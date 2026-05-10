Cặp mẹ con Hà Nội “xịn hết phần thiên hạ”: Lên đồ cool, rủ nhau chơi pickleball, du lịch cả tháng mới về

“Có một người luôn tin mình hơn cả chính mình - đó là mẹ, hay còn được gọi là U Hằng. Mẹ là kiểu người lúc nào cũng nói: ‘Con làm đi, yên tâm, không việc gì phải lo cả, có mẹ ở đây rồi’. Mỗi lần mình muốn bắt đầu làm điều gì đó mà hơi sợ một chút, hơi nghi ngờ bản thân một chút, thì mẹ sẽ luôn là người đẩy mình lên phía trước bằng niềm tin rằng: ‘Con chắc làm được”.

Đó là cách mà Cilly Nguyễn (Ly Nguyễn) khoe cho cả thế giới biết về mẹ - người phụ nữ, người bạn đồng hành đặc biệt của mình.

Còn nếu phải mô tả kỹ hơn để mọi người hình dung rõ về U Hằng, Ly sẽ nói: “Thử tưởng tượng khi bạn 30 tuổi nhưng lại có một người bạn gần 60 tuổi có thể lắng nghe mọi điều, đủ trải nghiệm để cho bạn lời khuyên, có thể cùng bạn đi cafe, đi du lịch, chơi pickleball cùng hội bạn của bạn… thì đó chính là mẹ Ly - U Hằng”.

Có lẽ cũng vì vậy mà ở tuổi 30+, Ly vẫn giữ thói quen cùng mẹ đi chơi khắp mọi nơi, làm mọi điều như một “bestie” thực thụ. Và điều đặc biệt nhất giữa Ly và mẹ là chưa bao có cảm giác khoảng cách thế hệ. Bởi mẹ sẽ luôn cố gắng hiểu thế giới của cô thay vì bắt con cái phải sống theo thế giới của mình.





Cilly Nguyễn - tên thật Nguyễn Cẩm Ly, sinh năm 1995, Hà Nội. Cô được biết đến là một trong những founder của Nghiện Nhà. Bên cạnh đó, Cilly Nguyễn vẫn duy trì công việc kinh doanh riêng và hiện đang là một KOL trong lĩnh vực làm đẹp, lifestyle,... U Hằng - tên thật Minh Hằng, sinh năm 1970, Hà Nội. U Hằng hiện tại đang làm công việc kinh doanh tự do, thời gian rảnh sẽ trông cháu, đi chơi pickleball, tán gẫu với bạn bè. Sở thích: Đi du lịch, chụp ảnh, thời trang.

Cilly Nguyễn và mẹ - U Hằng

U Hằng - “chị đẹp” U60 siêu tâm lý, ăn mặc “chất” hơn cả con gái

Chào Cilly Nguyễn, có lẽ nhiều người theo dõi bạn đều rất tò mò và thích thú về mối quan hệ thân thiết giữa bạn và U Hằng - một bà mẹ U60 vừa trẻ trung, cá tính lại cực kỳ “hợp vibe” với con gái.

Từ khi nào Ly bắt đầu muốn dành thời gian cho mẹ nhiều hơn, cùng đi chơi, đi du lịch và chia sẻ điều đó trên TikTok?

Từ bé mẹ mình đã là người luôn ưu tiên trải nghiệm và thời gian dành cho gia đình. Hồi đó một mình mẹ lo rất nhiều thứ nhưng chưa bao giờ để chị em Ly cảm thấy thiếu thốn. Đến khi trưởng thành, có công việc ổn định và chủ động được thời gian thì mình lại càng muốn dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ.

Đặc biệt năm 2021, khi bố Ly trải qua giai đoạn bệnh nặng, Ly nhận ra một điều: Mình phải thành công nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ. Song, thành công hay công việc đều quan trọng nhưng thời gian bên gia đình là thứ không thể chờ được.

Còn về việc chia sẻ lên TikTok thì đó vừa là thói quen công việc của mình mà cũng vừa là cách để mình lưu lại kỷ niệm cùng mẹ. Để sau này có dịp nhìn lại, mình sẽ thấy rằng cả hai mẹ con đã “vi vu” thế nào.

Hai mẹ con thường đồng hành cùng nhau ra sao trong những cuộc vui hay các chuyến đi?

