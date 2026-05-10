Lời khuyên cho các gia đình hay sạc điện thoại qua đêm

Không ít ý kiến lo ngại thói quen này có thể khiến pin nhanh chai, thiết bị xuống cấp, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ sạc hiện đại, câu trả lời có thể không còn như nhiều người vẫn nghĩ.

Sạc qua đêm: Không còn là nỗi lo lớn

Nếu sử dụng bộ sạc chính hãng hoặc sản phẩm từ các thương hiệu đáng tin cậy, nhiều chuyên gia cùng các hãng công nghệ lớn như Apple và Samsung đều cho rằng việc cắm sạc qua đêm nhìn chung là an toàn. Thực tế, rủi ro không nằm ở việc sạc lâu, mà chủ yếu đến từ các yếu tố khác mà người dùng thường bỏ qua.

Các dòng smartphone hiện nay được trang bị hệ thống quản lý năng lượng thông minh, có khả năng tự điều chỉnh quá trình sạc. Khi pin đạt 100%, thiết bị sẽ tự động ngắt dòng điện vào pin, hạn chế tình trạng sạc quá mức.

Cụ thể, Apple cho biết iPhone sẽ ngừng nhận thêm năng lượng khi pin đầy, sau đó chỉ sạc lại khi dung lượng giảm xuống dưới khoảng 95% nhằm duy trì mức pin tối ưu. Trong khi đó, Samsung giải thích rằng thiết bị của họ sẽ thực hiện các chu kỳ sạc ngắt quãng, giúp pin luôn đầy vào buổi sáng mà không gây áp lực liên tục.

Thậm chí, một số dòng máy chuyên game như Red Magic còn tích hợp tính năng “tách sạc”, cho phép sử dụng điện trực tiếp mà không nạp vào pin. Điều này giúp giảm nhiệt độ thiết bị và hạn chế hao mòn pin trong quá trình sử dụng kéo dài.

Nhiệt độ và thói quen sử dụng mới là yếu tố đáng lo

Dù việc cắm sạc qua đêm không còn là vấn đề lớn, nhưng có hai yếu tố người dùng thực sự cần lưu ý là nhiệt độ môi trường và cách sạc pin hằng ngày.

Trong đó, nhiệt độ được xem là “kẻ thù” hàng đầu của pin lithium-ion. Apple từng cảnh báo rằng việc sử dụng hoặc sạc thiết bị trong môi trường vượt quá 35°C có thể làm suy giảm dung lượng pin một cách lâu dài. Vì vậy, người dùng nên tránh đặt điện thoại ở những nơi bí nhiệt như dưới gối, trong chăn hoặc các khu vực quá nóng khi đang sạc.

Bên cạnh đó, thói quen sạc cũng ảnh hưởng đáng kể đến tuổi thọ pin. Các chuyên gia cho rằng việc thường xuyên sử dụng chế độ sạc siêu nhanh có thể khiến pin hao mòn nhanh hơn so với sạc thông thường, dù mức độ ảnh hưởng không quá lớn trong ngắn hạn.

Đây mới là rủi ro thực sự

Vậy những nguy cơ cháy nổ thường được nhắc đến bắt nguồn từ đâu? Câu trả lời chủ yếu nằm ở các loại sạc giả, sạc nhái hoặc sản phẩm không rõ xuất xứ. Theo cảnh báo từ Electrical Safety First, những thiết bị này có thể gây ra hỏa hoạn, điện giật nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng người dùng.

Về cấu tạo, một củ sạc chính hãng thường bao gồm gần 60 linh kiện, trong khi các sản phẩm làm giả chỉ có khoảng một nửa. Việc cắt giảm linh kiện khiến chúng thiếu những thành phần quan trọng như lớp cách điện hay tụ điện chất lượng cao, vốn đóng vai trò đảm bảo an toàn khi sử dụng.

Đáng lo ngại hơn, các thử nghiệm cho thấy phần lớn sạc giả không đạt tiêu chuẩn an toàn, tiềm ẩn nguy cơ gây biến động điện áp bất thường. Trong một số trường hợp, điện áp có thể tăng đột ngột từ mức thấp lên rất cao, đủ để làm hỏng thiết bị và gây nguy hiểm cho người dùng.

Tóm lại, việc sạc điện thoại qua đêm bằng phụ kiện chính hãng là điều bạn có thể yên tâm. Thay vì lo lắng về thời gian cắm sạc, điều quan trọng hơn là lựa chọn thiết bị chất lượng. Sự an toàn của bản thân và độ bền của điện thoại chắc chắn đáng giá hơn khoản tiết kiệm từ những bộ sạc giá rẻ, kém chất lượng.

Người dùng cần lưu ý gì khi sạc điện thoại qua đêm?

Khi sạc điện thoại, nếu thiết bị bị che kín bởi chăn, gối hoặc bị ép sát vào cơ thể trong lúc ngủ, lượng nhiệt sinh ra sẽ khó thoát ra ngoài.

Điều này khiến nhiệt tích tụ, làm tăng nguy cơ quá nóng. Vì vậy, người dùng nên đặt điện thoại ở nơi thoáng khí trong quá trình sạc, đồng thời tránh để da tiếp xúc lâu với dây cáp hoặc đầu nối nguồn.

Không chỉ các nhà sản xuất, nhiều chuyên gia về an toàn phòng cháy chữa cháy cũng đưa ra khuyến cáo tương tự. Theo đó, nếu thiết bị bị phủ kín và trở nên quá nóng, người đang ngủ có thể không nhận biết được các dấu hiệu cảnh báo như mùi khét hoặc khói nhẹ. Trong một số tình huống, những dấu hiệu này không đủ rõ ràng để đánh thức kịp thời.

Lời kết

Việc sạc điện thoại qua đêm vẫn có thể thực hiện bình thường, nhưng cần chú ý đặt máy trên bề mặt cứng như bàn hoặc tủ đầu giường, không bị che phủ và có đủ không gian tản nhiệt. Một thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng có thể giúp hạn chế đáng kể những rủi ro không mong muốn.

(Tổng hợp)