Việt Nam có 2 đại diện làm giám khảo Cannes Lions 2026: Đạo diễn nổi tiếng và lãnh đạo cấp cao của một “ông lớn”

Mới đây, fanpage Vietnam Young Lions đã thu hút sự chú khi thông tin về hai đại diện xuất sắc của Việt Nam chính thức được lựa chọn vào Hội đồng Shortlist Jury tại Cannes Lions 2026 - một trong những sân khấu danh giá nhất của ngành Marketing & Communication.

Theo đó, Lê Bá An Bình - COO Zalo Business và Phương Vũ - Founder Antiantiart là hai đại diện Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò Shortlist Jury (Hội đồng giám khảo vòng sơ loại) tại Cannes Lions 2026 ở hạng mục tương ứng là Media Lions và Film Craft Lions.

Trong lĩnh vực Marketing & Communication, anh Lê Bá An Bình là cái tên được nhiều người ấn tượng và dành sự ngưỡng mộ. Với hơn 20 năm kinh nghiệm dẫn dắt tăng trưởng cho các thương hiệu toàn cầu như Coca-Cola, Visa và Standard Chartered, anh Bình hiện là COO (Giám đốc thương mại cấp cao) tại Zalo Business, đồng thời là Managing Director (Giám đốc điều hành) của Adtima, phụ trách chiến lược go-to-market, kinh doanh và triển khai đa phòng ban trong hệ sinh thái công nghệ năng động hàng đầu Đông Nam Á.

Anh Lê Bá An Bình trở thành Shortlist Jury tại hạng mục Media Lions (Ảnh: Fanpage Vietnam Young Lions)

Trở thành Shortlist Jury tại hạng mục Media Lions, anh Bình sẽ mang đến góc nhìn thực tiễn về cách một ý tưởng không chỉ sáng tạo mà còn phải được khuếch đại hiệu quả qua chiến lược kênh. Những bài thi nổi bật là những ý tưởng có khả năng dẫn dắt người tiêu dùng qua những hành trình mới và tạo ra trải nghiệm truyền thông khác biệt.

Về phía Phương Vũ (SN 1995), anh cũng là gương mặt quen thuộc với nhiều bạn trẻ, là người đứng sau hàng loạt những MV đình đám của giới nghệ sĩ.

Hiện tại, Phương Vũ được biết đến là Founder, Film Director của Antiantiart. Ngoài ra, anh cũng là thành viên của nhóm nhảy Last Fire Crew. Phương Vũ cùng team Antiantiart đã thực hiện nhiều dự án viral. Trong đó, phải kể đến Dự án Shot on iPhone của Apple “H.V.L” – 360° MCK Album Trailer, “Hop On Da Show” của Low G và tlinh, “Hit Me Up” của Binz, “Call Me” của Wren Evans, “Mục Hạ Vô Nhân” của Soobin, Binz và NSND Huỳnh Tú, MV Theme Song “The Real Aura” của Em Xinh Say Hi, “Saucing” của Lngshot, MV “Tự Hỏi” của Diva Hồng Nhung (feat. Trung Trần & Lope Phạm),...

Ngoài ra, Phương Vũ cũng là người đứng sau thành công của những thước phim, TVC đình đám như đoạn phim an toàn bay của hãng Hàng Không Quốc Gia Vietnam Airlines, TVC quảng cáo của Tập Đoàn Hoà Phát với tên: "Thép Hoà Phát - Chất Thép Hoà Phát - Năm Châu Gật Đầu".

Đạo diễn đình đám Phương Vũ sẽ đảm nhận vai trò Shortlist Jury của hạng mục Film Craft Lions (Ảnh: Fanpage Vietnam Young Lions)

Tên tuổi của Phương Vũ càng được biết đến rộng rãi hơn khi anh chàng có 2 lần liên tiếp đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo tại WeChoice Awards. Phương Vũ cũng khiến netizen ấn tượng khi được vinh danh là 1 trong 5 Đại sứ truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2023.

Cũng từ loạt thành tích này mà nhiều người kỳ vọng về sự xuất hiện của Phương Vũ tại Cannes Lions 2026 với vai trò Shortlist Jury của hạng mục Film Craft Lions.

Cho những ai chưa biết, Cannes Lions (Liên hoan sáng tạo quốc tế) được xem như “Oscar của ngành quảng cáo và truyền thông sáng tạo” trên toàn cầu. Ra đời từ năm 1954 tại thành phố Cannes (Pháp), Cannes Lions hiện là một trong những giải thưởng danh giá nhất dành cho lĩnh vực marketing, quảng cáo, truyền thông, thiết kế và sáng tạo thương hiệu.

Mỗi năm, giải thưởng quy tụ hàng chục nghìn chuyên gia sáng tạo, agency, thương hiệu và tập đoàn truyền thông từ hơn 100 quốc gia tham gia tranh tài và kết nối. Cannes Lions tôn vinh những chiến dịch sáng tạo xuất sắc nhất thế giới thông qua hệ thống giải mang tên “Lions”, trải dài ở nhiều hạng mục như Film Lions, Media Lions, PR Lions, Design Lions, Creative Strategy Lions, Titanium Lions hay Creative Effectiveness Lions.

Ảnh:Cannes Lions

Các tác phẩm dự thi không chỉ được đánh giá về ý tưởng sáng tạo mà còn về mức độ ảnh hưởng tới văn hoá, xã hội và hiệu quả kinh doanh thực tế. Giành được một “Lion” được xem là cột mốc mang tính biểu tượng trong sự nghiệp của các nhà sáng tạo và thương hiệu, đồng thời thiết lập chuẩn mực mới cho ngành quảng cáo toàn cầu mỗi năm.

Không chỉ là một lễ trao giải, Cannes Lions còn là diễn đàn lớn của ngành công nghiệp sáng tạo quốc tế, nơi diễn ra các hội thảo, keynote, triển lãm và hoạt động networking với sự tham gia của CEO, CMO, nhà sáng tạo nội dung, nghệ sĩ, chuyên gia công nghệ và các nền tảng truyền thông lớn trên thế giới. Trong nhiều năm, Cannes Lions được xem là “thước đo” xu hướng sáng tạo toàn cầu, phản ánh sự thay đổi của ngành truyền thông qua từng thời kỳ, từ digital, social media cho tới AI và sáng tạo dữ liệu.