Mẹ con Ly có thói quen cuối tuần đi brunch hoặc cafe cùng nhau. Đó là khoảng thời gian để Ly kể cho mẹ nghe về công việc, bạn bè, những chuyện đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Còn mẹ thì cập nhật cho mình đủ thứ từ thời sự, đến những câu chuyện bên ngoài xã hội.

Hai mẹ con mình cực giống nhau ở việc thích chụp hình, quay video và lưu giữ kỷ niệm. Nhưng cũng khác nhau khá nhiều trong tính cách đó. U Hằng điềm tĩnh bao nhiêu thì mình lại hấp tấp, nóng tính bấy nhiêu.

Ngoài ra thì từ năm 2016, mình và mẹ bắt đầu cùng nhau đi du lịch, đặt chân lên nhiều tỉnh, thành cả trong và ngoài nước. Cứ có dịp rảnh là hai mẹ con cùng xách vali và lên đường khám phá, lâu dần như trở thành một thói quen. Hồi mình chưa có em bé, năm nào mình và U Hằng cũng phải đi phải chuyến, có chuyến đi cả tháng luôn. Và ở hiện tại thì hành trình này không chỉ có U Hằng và Ly mà còn có thêm em bé Norbu - con trai mình.

Ly đã cùng mẹ vi vu khắp nơi từ năm 2016

Trên mạng, bên cạnh những sự ngưỡng mộ về sự thân thiết giữa hai mẹ con thì điều khiến nhiều người ấn tượng hơn cả đó chính là sự trẻ trung, gu thời trang cực xịn của U Hằng đó!

Trời ơi, về thời trang thì mẹ và Ly là hai gu khác nhau luôn. Nhiều khi, mình thấy mẹ còn ăn mặc chất hơn cả mình. Mẹ thích diện đồ năng động, trẻ trung và chịu khó bắt trend.

Nếu mọi người có theo dõi nhiều video hẳn sẽ thấy rõ style của ai sẽ nói lên tính cách của người đó luôn. Mẹ mình thì đa dạng lắm, không ngại thử nghiệm và lúc nào cũng muốn đổi mới, cập nhật phong cách liên tục. Còn mình thì lại thích ăn mặc theo style tối giản, basic, nhẹ nhàng hơn.

Hình như điều này các cặp mẹ - con nào cũng thường như vậy phải không nhỉ? Nên nhiều lúc mình cũng tò mò không biết khi bằng tuổi mẹ, Ly có đổi gu cá tính, màu sắc hơn không nữa (Cười).

Ngoài gu thời trang thì việc có một người mẹ trẻ trung, cá tính như vậy lợi thế cỡ nào?

Là mình có thể kể với mẹ mọi thứ trên đời mà không sợ bị phán xét.

Mẹ luôn lắng nghe bằng tâm thế của một người trẻ nhưng lại cho lời khuyên bằng trải nghiệm của một người từng đi qua rất nhiều giai đoạn trong cuộc sống. Điều đó khiến Ly luôn cảm thấy an toàn khi chia sẻ.

Bên cạnh đó, mình cũng rất “sĩ” với bạn bè. Bạn bè Ly không gọi mẹ là “cô” hay “bác”, mà cũng đều gọi là “U Hằng”. Vì với mọi người, mẹ giống một người bạn hơn là phụ huynh.

Ai gặp mẹ cũng sẽ nhớ sự trẻ trung, tâm lý và tích cực của mẹ. Có những lúc hội trẻ tụi mình còn than mệt, còn mẹ thì vẫn rất nhiều năng lượng. Chuyện gì cần lắng nghe, tâm sự hay xin lời khuyên là mọi người lại tìm tới U Hằng.

Nhiều người cũng từng nói với mình rằng nếu lập cho mẹ một kênh TikTok riêng, chắc chắn rất viral. Nhưng thật ra với Ly, mẹ đã đủ “viral” trong lòng mình rồi.

Điều khiến mình thấy mẹ siêu đáng yêu là ở tuổi gần 60, mẹ vẫn luôn cố gắng cập nhật mọi thứ để đồng hành cùng con cái. Mạng xã hội thay đổi rất nhanh, xu hướng cũng thay đổi liên tục nhưng mẹ chưa bao giờ để mình bị “đứng ngoài” thế giới của tụi mình. Có lẽ điều đó khiến Ly luôn cảm thấy mẹ rất gần gũi, không có khoảng cách thế hệ.

