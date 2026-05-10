Hoa hậu Việt Nam làm một việc giữa tin đồn đã sinh con thứ 2 cho chồng Chủ tịch

Giữa lúc vướng nghi vấn đã sinh con thứ 2, Đỗ Mỹ Linh bất ngờ có động thái mới trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Theo đó, nàng hậu 9x đăng tải bài viết thông báo mở đợt garage sale để thanh lý loạt đồ cá nhân đã qua sử dụng. Trong bài đăng, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ sau một thời gian "vượt lười", cô đã lọc ra khá nhiều món đồ xinh yêu để pass lại cho mọi người với mức giá mềm. Người đẹp cũng cho biết phần lớn đều là đồ local brand, còn mới và được giữ gìn cẩn thận.

Không chỉ dừng lại ở việc thanh lý đồ cá nhân, Đỗ Mỹ Linh còn bày tỏ mong muốn xây dựng một cộng đồng trao đổi, chia sẻ những món đồ cũ nhưng vẫn còn giá trị sử dụng. Nàng hậu viết: "Linh mong group này sẽ trở thành 'góc nhỏ' để các chị em cùng chia sẻ, trao đổi những món đồ không còn sử dụng nhưng vẫn còn thật nhiều giá trị - đúng tinh thần 'cũ người, mới ta'".

Đáng chú ý, động thái này diễn ra đúng thời điểm mạng xã hội rộ lên tin đồn Đỗ Mỹ Linh đã sinh con thứ 2 cho ông xã Chủ tịch. Tuy nhiên, người đẹp 9x vẫn giữ im lặng và không chia sẻ gì thêm về chuyện đã lên chức lần thứ 2.

Thời gian vừa qua cư dân mạng liên tục "soi" ra loạt dấu hiệu cho thấy Đỗ Mỹ Linh có thể đang mang thai lần hai. Nguồn cơn xuất phát từ việc nàng hậu ngày càng hạn chế xuất hiện trước công chúng, hiếm khi tham gia các sự kiện giải trí hay hoạt động của gia đình chồng. Gần đây nhất, dù có mặt trong tiệc sinh nhật mẹ chồng, cô cũng không đăng tải bất kỳ hình ảnh cá nhân nào lên mạng xã hội.

Không những vậy, trong những lần lộ diện hiếm hoi, Đỗ Mỹ Linh thường ưu tiên trang phục rộng rãi hoặc lựa chọn góc chụp cận mặt để khéo léo che vóc dáng. Nhiều netizen nhận xét những dấu hiệu này khá giống với giai đoạn cô mang thai con đầu lòng trước đây, khi người đẹp giữ kín thông tin cho đến gần ngày sinh mới công khai tin vui.

Vừa qua, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc ghi lại cảnh Đỗ Mỹ Linh xuất hiện trên phố cùng ông xã Đỗ Vinh Quang. Điều khiến netizen chú ý không chỉ nằm ở thần thái hay phong cách ăn mặc, mà còn là vóc dáng hiện tại của nàng hậu. Đây cũng được xem là một trong số ít lần Đỗ Mỹ Linh lộ diện rõ nét giữa nghi vấn mang thai lần hai.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, nàng hậu diện trang phục đơn giản, gần như không trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, rạng rỡ. Đáng chú ý, vòng hai của cô được nhận xét đã nhô lên khá rõ, làm dấy lên nghi vấn người đẹp đang ở giai đoạn cuối thai kỳ.

Kể từ sau khi kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang vào năm 2022, Đỗ Mỹ Linh khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Người đẹp hiện ưu tiên thời gian cho gia đình và chỉ tham gia một số hoạt động giải trí hay sự kiện phù hợp. Chính vì vậy, mọi động thái của nàng hậu trên mạng xã hội đều nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Ông xã của Đỗ Mỹ Linh là con út trong gia đình "bầu Hiển", từng có thời gian du học tại Anh trước khi trở về Việt Nam tham gia điều hành công việc kinh doanh của gia đình. Năm 2020, Đỗ Vinh Quang đảm nhận vị trí Chủ tịch CLB Hà Nội và trở thành một trong những chủ tịch trẻ tuổi nhất của bóng đá Việt Nam.

Trước đó, Đỗ Mỹ Linh từng có những chia sẻ hiếm hoi về cuộc sống sau hôn nhân: "Sau khi cưới, tôi phải lo toan, tính toán để không chỉ cuộc sống bản thân mà gia đình nhỏ của mình được êm ấm. Bản thân tôi phải tự lập hơn rất nhiều. Hiện tại tôi không thể vô tư, thích gì làm nấy như trước. Để cuộc sống lúc nào cũng hạnh phúc thì phải cần có sự cố gắng. Thời gian này điều quan trọng nhất với tôi là xây dựng gia đình và có công việc ổn định. Tôi cảm thấy vui với cuộc sống mới này. Dù không có quá nhiều màu sắc, nhưng tôi thấy nó phù hợp với mình".

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 và đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2017. Tại đấu trường nhan sắc quốc tế, cô giành danh hiệu Người đẹp Nhân ái và lọt Top 40 chung cuộc. Trước khi kết hôn, nàng hậu hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực thời trang, đồng thời đảm nhận vai trò MC và biên tập viên truyền hình.