin trước khi xác nhận chuyển tiền. Trong nhiều trường hợp, nếu không có sự phối hợp của người nhận và sự hỗ trợ kịp thời từ cơ quan chức năng, việc lấy lại số tiền chuyển nhầm có thể gặp nhiều khó khăn.

Người dân viết thư cảm ơn Công an phường Đông Kinh

Qua vụ việc, Công an phường Đông Kinh khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản cần kiểm tra cẩn thận thông tin tài khoản, tên người nhận và số tiền trước khi xác nhận giao dịch nhằm hạn chế rủi ro. Trường hợp phát hiện chuyển nhầm hoặc nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc, người dân cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an hoặc ngân hàng để được hướng dẫn, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Việc hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm của Công an phường Đông Kinh tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng Công an cơ sở tận tụy, trách nhiệm, luôn đồng hành và kịp thời hỗ trợ Nhân dân trong đời sống hằng ngày.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn

Trường ĐH của đại gia Đặng Thị Hoàng Yến thu học phí ngành Y khoa cao nhất cả nước: Cần hơn 6 điểm/môn đã đỗ, sinh viên học chương trình của Mỹ

Tin vui đến hàng triệu học sinh Việt Nam

Nam thanh niên 26 tuổi phớt lờ 2 dấu hiệu, đến khi đi khám thì "nhận án" chạy thận suốt đời

Người Việt mất 8.000 tỷ đồng/năm: Nhà báo Dương Ngọc Trinh chia sẻ góc nhìn về việc bảo vệ "tài sản lớn nhất" trong thời số hoá và cuộc chiến sống còn phía sau

Hành trình tích vàng mua nhà chung cư của hai vợ chồng ở Hà Nội: Từ chỉ vàng đầu tiên đến 219 chỉ sau 10 năm tiết kiệm

Nghiên cứu Stanford: Thành bại đời người không quyết định bởi 3 ĐIỀU bí mật kéo dài từ thơ ấu đến khi trưởng thành