U Hằng trong mắt Ly và cả hội bạn của con gái là một người rất trẻ trung, tâm lý và có gu thời trang cực xịn

Tuy nhiên để có được sự gắn kết, thân thiết như hiện tại, hẳn mối quan hệ của hai mẹ con cũng đã phải trải qua rất nhiều giai đoạn, thay đổi để hiểu nhau hơn?

Ngày nhỏ Ly nghịch lắm, là con gái mà rất hiếu động nên mẹ mình cũng vất vả hơn nhiều phụ huynh khác. Nhưng càng lớn, đặc biệt từ khi bước vào tuổi trưởng thành, yêu đương, kết hôn rồi làm mẹ, Ly lại càng thấy mẹ giống một người bạn hơn. Bây giờ gần như không có chuyện gì Ly không kể với mẹ.

Tuần nào có quán cafe mới là Ly lại rủ mẹ đi cùng để “update với giới trẻ”. Có lẽ vì càng lớn mình càng hiểu, đôi khi điều bố mẹ cần nhất chỉ là được đồng hành cùng con cái trong cuộc sống của họ.

Đã có giai đoạn nào hai mẹ con không thực sự hiểu nhau không?

Có chứ!

Cũng có những giai đoạn Ly trải qua nhiều chuyện riêng, những áp lực hoặc cảm xúc mà mình chọn cách im lặng vì không muốn mẹ lo. Nhưng sau này Ly nhận ra, chính sự im lặng đó mới khiến khoảng cách xuất hiện.

Mỗi lần như vậy, hai mẹ con lại học cách nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và điều rất lạ là sau mỗi lần chưa hiểu nhau, Ly lại thấy thương mẹ hơn, còn mẹ cũng thương Ly hơn rất nhiều.

“Mẹ là nữ cường của cuộc đời mình”

Được chăm sóc, nuôi dưỡng và lớn lên với người mẹ giống như U Hằng, bạn cảm thấy mình học được gì nhiều nhất từ mẹ?

U Hằng vẫn hay dạy mình rằng, phụ nữ cần có hạnh phúc tự thân. Nó không có nghĩa là phải mạnh mẽ đến mức không cần ai, mà là mình biết xây dựng cho bản thân một cuộc sống bền vững: Có công việc mình yêu thích, có đam mê riêng, biết chăm sóc gia đình nhưng cũng không quên chăm sóc chính mình. Bởi chỉ khi bản thân mình có năng lượng tích cực thì mình mới có thể lan tỏa điều đó tới những người mình yêu thương.

Ly cũng thường hay trêu mẹ là “nữ cường” của cuộc đời mình.

Vì có những lúc mình mềm yếu hoặc mất niềm tin, chỉ cần nhìn lại hành trình mẹ đã đi qua là lại thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mẹ luôn nói với Ly rằng: “Cố gắng thêm một chút nữa thôi con ạ. Hôm nay chưa được thì mai làm lại”. Điều đó khiến mình học được cách tạo thêm niềm tin vào bản thân và luôn yêu những điều mình đang làm.

Việc trưởng thành, kết hôn rồi làm mẹ đã thay đổi cách Ly nhìn về mẹ và gia đình như thế nào?

Năm 20 tuổi, Ly luôn muốn chứng minh mình đã lớn, có thể tự làm mọi thứ mà không cần bố mẹ lo. Nhưng đến tuổi 30, Ly lại chỉ muốn được bé lại một chút để có thể thủ thỉ với mẹ nhiều hơn.

Ngày xưa mình chỉ thích đi chơi với bạn bè, còn bây giờ cứ có thời gian là muốn về ăn cơm với gia đình, đi cafe với bố mẹ. Có lẽ phải đến lúc mình làm mẹ rồi mới hiểu vì sao ngày xưa mẹ luôn thích ở nhà chăm lo cho gia đình nhiều đến vậy.

Có một điều khá đặc biệt mà Ly chọn chia sẻ trên MXH đó là việc mẹ và bố quay lại sống chung sau 27 năm ly hôn. Điều này hẳn rất ý nghĩa với bạn?

