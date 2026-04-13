Ngành học rất dễ xin việc, nhu cầu nhân lực cao tại Việt Nam và quốc tế, AI càng hot càng nhiều cơ hội

Giữa hàng loạt lựa chọn ngành học trong kỷ nguyên số, không ít học sinh đứng trước câu hỏi quen thuộc rằng nên theo đuổi một lĩnh vực ổn định hay mạnh dạn bước vào những ngành “mũi nhọn” của tương lai?

Khi trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phủ sóng từ học tập, công việc đến đời sống, những ngành gắn trực tiếp với công nghệ này cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm quan tâm. Trong đó, Robot và Trí tuệ nhân tạo nổi lên như một lựa chọn vừa bắt kịp xu hướng, vừa mở ra cơ hội việc làm rộng lớn không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thị trường quốc tế.

Robot và Trí tuệ nhân tạo không chỉ là một ngành học “hot” theo xu hướng, mà thực sự là một trong những nền tảng cốt lõi của nền kinh tế số trong tương lai. Với tính liên ngành cao, yêu cầu chuyên môn sâu nhưng đổi lại là cơ hội việc làm rộng mở và mức thu nhập hấp dẫn, đây là lựa chọn phù hợp với những bạn trẻ đam mê công nghệ, tư duy logic và sẵn sàng bước vào những lĩnh vực tiên phong.

Trong một thế giới nơi máy móc ngày càng thông minh hơn, những người hiểu và tạo ra trí tuệ cho máy móc chính là những người nắm giữ lợi thế lớn nhất trên thị trường lao động.

Ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo là gì?

Trong bối cảnh công nghệ đang tái định nghĩa gần như mọi lĩnh vực của đời sống, Robot và Trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một trong những ngành học “đứng ở tuyến đầu” của cuộc cách mạng 4.0. Đây không chỉ là lĩnh vực của tương lai, mà đã và đang hiện diện trong từng nhà máy, bệnh viện, hệ thống giao thông và cả đời sống thường ngày.

Ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo là sự kết hợp giữa kỹ thuật robot (Robotics) và trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence), nhằm đào tạo nguồn nhân lực có khả năng thiết kế, chế tạo và lập trình các hệ thống máy móc thông minh. Những hệ thống này có thể tự động vận hành, học hỏi từ dữ liệu và tương tác với con người trong nhiều môi trường khác nhau như sản xuất, y tế, nông nghiệp hay dịch vụ.

Khác với các ngành công nghệ thông tin thuần túy, Robot & AI là một lĩnh vực liên ngành, nơi phần mềm và phần cứng gắn bó chặt chẽ với nhau. Người học không chỉ “làm việc với code” mà còn trực tiếp tham gia vào việc xây dựng những cỗ máy có khả năng “suy nghĩ” và hành động.

Sinh viên ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo học gì?

Điểm đặc biệt của ngành này nằm ở chương trình đào tạo mang tính liên ngành rất cao, kết hợp giữa công nghệ thông tin, điện - điện tử, cơ khí và tự động hóa.

Trong những năm đầu, sinh viên sẽ được trang bị nền tảng về toán học, thuật toán, cấu trúc dữ liệu và lập trình với các ngôn ngữ phổ biến như Python, C++. Đây là “xương sống” giúp hiểu và phát triển các hệ thống AI.

Ở các giai đoạn chuyên sâu hơn, chương trình học sẽ đi vào những nội dung cốt lõi như học máy (Machine Learning), học sâu (Deep Learning), thị giác máy tính (Computer Vision), xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) - những công nghệ đứng sau các hệ thống như nhận diện khuôn mặt, chatbot hay xe tự hành.

Song song với đó, sinh viên còn học về hệ thống nhúng, cảm biến, điều khiển tự động, thiết kế cơ cấu robot và tích hợp phần cứng, phần mềm. Đây chính là điểm khác biệt lớn so với ngành AI thuần, khi người học phải hiểu cách “cơ thể” robot vận hành, chứ không chỉ “bộ não” của nó.

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, ngành học này đặc biệt chú trọng thực hành thông qua các dự án thiết kế robot, lập trình hệ thống tự động hoặc phát triển sản phẩm công nghệ thực tế.

Cơ hội việc làm và mức lương

Trong bối cảnh AI và tự động hóa đang len lỏi vào mọi ngành nghề, Robot & AI được xem là một trong những lĩnh vực có nhu cầu nhân lực cao và tăng trưởng nhanh nhất hiện nay.

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau như kỹ sư AI, kỹ sư robot, kỹ sư tự động hóa, kỹ sư hệ thống nhúng, chuyên gia thị giác máy tính, hoặc tham gia vào các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ. Ngoài ra, họ còn có thể làm việc trong các ngành ứng dụng như sản xuất thông minh, xe tự hành, y tế thông minh, fintech hay thương mại điện tử.

