30 năm trước của dàn tiếp viên hàng không, hoa hậu, hoa khôi nổi tiếng Việt Nam: Mẹ mỹ nhân, sinh ra con cực phẩm!

Có một điều thú vị mà cư dân mạng rất thích mỗi khi các mỹ nhân trên MXH chia sẻ về gia đình là sự tồn tại của “gene đẹp”, được di truyền từ mẹ sang con. Từ thần thái sang trọng, nụ cười rạng rỡ cho đến khí chất nổi bật, nhiều bà mẹ nổi tiếng thậm chí còn sở hữu visual khiến netizen phải thừa nhận rằng nếu debut ở thời điểm hiện tại, họ vẫn đủ sức gây sốt.

Bên cạnh đó, không chỉ là những gương mặt sở hữu nhan sắc nổi bật, mẹ của dàn mỹ nhân đình đám còn mang nhiều câu chuyện thú vị. Người từng là diễn viên nổi tiếng, người là tiếp viên hàng không, người từng đăng quang Hoa hậu hay Hoa khôi,... Và nhìn vào họ, nhiều người mới hiểu vì sao thế hệ con gái hôm nay lại có sức hút đặc biệt đến vậy.

Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên - mẹ Tiên Nguyễn

Trước khi được biết đến với vai trò vợ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn hay nữ doanh nhân quyền lực, TGĐ Lê Hồng Thủy Tiên từng là một trong những mỹ nhân nổi bật của thập niên 80 - 90.

Nhìn lại những hình ảnh thời trẻ của cô Thủy Tiên, nhiều người dễ dàng hiểu vì sao đây là một trong “tứ đại mỹ nhân” thời bấy giờ. Nhan sắc mang đúng tinh thần “ngọc nữ” của giai đoạn ấy: giản dị, thuần Việt nhưng vẫn toát lên sự quý phái rất riêng. Ánh mắt e ấp nhưng có chiều sâu, thần thái nhẹ nhàng mà cuốn hút là kiểu khí chất rất khó nhầm lẫn của nữ diễn viên ngày ấy.

Doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên ngày xưa

Dù sở hữu nhan sắc đủ để phát triển mạnh trong showbiz, vợ tỷ phú lại lựa chọn trở thành tiếp viên hàng không. Cũng chính trong quãng thời gian ấy, cô Thủy Tiên gặp doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn trên những chuyến bay.

Sau này nhớ lại, cô Thủy Tiên từng tiết lộ chồng mình gần như đi theo mọi chuyến bay có cô làm việc để theo đuổi. Thậm chí nếu gom toàn bộ vé máy bay mà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn từng mua thời đó, có lẽ đủ lấp đầy cả một căn phòng lớn.

Hiện tại, cùng với những thành công trong công việc phát triển tập đoàn, doanh nhân Thuỷ Tiên luôn khiến dân tình trầm trồ vì vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch. Mỗi lần xuất hiện, dù trên mạng xã hội hay ngoài đời, phu nhân tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn luôn nhận được nhiều sự chú ý.

Vẻ ngoài bị thời gian bỏ quên của doanh nhân Lê Hồng Thủy Tiên

Tiên Nguyễn và ba mẹ

Cựu tiếp viên hàng không Đỗ Thị Khánh - mẹ Kaity Nguyễn

Mẹ của nữ diễn viên Kaity Nguyễn là cô Đỗ Thị Khánh - cựu tiếp viên hàng không sở hữu nhan sắc được nhiều người nhận xét là vừa dịu dàng vừa sang trọng.

Vào thời điểm bộ phim Tử Chiến Trên Không ra mắt, Kaity Nguyễn từng chia sẻ hình ảnh mẹ thời trẻ trong tà áo dài xanh của tiếp viên hàng không cùng dòng chú thích: “Mãi là phiên bản mini của mẹ, nguồn cảm hứng của con”.

Kaity Nguyễn và mẹ

Ngay lập tức, bức ảnh nhận được nhiều sự chú ý. Không ít người cho rằng Kaity Nguyễn gần như thừa hưởng trọn vẹn nét đẹp từ mẹ như đôi mắt, nụ cười cho tới sự thân thiện.

Bản thân Kaity cũng từng tiết lộ cô tham khảo mẹ khá nhiều trước khi vào vai. Cô gọi điện hỏi mẹ về phong thái của nghề tiếp viên hàng không và được mẹ hỗ trợ nhiệt tình. Còn bố của nữ diễn viên lại bất ngờ vì con gái quá giống mẹ thời trẻ.

