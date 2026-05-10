Nữ MC nổi tiềng miền Nam cầm hàng chục triệu đi quay, bị nói hay đi xin tiền

Mới đây, chương trình Mái ấm gia đình Việt đã lên sóng, Thanh Thảo đảm nhận vai trò MC. Tại chương trình tuần này, nữ MC nổi tiếng chia sẻ: "Có những ngày, trước cả khi máy quay bắt đầu, trong tay tôi đã có sẵn hàng chục triệu đồng được quyên góp.

Đó không chỉ là vật chất mà còn là sự chuẩn bị về tinh thần như một cách để tôi tiếp thêm động lực cho những hoàn cảnh khó khăn.

MC Thanh Thảo

Nhiều người trêu chúng tôi là nghệ sĩ hay đi xin tiền. Nhưng nếu là để giúp các em nhỏ thì tôi mang tiếng một chút cũng không sao.

Trước khi nhận lời dẫn dắt chương trình này, tôi không tránh khỏi những đắn đo. Khác với nhiều chương trình truyền hình khác, Mái ấm gia đình Việt thường xuyên ghi hình tại các tỉnh thành, trong điều kiện thời tiết không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Ở thời điểm này, tôi đã có sự nghiệp ổn định và đang vận hành một trung tâm đào tạo kỹ năng nên việc di chuyển liên tục là thách thức không nhỏ với tôi.

Gia đình tôi, nhất là chồng tôi rất lo lắng về sức khỏe của vợ. Tuy nhiên, sau khi theo chân tôi đến các buổi ghi hình, trực tiếp chứng kiến những giá trị nhân văn mà chương trình mang lại, chồng tôi hoàn toàn ủng hộ.

Nhiều lúc tôi rất mệt trên xe, nhưng khi đến nơi quay, tôi lại như có thêm năng lượng. Với tôi, đây không chỉ là công việc mà còn là một phần ý nghĩa trong hành trình 26 năm làm nghề.

Tôi cũng thường chia sẻ với các con ở nhà về những hoàn cảnh đã gặp. Thay vì áp đặt, tôi lựa chọn trò chuyện để các con hiểu mình đang may mắn hơn nhiều bạn nhỏ khác, từ đó biết trân trọng gia đình, tự ý thức nỗ lực và sống có trách nhiệm hơn".

MC Thanh Thảo (Thanh Thảo Hugo) là một trong những người dẫn chương trình kỳ cựu, ghi dấu ấn sâu đậm qua các chương trình thiếu nhi và gia đình như Vui cùng Hugo.

Lối dẫn của cô thiên về sự gần gũi, hoạt ngôn và khả năng xử lý tình huống linh hoạt, tự nhiên trên sân khấu. Thay vì chạy theo phong cách hào nhoáng, Thanh Thảo chọn hướng đi bền bỉ, tạo được sự tin cậy đối với khán giả truyền hình suốt nhiều năm. Hiện tại, cô còn tập trung vào công tác đào tạo kỹ năng nói và truyền cảm hứng cho thế hệ kế cận.