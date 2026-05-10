5 nghề phụ nữ có thể học trong 3 tháng - chi phí dưới 15 triệu, dễ kiếm tiền ngay từ tháng đầu

Theo Thảo Nguyễn | 10-05-2026 - 08:18 AM | Lifestyle

Không cần nghỉ việc, không cần vốn lớn – chỉ cần chọn đúng nghề. Nhiều phụ nữ đang âm thầm học thêm trong 2–3 tháng để có thêm nguồn thu ổn định, thậm chí chuyển hướng nghề nghiệp. Dưới đây là 5 lựa chọn thực tế, chi phí vừa phải và có thể bắt đầu kiếm tiền sớm.

1. Làm nail - Nghề "quốc dân" dễ vào, dễ ra tiền

Trong các nghề phổ biến, làm nail gần như là lựa chọn đầu tiên của nhiều phụ nữ. Lý do đơn giản: thời gian học ngắn, nhu cầu thị trường lớn, và có thể làm tại nhà.

- Thời gian học: 1,5 – 3 tháng

- Chi phí học: 5 – 12 triệu

- Chi phí dụng cụ ban đầu: 2 – 5 triệu

- Thu nhập tham khảo: 200.000 – 500.000/ngày (làm tại nhà), cao hơn nếu làm tại tiệm

Điểm mạnh của nghề này là có thể bắt đầu rất nhỏ: nhận khách quen, bạn bè, sau đó mở rộng dần. Nhiều người chỉ cần 2–3 khách/ngày đã có thêm vài triệu mỗi tháng.

2. Nấu ăn - Làm bánh - Bán online tại nhà

Nếu bạn có sẵn gian bếp và thích nấu ăn, đây là nghề có thể "ra tiền" nhanh nhất. Xu hướng đặt đồ ăn tại nhà, đồ ăn healthy, đồ ăn vặt đang tăng mạnh.

- Thời gian học: 1 – 2 tháng

- Chi phí học: 3 – 10 triệu (tùy khóa chuyên sâu hay cơ bản)

- Vốn ban đầu: 2 – 5 triệu (nguyên liệu + hộp đựng + marketing đơn giản)

- Thu nhập: 300.000 – 1 triệu/ngày nếu bán ổn định

Điểm quan trọng không phải là nấu ngon xuất sắc, mà là chọn đúng món dễ bán: bánh mì, cơm văn phòng, chè, bánh ngọt… Nhiều người bắt đầu từ 5–10 đơn/ngày rồi tăng dần.

3. Trang điểm cá nhân - Makeup freelancer

Trang điểm không còn là nghề "cao cấp" – mà đã trở thành kỹ năng kiếm tiền linh hoạt. Đặc biệt vào mùa cưới, lễ Tết, nhu cầu rất lớn.

- Thời gian học: 1 – 3 tháng

- Chi phí học: 5 – 15 triệu

- Chi phí dụng cụ: 3 – 7 triệu

- Thu nhập: 300.000 – 2 triệu/lần makeup (tùy dịch vụ)

Chỉ cần 3–4 khách/tuần, thu nhập đã có thể ngang một công việc part-time ổn định. Đây cũng là nghề phù hợp với người thích làm đẹp và giao tiếp.

4. May mặc cơ bản - Sửa đồ, nhận đơn nhỏ tại nhà

Không cần mở tiệm lớn, nhiều phụ nữ hiện nay chọn hướng sửa đồ, may đơn giản tại nhà – ít cạnh tranh hơn nhưng nhu cầu lại rất đều.

- Thời gian học: 2 – 3 tháng

- Chi phí học: 4 – 10 triệu

- Máy may: 3 – 6 triệu

- Thu nhập: 3 – 8 triệu/tháng (làm thêm)

Các dịch vụ dễ làm: sửa quần áo, bóp eo, lên lai, thay khóa… Khách hàng thường là hàng xóm, người quen – nhưng rất bền.

5. Làm tóc cơ bản - Gội đầu dưỡng sinh, uốn - nhuộm nhẹ

Không cần học nâng cao ngay từ đầu, bạn có thể bắt đầu từ những dịch vụ đơn giản như gội đầu, hấp tóc, sau đó học thêm uốn – nhuộm.

- Thời gian học: 2 – 3 tháng

- Chi phí học: 5 – 12 triệu

- Dụng cụ: 3 – 6 triệu

- Thu nhập: 200.000 – 800.000/ngày (tùy lượng khách)

Xu hướng gội đầu dưỡng sinh tại nhà đang rất được ưa chuộng, đặc biệt ở khu dân cư. Đây là hướng đi ít cạnh tranh hơn salon lớn.

Một lưu ý quan trọng trước khi học

Không phải cứ học xong là có tiền. Điểm khác biệt nằm ở 3 điều:

- Chọn đúng tệp khách hàng nhỏ trước (hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp)

- Làm tốt 1 dịch vụ thay vì ôm nhiều thứ

- Chấp nhận giai đoạn 1–2 tháng đầu thu nhập thấp để xây khách

Thực tế, nhiều phụ nữ không thất bại vì nghề khó – mà vì chọn sai cách bắt đầu.

Kết luận

Với dưới 15 triệu và 3 tháng học, bạn hoàn toàn có thể tạo thêm một nguồn thu. Không cần "làm lớn", chỉ cần bắt đầu nhỏ, đều đặn, và làm tốt – tiền sẽ đến.

Có một điểm chung rất rõ: những người kiếm được tiền từ nghề phụ không phải người giỏi nhất, mà là người bắt đầu sớm hơn và làm thật đều.

