Ai nói sau 50 tuổi khó xin việc? Tôi vượt qua 2 buổi phỏng vấn và nhận ra lợi thế lớn của người trung niên

3 tháng đầu nghỉ hưu: Ngọt ngào nhưng… không kéo dài

Sau khi nghỉ hưu ở tuổi 50, tôi từng nghĩ mình đã chạm tới "phiên bản lý tưởng" của cuộc sống. Không còn báo thức, không còn deadline, không phải vội vã ra khỏi nhà mỗi sáng.

Mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng: uống trà, đọc sách, đi dạo. Không áp lực, không cạnh tranh. Một cảm giác tự do mà trước đây tôi chưa từng có.

Nhưng chỉ khoảng 3 tháng, mọi thứ bắt đầu đổi khác.

Tôi ngủ nhiều hơn, nhưng lại thấy mệt. Tôi có thời gian, nhưng lại không biết làm gì. Ngày nào cũng giống ngày nào. Không có mục tiêu, không có động lực, không có lý do để cố gắng.

Cái gọi là "nhàn" hóa ra không dễ chịu như tưởng.

Khi sự rảnh rỗi trở thành áp lực vô hình

Điều khó chịu nhất không phải là thiếu tiền – mà là cảm giác mình đang "trôi".

Ở tuổi đáng ra phải tận hưởng thành quả, tôi lại thấy trống rỗng. Không còn môi trường để tương tác, không còn cảm giác được cần đến.

Tôi bắt đầu lo lắng: Nếu cứ sống như vậy thêm 1–2 năm nữa, mình sẽ trở thành phiên bản nào?

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định làm một việc tưởng như "ngược đời": đi tìm việc lại ở tuổi 50.

Tôi không đặt mục tiêu thu nhập cao. Điều tôi cần là:

- Một nhịp sinh hoạt ổn định

- Một môi trường có tương tác

- Một cảm giác "mình vẫn có ích"

Tôi tải ứng dụng tìm việc, bắt đầu lọc tin tuyển dụng, chỉnh sửa CV, nộp hồ sơ mỗi ngày.

Thú thật, tôi cũng lo. Ai cũng nói tuổi này khó xin việc. Nhưng tôi nghĩ đơn giản: Không thử thì chắc chắn không có gì.

Hai buổi phỏng vấn và kết quả bất ngờ

Điều tôi không ngờ là phản hồi đến khá nhanh.

Lần 1: Một quán trà nhỏ

Tôi ứng tuyển vị trí lễ tân. Người phỏng vấn là một phụ nữ trẻ, khoảng 30 tuổi.

Cuộc trao đổi diễn ra rất tự nhiên. Khi biết tôi có nhiều năm kinh nghiệm hành chính, cô ấy đánh giá cao sự điềm tĩnh, rõ ràng và cách giao tiếp của tôi.

Kết quả: Được nhận thử việc ngay ngày hôm sau.

Lần 2: Một chuỗi cửa hàng chăm sóc sức khỏe

Vị trí: quản lý nhân sự.

Người phỏng vấn là chủ doanh nghiệp. Khi biết tôi từng làm trong môi trường kỷ luật cao (có yếu tố quân đội), ông đánh giá cao sự trách nhiệm và đáng tin cậy.

Kết quả: Được giữ vị trí, có thể đi làm bất cứ lúc nào.

Điều tôi nhận ra sau 2 buổi phỏng vấn

Rất nhiều người nghĩ: Sau 50 tuổi là "hết cửa".

Nhưng trải nghiệm của tôi cho thấy điều ngược lại:

Tuổi tác không phải rào cản lớn nhất – mà là cách mình nhìn về chính mình.

Ở tuổi 50, bạn có những thứ mà người trẻ chưa có:

- Kinh nghiệm thực tế

- Khả năng xử lý tình huống

- Sự điềm tĩnh trong giao tiếp

- Tinh thần trách nhiệm

Đó là những giá trị rất "đắt" trên thị trường lao động – nếu bạn biết cách thể hiện.

Nghỉ hưu không phải là kết thúc - mà là một lần "chọn lại"

Sau ngày hôm đó, tôi không còn nhìn nghỉ hưu theo cách cũ nữa.

Nó không phải là dấu chấm hết. Nó giống như một khoảng nghỉ để:

- Nhìn lại mình

- Chọn lại nhịp sống

- Và quyết định sẽ đi tiếp theo cách nào

Bạn có thể chọn sống chậm, hoặc chọn bắt đầu lại. Cả hai đều đúng – miễn là bạn thấy mình đang sống, chứ không phải chỉ "tồn tại".