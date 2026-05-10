14 năm sau đám cưới, Tăng Thanh Hà vẫn nhất định làm điều này tại tiệc đóng máy phim Hoàng Hậu Cuối Cùng

Sau nhiều năm gần như rút khỏi showbiz, mọi động thái của Tăng Thanh Hà mỗi lần xuất hiện trước công chúng đều nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đặc biệt mới đây, nữ diễn viên tiếp tục khiến cư dân mạng bàn tán khi lộ diện tại tiệc đóng máy dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng.

Đáng nói, sau khi rời tiệc, trong khi Thân Thuý Hà, Ma Ran Đô khá thoải mái lộ diện thì Tăng Thanh Hà di chuyển âm thầm bằng xế riêng. Sau đó, khi đến nhà hàng của mình, Tăng Thanh Hà được nhân viên che kín bưng để bước vào trong. Hình ảnh này lập tức khiến nhiều người nhớ lại đám cưới đình đám giữa Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn vào năm 2012. Thời điểm đó, hôn lễ của cặp đôi được xem là một trong những sự kiện có độ bảo mật nghiêm ngặt và kín tiếng bậc nhất showbiz Việt.

Tăng Thanh Hà che ô kín bưng khi xuất hiện tại tiệc đóng máy Hoàng Hậu Cuối Cùng

Trong lễ gia tiên diễn ra tại nhà riêng của gia đình Tăng Thanh Hà, đội ngũ an ninh và vệ sĩ được bố trí dày đặc quanh khu vực tổ chức. Đặc biệt, mỗi khi cô dâu chú rể di chuyển, nhân viên liên tục sử dụng ô đen cỡ lớn để che chắn toàn bộ khung hình, hạn chế tối đa việc truyền thông hay người bên ngoài có thể chụp được ảnh.

Ở thời điểm mạng xã hội và showbiz Việt chưa quá quen với việc nghệ sĩ bảo mật tuyệt đối, hình ảnh Tăng Thanh Hà được che kín bằng ô đen từng tạo nên làn sóng bàn tán rất lớn. Nhiều người cho rằng đó là một trong những đám cưới hiếm hoi mà công chúng gần như không thể tiếp cận trực tiếp bất kỳ khoảnh khắc riêng tư nào của cô dâu chú rể trong lễ gia tiên. Từ đám cưới, các sự kiện riêng tư cho tới lần xuất hiện tại tiệc đóng máy phim mới đây, nữ diễn viên vẫn giữ nguyên cách bảo vệ không gian cá nhân theo phong cách kín tiếng quen thuộc.

Chính vì vậy, việc Tăng Thanh Hà tiếp tục sử dụng cách xuất hiện kín như bưng trong bối cảnh liên tục vướng nghi vấn tái xuất điện ảnh càng khiến cư dân mạng thêm tò mò. Nhiều người cho rằng đây không đơn thuần là một buổi gặp gỡ thông thường, mà có thể là dấu mốc quan trọng liên quan đến màn trở lại được mong chờ của "ngọc nữ màn ảnh Việt". Chính sự kín tiếng tuyệt đối ấy lại càng làm tăng sức hút và sự tò mò xung quanh cái tên Tăng Thanh Hà.

Tăng Thanh Hà dùng ô đen che kín đoạn đường ngắn từ xe vào bên trong nhà hàng sau khi dự tiệc đóng máy Hoàng Hậu Cuối Cùng

Vào đám cưới cách đây 14 năm, Tăng Thanh Hà cũng dùng cách tương tự để hạn chế việc chụp ảnh lúc làm lễ gia tiên

Đám cưới của Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn cách đây 14 năm

Tháng 11/2012, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn chính thức về chung một nhà trong đám cưới được xem là sự kiện đình đám bậc nhất Vbiz thời điểm đó. Một bên là "ngọc nữ màn ảnh Việt" sở hữu sức ảnh hưởng lớn trong showbiz, bên còn lại là thiếu gia thuộc gia đình danh tiếng giàu có, nên ngay từ khi thông tin kết hôn được công bố, hôn lễ của cặp đôi đã trở thành tâm điểm truyền thông. Trong ngày trọng đại, Tăng Thanh Hà gây ấn tượng với nhan sắc dịu dàng, thanh lịch cùng thần thái sang trọng chuẩn “dâu hào môn”. Nữ diễn viên xuất hiện nổi bật bên cạnh dàn xe sang tiền tỷ đưa đón, đồng thời ghi dấu bằng loạt khoảnh khắc ngọt ngào, tình tứ bên ông xã Louis Nguyễn.

Tiệc cưới của cặp đôi được tổ chức tại một trung tâm hội nghị sang trọng hàng đầu TP.HCM với quy mô hoành tráng. Theo nhiều thông tin thời điểm đó, hôn lễ có khoảng 1000 khách mời tham dự cùng gần 100 bàn tiệc được chuẩn bị công phu. Danh sách khách mời quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng, doanh nhân và nhiều nhân vật có tiếng trong giới thượng lưu. Đáng chú ý, đây cũng là một trong những đám cưới hiếm hoi của showbiz Việt được siết chặt an ninh ở mức gần như tuyệt đối. Từ khu vực nhà riêng cho đến nơi tổ chức tiệc đều có đội ngũ bảo vệ túc trực dày đặc nhằm đảm bảo tính riêng tư cho cô dâu chú rể cũng như khách mời tham dự.

Đám cưới Tăng Thanh Hà từng rất kín tiếng, bảo mật tối đa

Không chỉ hạn chế truyền thông tác nghiệp, vợ chồng Tăng Thanh Hà còn đưa ra quy định nghiêm ngặt về việc chụp ảnh trong hôn lễ. Khách mời được đề nghị không sử dụng điện thoại hay bất kỳ thiết bị ghi hình nào để tránh hình ảnh riêng tư bị lan truyền ra ngoài. Trước khi tổ chức tiệc cưới tại TP.HCM, cặp đôi cũng đã thực hiện nghi thức cưới riêng tư tại Philippines. Tuy nhiên, phải đến nhiều năm sau, vào dịp kỷ niệm ngày cưới, những hình ảnh trong lễ cưới này mới được hé lộ với công chúng.

Hình ảnh hiếm hoi trong hôn lễ ở nước ngoài được chia sẻ sau 7 năm

Tăng Thanh Hà và chồng có hôn nhân hạnh phúc, viên mãn