Một điểm đáng chú ý là AI không “lấy đi việc làm” mà đang tạo ra hàng loạt nghề nghiệp mới. Các doanh nghiệp ngày càng cần những nhân sự có khả năng phát triển, vận hành và tối ưu hệ thống AI, cũng như kết hợp công nghệ với các bài toán thực tiễn.

Về thu nhập, đây là nhóm ngành có mức lương thuộc top đầu trong lĩnh vực công nghệ. Tại Việt Nam, sinh viên mới ra trường có thể nhận mức lương từ khoảng 10–20 triệu đồng/tháng, trong khi những người có kinh nghiệm hoặc làm việc trong các công ty công nghệ lớn, doanh nghiệp nước ngoài có thể đạt mức thu nhập từ 1.000–2.000 USD/tháng hoặc cao hơn, tùy năng lực và vị trí.

Phổ điểm rộng nhưng cạnh tranh gay gắt ở nhóm trường top đầu

Năm 2025, ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục là một trong những lĩnh vực có mức điểm chuẩn cao tại nhiều trường đại học kỹ thuật hàng đầu Việt Nam. Do đây là ngành mới nhưng “cực hot”, số lượng chỉ tiêu thường ít trong khi nhu cầu thí sinh đăng ký tăng mạnh, khiến mức điểm đầu vào ở nhiều trường thuộc top cao.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, các chương trình liên quan đến AI như Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật điều khiển - tự động hóa có điểm chuẩn năm 2025 dao động khoảng 27-29 điểm (tổ hợp A00, A01), thuộc nhóm cao nhất toàn trường. Đây là mức điểm phản ánh sức hút rất lớn của lĩnh vực công nghệ lõi trong bối cảnh chuyển đổi số.

Ở phía Nam, Đại học Bách khoa TP.HCM (ĐHQG-HCM) cũng ghi nhận mức điểm chuẩn các ngành liên quan đến AI và Robotics khoảng 26-28 điểm, tùy chương trình (đại trà hoặc chất lượng cao). Các ngành như Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính hay Trí tuệ nhân tạo đều có mức cạnh tranh cao.

Tại Đại học Công nghệ - ĐHQG Hà Nội, ngành Trí tuệ nhân tạo tiếp tục nằm trong nhóm ngành có điểm chuẩn cao nhất trường, khoảng 27-28,5 điểm (A00, A01). Đây là một trong số ít trường đào tạo chuyên sâu AI từ bậc đại học tại Việt Nam.

Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM cũng có các ngành gần với AI như Khoa học máy tính, Khoa học dữ liệu với điểm chuẩn năm 2025 khoảng 26-27,5 điểm. Trong khi đó, Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội ghi nhận mức điểm dao động khoảng 25-27 điểm cho các ngành liên quan.

Sinh viên chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo (Đào tạo song ngữ Việt - Anh) tại Đại học Phenikaa. (Ảnh: Phenikaa)

Một số trường kỹ thuật - công nghệ khác cũng đào tạo theo hướng Robot và AI với mức điểm dễ tiếp cận hơn. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông có điểm chuẩn các ngành CNTT, Khoa học dữ liệu khoảng 25-27 điểm. Đại học Công nghiệp Hà Nội dao động khoảng 22-25 điểm với các ngành tự động hóa, CNTT định hướng AI.

Tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, các ngành Robot, điều khiển tự động, trí tuệ nhân tạo có điểm chuẩn khoảng 24-26 điểm. Đại học FPT xét tuyển theo nhiều phương thức khác nhau, nhưng quy đổi tương đương điểm thi THPT thường rơi vào khoảng 21-25 điểm với các ngành AI, Khoa học máy tính.

Ngoài ra, một số trường như Đại học Phenikaa, Đại học Thăng Long hay Đại học Duy Tân cũng phát triển các chương trình đào tạo liên quan đến trí tuệ nhân tạo, robot, khoa học dữ liệu với mức điểm chuẩn dao động khoảng 20-25 điểm tùy ngành và phương thức xét tuyển.

Nhìn chung, phổ điểm ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo năm 2025 trải rộng từ khoảng 20 đến gần 29 điểm. Nhóm trường top đầu luôn duy trì mức điểm rất cao (27+), trong khi các trường tầm trung có mức điểm mềm hơn nhưng vẫn giữ sức hút ổn định. Điều này cho thấy AI và Robotics không chỉ là ngành học theo xu hướng, mà đã trở thành một trong những lĩnh vực cạnh tranh nhất trong hệ thống giáo dục đại học hiện nay.