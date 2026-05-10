Con dâu gia tộc giàu có bậc nhất Việt Nam lại khiến cộng đồng mạng "phát choáng"

Trong những hình ảnh chia sẻ gần đây, con dâu tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - Tăng Thanh Hà gây chú ý bởi phong cách thời trang tối giản với các tông màu trung tính.

Song, điểm nhấn khiến khán giả phải trầm trồ là sự tương phản giữa phong cách thời trang giản dị với phụ kiện hàng hiệu. Tăng Thanh Hà sử dụng chiếc đồng hồ đeo tay thuộc thương hiệu Patek Philippe, dòng Twenty~4 (mã hiệu 7300/1200R-010).

Hà Tăng đeo đồng hồ trị giá 1,6 tỷ đi cà phê

Phiên bản cụ thể là 7300/1200R-010 - một trong những thiết kế được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa vẻ đẹp nữ tính, kỹ nghệ chế tác tinh xảo và tinh thần “quiet luxury” (xa xỉ kín đáo) đang được giới thượng lưu quốc tế ưa chuộng.

Ra mắt lần đầu vào năm 1999, bộ sưu tập Twenty-4 được Patek Philippe phát triển dành riêng cho những người phụ nữ hiện đại, thành đạt và có gu thẩm mỹ tinh tế.

Phiên bản 7300/1200R-010 mà Tăng Thanh Hà sử dụng gây ấn tượng bởi phần vỏ tròn đường kính 36mm được chế tác từ vàng hồng 18K, kết hợp cùng vành bezel đính 160 viên kim cương với tổng trọng lượng khoảng 0,81 carat.

Victoria Beckham cũng là một tín đồ của đồng hồ Patek Philippe

Theo giá niêm yết quốc tế, mẫu Twenty-4 Automatic 7300/1200R-010 hiện có giá khoảng 59.640 USD (gần 1,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, tại nhiều thị trường châu Á, mức giá thực tế có thể cao hơn do số lượng giới hạn và nhu cầu sưu tầm lớn.

Những ngôi sao như Victoria Beckham, Drake hay Leonardo DiCaprio được biết đến là những người yêu thích đồng hồ Patek Philippe nhờ giá trị biểu tượng và đẳng cấp của thương hiệu.

Việc sử dụng các dòng đồng hồ cao cấp từ Patek Philippe hay Rolex vốn là đặc điểm thường thấy trong phong cách cá nhân của Tăng Thanh Hà cũng như nhiều thành viên khác trong gia đình doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn.

Chiếc đồng hồ mà Tăng Thanh Hà được tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn tặng

Bộ sưu tập của Tăng Thanh Hà còn ghi dấu ấn bởi chiếc Rolex Oyster Perpetual Datejust bằng vàng đúc 18K - món phụ kiện đã gắn bó với cô suốt 14 năm qua.

Xuất hiện lần đầu cùng Tăng Thanh Hà từ năm 2012, thời điểm chuẩn bị kết hôn, chiếc đồng hồ này được xem là món quà kỷ niệm từ bố chồng, tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Thiết kế này có mặt số đính kim cương sang trọng, trị giá khoảng 1,1 tỉ đồng ở thời điểm đó và hiện vẫn được cô thường xuyên sử dụng trong các sự kiện quan trọng cũng như đời thường.

Một mẫu đồng hồ cơ học khác của Tăng Thanh Hà

Ngoài mẫu Rolex vàng đúc này, bộ sưu tập của cô còn có phiên bản Rolex Datejust thép phối vàng trắng năng động hơn, có mức giá hơn 300 triệu đồng.

Nhiều năm qua, Tăng Thanh Hà duy trì hình ảnh kín tiếng, không tham gia quá nhiều hoạt động giải trí nhưng vẫn luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

Phong cách thời trang tối giản, ưu tiên chất lượng thay vì phô trương của cô cũng được xem là hình mẫu được nhiều phụ nữ hiện đại yêu thích.

