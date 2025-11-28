Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ thẩm mỹ viện Mailisa: Thu hồi 300 cây vàng, 100 sổ đỏ và 12 siêu xe

28-11-2025 - 14:16 PM | Lifestyle

Quá trình điều tra vụ thẩm mỹ viện Mailisa, Công an thu hồi 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Liên quan đến vụ khởi tố vợ chồng giám đốc thẩm mỹ viện Mailisa như đã thông tin, ngày 28/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ( Bộ Công an) đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật khác trong quá trình hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Mailisa; làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan.

Nhóm người bị khởi tố về tội buôn lậu gồm: Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa; Hoàng Kim Khánh, Tổng Giám đốc; Trần Đan Phượng, Kế toán trưởng; Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Kế toán Công ty MK Skincare; Vương Phượng Nghi, Giám đốc; Võ Hoài Sơn, Lu XueYi (nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Khải Hoàn) và Đỗ Bích Thủy (đối tượng làm dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội).

Vụ thẩm mỹ viện Mailisa: Thu hồi 300 cây vàng, 100 sổ đỏ và 12 siêu xe- Ảnh 1.

Kết quả điều tra đến nay xác định, từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc.

Sau đó, các đối tượng câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Quá trình điều tra, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã thu hồi 3 tỷ đồng, 400.000 USD, 300 lượng vàng SJC, 100 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, Phạm Thị Mai và Hoàng Kim Khánh đã tự nguyện nộp 300 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả; giao nộp 12 giấy đăng ký siêu xe và một số tài sản có giá trị khác để phục vụ điều tra.

Học vấn của bà chủ thẩm mỹ viện Mailisa

Theo Minh Tuệ/VTC News

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cơ ngơi của Đông Nhi - Ông Cao Thắng

Cơ ngơi của Đông Nhi - Ông Cao Thắng Nổi bật

Bãi biển vào dạng hiếm ở Việt Nam, được vinh danh "hàng đầu thế giới", dự kiến đón 7 triệu khách năm 2025

Bãi biển vào dạng hiếm ở Việt Nam, được vinh danh "hàng đầu thế giới", dự kiến đón 7 triệu khách năm 2025 Nổi bật

Bản đồ 9 mảnh đất vàng trị giá hàng triệu đô mà vợ chồng Thẩm mỹ viện Mailisa đã mua hết

Bản đồ 9 mảnh đất vàng trị giá hàng triệu đô mà vợ chồng Thẩm mỹ viện Mailisa đã mua hết

14:16 , 28/11/2025
Chỉ ít giờ sau khi mở vote, 1 ngân hàng bất ngờ dẫn đầu cả 2 hạng mục Ngân hàng Kim Chủ của năm và Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích

Chỉ ít giờ sau khi mở vote, 1 ngân hàng bất ngờ dẫn đầu cả 2 hạng mục Ngân hàng Kim Chủ của năm và Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích

13:48 , 28/11/2025
Tây Thi đẹp nhất màn ảnh: 2 lần bị tố là 'kẻ thứ ba', U50 viên mãn bên chồng con

Tây Thi đẹp nhất màn ảnh: 2 lần bị tố là 'kẻ thứ ba', U50 viên mãn bên chồng con

13:10 , 28/11/2025
Bí mật của Công Vinh

Bí mật của Công Vinh

12:40 , 28/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên