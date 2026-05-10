Mẹ đảm ở TP HCM đi chợ 2 triệu/tuần: 1 ngày bận rộn, 6 ngày còn lại gần như không phải nghĩ chuyện ăn uống

Những vlog đi chợ từ sáng sớm và chuẩn bị đồ ăn cho cả tuần của Hà mama luôn thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Giữa những tranh luận trái chiều về mức chi 2 triệu đồng/tuần, điều thực sự "chạm" tới người xem lại chính là cách một người phụ nữ tổ chức cuộc sống gia đình gọn gàng, đủ đầy và ngập tràn yêu thương.

Không cần những công thức cầu kỳ hay bảng tính toán chi li, Hà mama truyền cảm hứng đến chị em nội trợ bằng chính nhịp sống thường nhật: Thức dậy lúc 5 giờ sáng, nấu bữa sáng cho gia đình hoặc chuẩn bị bữa trưa cho bé tiểu học, đi chợ một lần cho cả tuần và lấp đầy tủ lạnh bằng những nguyên liệu tươi ngon nhất.

Trong câu chuyện tưởng chừng chỉ xoay quanh con số 2 triệu, thực chất lại mở ra góc nhìn thú vị về xu hướng tiêu dùng thông minh, nghệ thuật quản trị gia đình và định nghĩa về hạnh phúc của phụ nữ hiện đại.

Đi chợ một lần cho cả tuần: Một ngày bận rộn để 6 ngày "nhàn tênh"

"Cầm 2 triệu đi chợ mua thức ăn cho cả tuần, vậy sẽ mua được những gì?" - câu hỏi tưởng chừng đơn giản này đã tạo nên cuộc thảo luận sôi nổi dưới mỗi video của Hà mama .

Với mức kinh phí này, mẹ Hà tập trung hoàn toàn vào chất lượng thực phẩm: Từ cá dìa, cá đuối, cá thu, cá ngừ, cá lạt vàng, cá bạc má, cá cơm than đến thăn bò, sườn non, nạc dăm, gà tre, gà đen hay tôm thẻ, tôm biển tươi rói. Thay vì đi chợ mỗi ngày để rồi "đau đầu" suy nghĩ món ăn, Hà mama chọn cách mua dồn một lần. Thực phẩm mang về được sơ chế kỹ lưỡng (khử tanh bằng nước gừng thay vì dùng giấm để tránh làm mềm cá), chia nhỏ vào từng hộp kín cho mỗi bữa ăn.

Nhiều người cho rằng mức chi này khá "xa xỉ", nhưng cũng có ý kiến khẳng định 2 triệu cho 4 người ăn trong tuần tại một đô thị đắt đỏ như Sài Gòn là sự gói ghém tài tình. Thực tế, con số chênh lệch từ 600.000 đồng đến 5 triệu đồng/tuần của các mẹ bỉm khác đã chứng minh một điều: Chi tiêu không có đúng - sai, chỉ có phù hợp hay không.

Bởi vậy, việc đi chợ theo tuần cũng chính là một kiểu "đầu tư" thời gian cuối tuần để đổi lấy sự thảnh thơi, tránh việc phải mua sắm lặt vặt và lãng phí thực phẩm suốt những ngày kế tiếp.

Thực đơn "phiên phiến" nhưng luôn đủ đầy dưỡng chất

Một điểm độc đáo trong cách đi chợ của mẹ Hà là cô không bao giờ lên sẵn thực đơn cứng nhắc. "Ra chợ thấy gì tươi ngon thì mua, hết tiền thì về" - câu nói nghe chừng đơn giản lại vô cùng hài hước này thực chất là một kỹ năng "quản trị mềm" mà không phải người nội trợ nào cũng thành thạo.

Thay vì để các thành viên trong gia đình phải ăn theo một danh sách có sẵn, mẹ Hà luôn ưu tiên độ tươi ngon của nguyên liệu. Tuy lựa chọn ngẫu hứng nhưng vẫn đảm bảo "nguyên tắc vàng": Đủ các nhóm đạm từ thịt, cá đến hải sản đan xen. Cách làm này không chỉ giúp bữa ăn đa dạng mà còn phù hợp với xu hướng tiêu dùng bền vững: Mua đúng, nấu đủ, hạn chế thực phẩm dư thừa.

Đặc biệt, hình ảnh mẹ Hà dậy lúc 5 giờ sáng chuẩn bị bữa sáng nóng hổi cho con đã trở thành một "thương hiệu". Giữa những ý kiến cho rằng "mua ngoài cho nhanh", cô vẫn bền bỉ bật bếp từ mờ sáng. Đây không phải là tiêu chuẩn bắt buộc cho sự đảm đang, mà chính là lựa chọn của tình yêu thương. Cô không tạo áp lực cho các bà mẹ khác, mà chỉ đơn giản là chia sẻ lựa chọn rằng, một bát bún cá hay tô miến cua tại nhà cũng có thể khởi động một ngày mới tràn đầy năng lượng.

Định nghĩa hạnh phúc của người phụ nữ hiện đại

Phần bình luận dưới các video của Hà mama gần như là một "bản đồ chi tiêu" thu nhỏ của nhiều gia đình Việt. Có người xuýt xoa trước những con cá tươi ngon, có người lại ưu tiên sự tiết kiệm tối đa. Nhưng vượt lên trên chuyện đắt - rẻ, giá trị thực sự nằm ở tâm thế của người phụ nữ đối với tổ ấm.

Trong xã hội hiện đại, việc một người phụ nữ tự nguyện và tự hào chăm sóc gia đình không phải là sự "quẩn quanh" hay tụt hậu. Ngược lại, đó là biểu hiện của một lối sống có chiều sâu, biết ưu tiên những giá trị cốt lõi giữa muôn vàn áp lực bên ngoài. Chăm sóc gia đình không phải là sự hy sinh hay gánh nặng, mà là đặc quyền của yêu thương - khi người phụ nữ biết cách làm chủ gian bếp và làm chủ quỹ thời gian của chính mình.

Từ câu chuyện đi chợ 2 triệu mỗi tuần, Hà mama không chỉ chia sẻ kỹ năng quản lý tài chính mà còn gợi mở một triết lý sống: Linh hoạt, chủ động và thấu hiểu nhu cầu của từng thành viên. Cuộc sống vốn dĩ "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", không có đáp án chung cho sự chi tiêu, chỉ có sự tận tâm là không thể nào đo đếm.

Một người phụ nữ yêu bếp, dành tâm huyết vào những việc nhỏ nhất như chọn một mớ rau ngon hay dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, chính là người đang xây dựng một nền tảng giáo dục gia đình bền vững nhất. Bởi suy cho cùng, căn bếp không chỉ để nấu nướng; đó là nơi giữ lửa, là nơi nuôi dưỡng những ký ức hạnh phúc đi cùng con trẻ suốt cuộc đời.

(Ảnh trong bài: @haan0324/ Hà mama )