Kaity Nguyễn và mẹ hiện tại

Hoa hậu Điện ảnh 1992 Thanh Xuân - mẹ Katleen Phan Võ

Đầu thập niên 1990, cô Thanh Xuân từng là mỹ nhân quen thuộc với khán giả yêu điện ảnh và ảnh lịch. Sở hữu khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ, cô mang đến hình ảnh ngọt ngào, nữ tính rất đặc trưng của vẻ đẹp Việt thời đó.

Năm 1992, cô Thanh Xuân tham gia cuộc thi điện ảnh và giành danh hiệu Hoa hậu Điện ảnh (còn gọi là Hoa hậu Văn Thánh). Sau cuộc thi, cô nhanh chóng nổi tiếng trong làng thời trang và trở thành một trong những gương mặt ảnh lịch đình đám không kém cạnh các mỹ nhân cùng thời như Diễm Hương, Lý Thu Thảo, Việt Trinh, Diễm My,...

Hoa hậu Thanh Xuân ngày xưa

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Hoa hậu Thanh Xuân quyết định kết hôn với võ sư Nam Anh rồi sang Canada định cư. Từ đó, cô Xuân gần như rút lui khỏi làng giải trí để tập trung cho vai trò người vợ, người mẹ. Cũng vì thế, mỗi lần cô xuất hiện cùng con gái là Katleen Phan Võ đều khiến công chúng chú ý.

Hoa hậu Thanh Xuân và Katleen Phan Võ

Hoa khôi Ninh Bình Tố Loan - mẹ Sun HT

Những ai theo dõi Sun HT từ lâu đều biết cô và mẹ có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Cả hai thường xuyên cùng lên đồ, chụp ảnh và xuất hiện như hai người bạn.

Mẹ của Sun HT là cô Tố Loan - từng là Hoa khôi Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình). Hồi đó, cô gây ấn tượng với nhan sắc dịu dàng, gương mặt thanh tú và nụ cười rất có duyên. Những bức ảnh cũ của cô Tố Loan khiến nhiều người đặc biệt chú ý bởi thần thái sang trọng, nền nã.

Sun HT từng ao ước mình có được một nửa nhan sắc như của mẹ

Mẹ Sun HT trước đây

Hiện tại, điều khiến nhiều người bất ngờ là dù đã ngoài 60 tuổi, cô Loan vẫn giữ được vóc dáng cân đối và thần thái trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài “hack tuổi”, mẹ Sun HT còn có tính cách cực kỳ năng động, bắt trend nhanh nhạy không kém giới trẻ. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường với phong cách thời trang hiện đại, tươi tắn.

Cô Tố Loan hiện tại

Sun HT và mẹ

Cô Mai Đoàn - mẹ Doãn Hải My

Doãn Hải My từng nhiều lần chia sẻ ảnh bố mẹ thời trẻ và lần nào cũng khiến mạng xã hội bàn tán.

Mẹ của nàng WAG - cô Mai Đoàn - thời trẻ sở hữu vẻ đẹp đậm chất “tiểu thư” Hà thành với mái tóc dài nữ tính, khí chất sang trọng cùng gu thời trang nổi bật. Không ít người nhận xét nhìn ảnh cũ đã thấy thần thái rất khác biệt.

Điểm gây chú ý nhất chính là đôi chân dài và vóc dáng cân đối của mẹ Doãn Hải My. Nhiều người cho rằng chiều cao cùng body chuẩn chỉnh hiện tại của Hải My chắc chắn thừa hưởng khá nhiều từ mẹ.

Mẹ Doãn Hải My ngày xưa có gu ăn mặc thời trang

Đôi chân dài của Doãn Hải My được "hưởng ké" từ mẹ

Ngay cả ở thời điểm hiện tại, mẹ vợ của cầu thủ Đoàn Văn Hậu vẫn giữ phong cách thời trang sành điệu và vóc dáng mảnh mai đáng ngưỡng mộ. Được biết dù đã ở độ tuổi U50, cô vẫn duy trì việc tập luyện thể thao, đặc biệt là yoga, đồng thời kết hợp chế độ ăn uống khoa học để giữ gìn nhan sắc trẻ trung.

Cô Mai Đoàn luôn gây ấn tượng mỗi khi xuất hiện

Từ nhan sắc đến thần thái đều không phải dạng vừa

