6 tháng Mailisa vướng lao lý, hình ảnh bên trong tòa lâu đài ở Hà Tĩnh gây xôn xao

Theo Trần Hà | 08-05-2026 - 09:35 AM | Lifestyle

Những hình ảnh mới nhất về căn biệt thự từng được Mailisa xây để báo hiếu mẹ ruột tại Hà Tĩnh đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip quay lại khung cảnh phía bên ngoài, và trong sân vườn căn biệt thự ở Hà Tĩnh, do Mailisa xây tặng mẹ. Clip này do một chủ tài khoản đăng tải trên TikTok mới đây, kèm caption: “Nhà Chị Mailisa ở quê tôi”.

Clip quay căn nhà của Mailisa xây tặng mẹ ở quê xuất hiện trên mạng xã hội, nhận về nhiều sự quan tâm sau 6 tháng doanh nhân này bị bắt. Nguồn: lehuyenthu8

Không rõ thời điểm quay clip này, xong được đăng tải lên mạng xã hội sau 6 tháng Mailisa vướng vòng lao lý. Chỉ sau thời gian ngắn, đoạn clip đã nhanh chóng nhận về lượng tương tác lớn từ cư dân mạng. Khi thời điểm

Theo những gì xuất hiện trong video, căn biệt thự vẫn nổi bật ở vùng quê bởi quy mô đồ sộ và kiến trúc bề thế. Cổng vẫn mở nhưng toàn bộ cửa nhà đóng kín, không có dấu hiệu sinh hoạt.

Khu vực sân vườn xuất hiện nhiều lá cây, rác và đồ đạc để ngổn ngang như xô, chậu… Phần nền gạch phủ rêu, tường xuống màu, cây cảnh trong khuôn viên không được chăm sóc thường xuyên.

Khung cảnh bên ngoài căn nhà.

Khung cảnh trong sân lộn xộn, ngổn nngang đồ đạc.

Trước đó, căn biệt thự này từng gây chú ý bởi độ hoành tráng khi được xây dựng theo phong cách tân cổ điển trên khu đất rộng khoảng 2.000m2 ở Hà Tĩnh. Công từng được nhiều người ví như một “tòa lâu đài”. Theo chia sẻ từ Mailisa trên mạng xã hội đây là căn nhà cô xây tặng mẹ để báo hiếu sau nhiều năm lập nghiệp.

Căn biệt thự này được hoàn thiện vào giữa năm 2025, được xây trong vòng 5 năm. Thời điểm hoàn thiện, Mailisa từng gây chú ý khi chia sẻ: “Mai đã xây cho mẹ một ngôi nhà phải đẹp nhất nhì tỉnh Hà Tĩnh, không có đẹp thứ ba nha”.

Hình ảnh bên ngoài và một số góc bên trong căn biệt thự này vài tháng trước.

Tuy nhiên, mẹ của Mailisa chủ yếu sinh sống tại TP.HCM cùng con cháu nên căn biệt thự ở quê thường xuyên trong tình trạng đóng cửa.

Hiện chưa rõ mẹ nữ doanh nhân đang ở TP.HCM hay đã trở về Hà Tĩnh hay đang ở TP.HCM.

Cách đây vài ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh mẹ của Mailisa ngồi trước bậc thềm một căn biệt thự với vẻ ngoài tiều tụy, khiến nhiều người bàn tán.

Liên quan đến vụ án của vợ chồng Mailisa, tính đến đầu tháng 5/2026, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa đưa ra xét xử.

Trước đó, ngày 21/11/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Phan Thị Mai cùng chồng là ông Hoàng Kim Khánh để điều tra về hành vi “Buôn lậu”.

Vợ chồng Mailisa bị bắt và tạm giam để điều tra về hành vi buôn lậu

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, khối tài sản lớn của vợ chồng chủ hệ thống Mailisa đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Dàn siêu xe giá trị cao, nhiều bất động sản cùng chuỗi cơ sở thẩm mỹ cũng nằm trong diện kiểm soát.

Theo Báo Công an nhân dân đăng tải, qua quá trình điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thu hồi 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Phan Thị Mai và ông Hoàng Kim Khánh. Ngoài ra, cả hai đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả; giao nộp 12 Giấy đăng ký siêu xe và một số tài sản có giá trị khác để phục vụ điều tra.

Trước thời điểm bị khởi tố, vợ chồng Mailisa là những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Cả hai thường xuyên xuất hiện với hình ảnh doanh nhân thành đạt, sở hữu khối tài sản “khủng”, hoạt động thiện nguyện và cuộc sống xa hoa.

Phan Thị Mai (SN 1975, quê Hà Tĩnh) là người sáng lập hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa từ năm 1998. Từ xuất phát điểm là lao động phổ thông học nghề tóc, bà gây dựng hệ sinh thái kinh doanh trong lĩnh vực thẩm mỹ, mỹ phẩm và đào tạo nghề với hàng chục doanh nghiệp cùng hơn 16 chi nhánh trên cả nước.