Với Ly, đó là món quà rất đặc biệt của tuổi 30.

Ly luôn nghĩ mọi mối quan hệ cũng giống như chăm một cái cây vậy, mỗi giai đoạn sẽ cần một cách nuôi dưỡng khác nhau. Có lúc nở hoa, có lúc rụng lá, có lúc tưởng như không thể tiếp tục nữa.

Nhưng điều đẹp nhất là sau tất cả, mọi người vẫn chọn quay về với nhau bằng sự thấu hiểu nhiều hơn. Điều Ly học được từ bố mẹ là hãy yêu thương nhau thêm một chút, lắng nghe nhau thêm một chút và cố gắng dành thời gian cho gia đình nhiều hơn một chút.

Hồi nhỏ, mình từng buồn lắm, luôn viết rất nhiều thư chỉ mong bố mẹ quay lại với nhau. Nhưng khi lớn lên và có nhiều trải nghiệm hơn, Ly hiểu rằng hôn nhân là hành trình hai con người cùng trưởng thành.

Không ai bước vào hôn nhân mà hiểu hết bản thân mình hay hiểu hoàn toàn đối phương. Đôi khi cần rất nhiều thời gian để biết mình thực sự cần điều gì trong một mối quan hệ. Bây giờ nhìn lại, Ly thấy mọi chuyện đều là một phần của hành trình để mỗi người hiểu bản thân hơn và học cách yêu thương trưởng thành hơn.

Càng trưởng thành và đi qua nhiều chuyện hơn, điều Ly thừa hưởng được từ cách mẹ đối diện với cuộc sống là gì?

Càng trưởng thành, Ly càng nhận ra cuộc sống không hề dễ dàng như mình từng nghĩ. Ai rồi cũng sẽ có những giai đoạn khó khăn riêng trong công việc, hôn nhân hay gia đình.

Trước đây Ly là người sống khá cảm xúc, nhiều quyết định được đưa ra rất nhanh. Nhưng càng lớn, đặc biệt sau khi có con, Ly lại học được cách chậm lại nhiều hơn. Thay vì phản ứng ngay với mọi chuyện, mình dành thời gian quan sát, tự hỏi bản thân nhiều hơn rồi mới đưa ra quyết định.

Nhìn mẹ, Ly học được sự bình tĩnh và cách lắng nghe nhiều hơn trước khi đưa ra quyết định. Có những chuyện nếu mình đủ chậm lại để quan sát, mọi thứ sẽ nhẹ đi rất nhiều.

Trong những giai đoạn khó khăn, mẹ xuất hiện như thế nào trong cuộc sống của bạn?

Mình thấy rất may mắn khi từ nhỏ, bố mẹ đã cho Ly quyền được lựa chọn điều mình muốn làm, kể cả công việc hay những quyết định trong cuộc sống. Bố mẹ không áp đặt đúng sai quá nhiều mà luôn chọn tin tưởng, đồng hành và cổ vũ con gái.

Do đó, dù trong giai đoạn nào, gặp khó khăn gì, mẹ sẽ luôn là người ở đó, sẵn sàng lắng nghe mình. Có lẽ chính cảm giác được lắng nghe đó khiến mình trở nên bình tĩnh hơn, mềm mỏng hơn và từ từ gỡ rối các vấn đề.

Mẹ từng nói với Ly rằng: “Cuộc sống lúc nào cũng sẽ có vấn đề, nhưng mình đừng để vấn đề làm mất đi cách mình yêu thương cuộc sống”. Mình nghĩ đó cũng là điều khiến mẹ luôn tích cực dù đi qua rất nhiều giai đoạn khác nhau.

Cuối cùng, Ly muốn nói gì với U Hằng trong Ngày Của Mẹ?

Ngày Của Mẹ năm nay mình lại đang ở xa, không được ở gần mẹ. Mình cũng đã chuẩn bị những món quà và dành tặng đến cho mẹ trước đó. Dẫu vậy, mình cũng muốn gửi đến mẹ một lời cảm ơn vì đã luôn là tri kỷ, “đồng minh”, một người bạn thân thiết để mình tìm đến, dựa vào trong bất cứ giai đoạn nào.

Cảm ơn Cilly Nguyễn về những chia sẻ!